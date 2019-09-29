صحف عربية: مطالب بتسريع عزل ترامب وأمريكا تكبل ظريف

الصحف كشفت عن رفض الولايات المتحدة الأمريكية طلب وزير خارجية النظام الإيراني جواد ظريف لزيارة سفير بلاده لدى الأمم المتحدة، مجيد روانجي، الذي يتلقى العلاج بنيويورك

تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

لا تزال إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، وأطلعتنا على تفاصيل وفاة الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "الديمقراطيون يطالبون بومبيو بوثائق لتسريع عزل ترامب"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن تداعيات فضيحة المكالمة الأوكرانية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول منافسه المحتمل في الانتخابات جو بايدن، تواصل أمس مع تصعيد الديمقراطيين تحركاتهم لبدء إجراءات العزل.

فقد طالبوا وزير خارجيته مايك بومبيو بتزويدهم بوثائق حول القضية في مهلة أقصاها الرابع من الشهر المقبل، معتبرين أن رفضه يشكل عرقلة للتحقيقات الجارية، في وقت قدم فيه مبعوث الولايات المتحدة إلى أوكرانيا استقالته، على أثر تلقيه استدعاءً من الكونجرس لاستجوابه بشأن القضية. في المقابل، أفادت صحيفة "الاتحاد"

فقد طالبوا وزير خارجيته مايك بومبيو بتزويدهم بوثائق حول القضية في مهلة أقصاها الرابع من الشهر المقبل، معتبرين أن رفضه يشكل عرقلة للتحقيقات الجارية، في وقت قدم فيه مبعوث الولايات المتحدة إلى أوكرانيا استقالته، على أثر تلقيه استدعاءً من الكونجرس لاستجوابه بشأن القضية.



في المقابل، أفادت صحيفة "الاتحاد" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكثف تحقيقها بشن قضية بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني، وفق ما أفادته صحيفة "واشنطن بوست" أمس السبت، ما يعيد إلى الواجهة المسألة المفضلة لدى الرئيس في مهاجمة منافسته في انتخابات 2016.

ودفعت مسألة إن كانت كلينتون استخدمت بريدا إلكترونيا وخادما خاصين عندما كانت وزيرة للخارجية، ترامب إلى الإصرار مرارا على أنها تستحق السجن بينما دعا أنصاره إلى "حبسها".

وتحت عنوان "أمريكا تكبل ظريف ويعود مسؤولا إيرانيا عبر الهاتف"، كشفت صحيفة "عكاظ" أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت قبول طلب وزير خارجية النظام الإيراني جواد ظريف لزيارة سفير بلاده لدى الأمم المتحدة، مجيد روانجي، الذي يتلقى العلاج من السرطان في أحد مستشفيات نيويورك.

وجراء ذلك، لم يستطع ظريف زيارة روانجي رغم وجودهما في نفس المدينة، ما حدا به إلى الاتصال بروانجي عبر هاتفه، ناشرا صورا له في أثناء الاتصال.

وأوضح موقع "RT" أنه لا يسمح للدبلوماسيين الإيرانيين سوى بالتنقل في منطقة صغيرة في منطقتي مانهاتن وكوينز في نيويورك، ومن وإلى مطار "جون كنيدي"، وبخلاف ذلك يتعين عليهم الحصول على موافقة مسبقة من واشنطن.



وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن طهران أدانت أمس قرار وزارة الخارجية الأمريكية منع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من زيارة مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي بمستشفى في نيويورك، إلا إذا أفرجت إيران عن مواطن أمريكي، ووصفت الخارجية الإيرانية الإجراء الأمريكي بأنه غير إنساني.

ولا يمكن للوزير الإيراني المستهدف بعقوبات أمريكية التحرك في نيويورك إلا ضمن مساحة محددة في محيط مقر الأمم المتحدة في مانهاتن، وطلب نتيجة لذلك تصريحا، ولكن تم رفضه، بغية الوصول إلى المستشفى حيث يعالج روانجي.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "شرحنا للبعثة الإيرانية أن طلب التنقل سيمنح في حال أفرجت إيران عن مواطن أمريكي"، موضحة أن "إيران تحتجز بشكل غير عادل عددا من الرعايا الأمريكيين منذ سنوات، ما يجعل عائلاتهم وأصدقاءهم الذين لا يستطيعون رؤيتهم بحرية يعانون".

صحيفة "البيان" تناولت تفاصيل مقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، حيث صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه في مساء يوم السبت، وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وفي أثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبد العزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبد العزيز الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، واستشهد اللواء عبد العزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني.

وأشارت "عكاظ" إلى أن المتحدث أضاف: "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن".

كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم مطمئنة، وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في هذه القضية.

وتحت عنوان "دمشق تعلن فتح الأبواب أمام عودة آمنة للاجئين"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن الملف السوري هيمن أمس، على سلسلة تحركات ومواقف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبموازاة دعوة اللجنة الدستورية، المتفق عليها بين حكومة دمشق ومعارضيها لعقد اجتماعها الأول في 30 أكتوبر المقبل، لبحث إعداد دستور جديد للبلاد، وجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم دعوة لافتة لملايين اللاجئين السوريين في الخارج للعودة إلى بلادهم بشكل "طوعي وآمن".

ويعد ملف اللاجئين في دول الجوار، مثل لبنان وتركيا والأردن، ملفا شائكا، في ظل شكاوى الدول المضيفة من العبء الذي يشكله هؤلاء اقتصاديا واجتماعيا.

وفي حين يخشى عدد كبير من النازحين الموالين للمعارضة، تعرضهم لمضايقات إذا عادوا، فإن هناك، في المقابل، من يجادل بأن بقاءهم في الخارج يسمح بحصول تغيير ديموغرافي في سوريا.

وبالانتقال إلى فرنسا، أشارت "الاتحاد" إلى استخدام الشرطة الفرنسية مرارا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، أمس السبت، لتفريق نحو ألف متظاهر من حركة "السترات الصفراء" في مدينة تولوز في جنوب غرب فرنسا.

وأعلنت الشرطة في بيان توقيف خمسة أشخاص بعدما تعرض عناصرها لقنابل ألقاها متظاهرون.

واتهم "مرصد ممارسات الشرطة" عناصرها بمهاجمة خمسة من مراقبيه خلال التظاهر، والتسبب في جرح أحدهم.

ونشر المرصد عبر "تويتر" صورا ومشاهد تدعم اتهاماته، كما وجه رسالة مفتوحة إلى السلطات للاحتجاج على ما حدث، ولم تدلِ شرطة تولوز بأي تعليق على هذه الاتهامات.