بسبب التبول وفتح الثلاجة.. ضحية تعذيب جدتها تروي تفاصيل حرقها

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

أماني شقيقة جنة

أدلت "أماني"، 6 سنوات، بالصف الأول الابتدائي، شقيقة الطفلة جنة، من بساط الدين بمحافظة الدقهلية، ضحايا تعذيب جدتهما لهما، السبت، بأقوالها أمام النيابة، واتهمت الطفلة جدتها بتعذيبها هي وشقيقتها بتسخين آلة حادة على النار وكيهما في أماكن حساسة بجسدهما ونزع أظافرهم، وذكرت الطفلة عدد من الوقائع التي عذبت فيها وشقيقتها "جنة"، منها شربهما الكثير من المياه وتبولهما اللإرادي على الفراش ليلًا، وتناول "أماني" الكثير من الطعام وكثرة فتح الثلاجة دون استئذان.

وتوفيت "جنة" متأثرة بحروقها وغرغرينة في الأعضاء التناسلية والمناطق الحساسة وتهتك بالرحم، وخضعت لعملية بتر في الساق اليسرى إثر كسرها منذ 10 أيام دون رعاية طبية.وأنكرت الجدة الاتهامات إدعاء سقوط زيت مغلي على "جنة"، ثم اعترفت بالتعذيب ادعاء عقابها على التبول اللإرادي.وتبين إصابة "أماني"، بحروق في أعضائها