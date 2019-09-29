بسبب التبول وفتح الثلاجة.. ضحية تعذيب جدتها تروي تفاصيل حرقها
تحرير:رانيا الديداموني
٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
أماني شقيقة جنة
أدلت "أماني"، 6 سنوات، بالصف الأول الابتدائي، شقيقة الطفلة جنة، من بساط الدين بمحافظة الدقهلية، ضحايا تعذيب جدتهما لهما، السبت، بأقوالها أمام النيابة، واتهمت الطفلة جدتها بتعذيبها هي وشقيقتها بتسخين آلة حادة على النار وكيهما في أماكن حساسة بجسدهما ونزع أظافرهم، وذكرت الطفلة عدد من الوقائع التي عذبت فيها وشقيقتها "جنة"، منها شربهما الكثير من المياه وتبولهما اللإرادي على الفراش ليلًا، وتناول "أماني" الكثير من الطعام وكثرة فتح الثلاجة دون استئذان.
وتوفيت "جنة" متأثرة بحروقها وغرغرينة في الأعضاء التناسلية والمناطق الحساسة وتهتك بالرحم، وخضعت لعملية بتر في الساق اليسرى إثر كسرها منذ 10 أيام دون رعاية طبية.وأنكرت الجدة الاتهامات إدعاء سقوط زيت مغلي على "جنة"، ثم اعترفت بالتعذيب ادعاء عقابها على التبول اللإرادي.وتبين إصابة "أماني"، بحروق في أعضائها
وتوفيت "جنة" متأثرة بحروقها وغرغرينة في الأعضاء التناسلية والمناطق الحساسة وتهتك بالرحم، وخضعت لعملية بتر في الساق اليسرى إثر كسرها منذ 10 أيام دون رعاية طبية.
وأنكرت الجدة الاتهامات إدعاء سقوط زيت مغلي على "جنة"، ثم اعترفت بالتعذيب ادعاء عقابها على التبول اللإرادي.
وتبين إصابة "أماني"، بحروق في أعضائها التناسلية وعلى الظهر والبطن والذراعين، واتهمت جدتها "صفاء"، والدة أمها، أنها عذبتها باستخدام "بنسة" تخلع بها أظافر يدها وأظافر قدمها، وتقرصها بها في مواضع العفة والصدر وأماكن حساسة من جسدها.
وتبين من التحقيقات، أن الطفلتين من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلت الطفلتين إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها العام الماضي، وتعرضتا لأقسى أنواع التعذيب.
وتحقق النيابة مع جد الطفلة لوالدتها "عامر. م. ا"، 48 سنة، وأبنائه الثالثة ووالدة الطفلتين لاستجوابهم والاستماع إلى أقوالهم في الاتهامات المنسوبة إليهم من والد الطفلتين بهتك عرضهما.
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