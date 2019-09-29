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في العام الأول لطفلك.. تجنب إعطاءه هذه الأطعمة

يجب عدم تناول الشوكولاتة بالنسبة للأطفال في عامهم الأول؛ لأنها تحتوي على مواد صلبة من اللبن يمكن أن تسبب الحساسية لدى طفلك، وعليك اختيار الطعام المناسب
تحرير:إسراء سليمان ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
الأطعمة المفيدة للطفل
الأطعمة المفيدة للطفل
لا تتحمل معدة الأطفال تناول أنواع محددة من الطعام؛ لذا ينصح باستهلاك الأطعمة سهلة الهضم، وذلك يتوقف على الفئة العمرية للطفل، فبعض الآباء يقومون بارتكاب بعض الأخطاء المتعلقة بالطعام، وفي النهاية يؤدي ذلك إلى مشكلات صحية في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ وتشنجات في المعدة؛ وبناءً على ذلك، ينصح بتجنب أطعمة مثل عصير الفواكه واللبن البقري، والعسل والحبوب، وغيرها من الأطعمة التي يسهل على الطفل مضغها أو ابتلاعها، أي تكون أطعمة آمنة. وذلك نقلا عن "bold sky".
عندما تصبح المسؤولية متمثلة في حياة طفل جديد، عليك أن تعي جيدًا كل شيء يخصه، بما في ذلك الأطعمة المهمة التي يجب أن يتناولها حسب الفئة العمرية، وبناءً على ذلك، عندما يتعلق الأمر بالطعام، يجب عليك التركيز على الخيارات الصحية في أثناء العام الأول لطفلك، فتعد هذه المرحلة من أهم المراحل التي يجب التركيز
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سمك

مشوي أو سنجاري.. السمك البلطي متعدد الفوائد

تحتاج أجسامنا إلى معدلات عالية من البروتين، من أجل بناء صحي للعضلات، ويوصى دائما بتناول أطعمة صحية، والابتعاد عن المكملات الغذائية؛ لذا فالأسماك خيارات مثالية دائمًا، من أجل فقدان الوزن من جانب، والحفاظ على معدلات المعادن المهمة في جسمك من جانب آخر، وسمك البلطي يعد من أشهر أنواع الأسماك حول العالم، فهو يتميز بمذاق رائع، كما يعد مصدرا جيدا للبروتين، وأكثر انتشارًا في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأخذت شهرته في الازدياد بعد أن كشف العلماء عن فوائده المتعددة، نقلًا عن "style craze".
ورق-اللورا

ينظف الأسنان ويعالج البرد والصداع.. فوائد ورق اللورا

ورق اللورا أو كما يطلق عليه البعض "ورق الغار" من المكونات الأساسية في المطبخ، تستخدمه الكثيرات من ربات البيوت لإضافة نكهة مختلفة لبعض الأطعمة وعلى رأسها الشربة، فورق اللورا معروف برائحته القوية، ولا تقتصر أهميته على الرائحة فقط فهو يساعد في التخلص من الضغوط النفسية والعصبية ويعمل على تهدئة الأعصاب بشكل كبير، كما يعد من المضادات الحيوية الفعالة التي تخلصك من البكتيريا والفيروسات، ومفيد أيضًا لعلاج نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي. في السطور التالية نساعدك في التعرف على فوائد ورق اللورا.
فواكه-هامة-في-رمضان

6 أطعمة قد لا تعرف أنها مليئة بالكربوهيدرات

من بين الأنظمة الغذائية المتبعة، توجد بعض العادات التي يتداولها العديد من الأشخاص، على سبيل المثال ممارسة التمرينات الرياضية، عدم تناول طعام في الساعات المتأخرة من الليل، إضافة إلى التقليل من استهلاكك للسكريات والمشروبات الغازية، ولكن توجد بعض من العادات السيئة التي نتبعها دون وعي كامل. على سبيل المثال يتناول العديد من الأشخاص كميات كبيرة من الزبيب باعتباره أحد الأطعمة الصحية، ولكن الذي لا تعرفه أنه غني بكميات كبيرة من الكربوهيدرات، نقلًا عن "timesofindia".
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المرأة-الحامل-والمواد-الكيميائية

لطفل سليم.. تجنبي هذه الأطعمة خلال الحمل

عند اتخاذ قرار الإنجاب، يجب على المرأة أن تعي جيدًا أنها في خلال شهور قليلة سيتغير لقبها وستصبح أما، وسيكون لديها روح جديدة يجب الاهتمام بصحتها، من أجل حمايتها من الأمراض، ولكن قبل اتخاذ قرار الإنجاب، ينبغي اتباع نظام غذائي صحي خالٍ من بعض الأطعمة التي تزيد من الوزن، ولا تقدم فوائد على الإطلاق؛ على سبيل المثال، الدهون المتحولة، فعند الإفراط في تناولها قد تؤدي إلى متلازمة تكيس المبايض، التي تعوق الحمل في كثير من الحالات، وذلك حسبما ذكر موقع "glamour".
مصادر بروتين صحية

الشوفان والعدس.. 6 مصادر طبيعية للبروتين

يعتقد العديد من الأشخاص أن المصدر الوحيد للبروتين هو اللحوم، ومن ثم يفرطون في تناولها، ولكن نتج عن ذلك العديد من الأمراض التي يصعب علاجها؛ على سبيل المثال، أمراض القلب وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم بشكل كبير، وعلى الجانب الآخر، توجد بعض مصادر البروتين المهمة للجسم، وليس لها أي تأثير سلبي فى الصحة، بما في ذلك البيض والمكسرات والبقوليات، إذ عليك استبدال مثل هذه المصادر الطبيعة باللحوم؛ للحفاظ على صحتك. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "health 24".
نظام-غذائي-نباتي

كيف تفقد وزنك عند اتباعك للحمية النباتية؟

من بين الأنظمة الغذائية التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة، مازال النظام الغذائي النباتي له شعبية وفاعلية كبيرة، يرتبط بشكل كبير بتقليل خطورة الإصابة بالأمراض المزمنة، ويساعد أيضًا في فقدان الوزن بشكل كبير، ومع ذلك، ستجد صعوبة بالغة في فقدان الوزن عند اتباعك هذا النظام، وخاصة إذا كنت تتناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المحسنة، لا تشعر بالحيرة، توجد بعض الطرق الفعالة التي يمكنك من خلاها فقدان الوزن بشكل صحي عند اتباعك لهذا النظام الغذائي، وذلك نقلًا عن موقع "healthline".
الحفاظ-على-عظام-الأطفال

للحفاظ على عظام طفلك.. أضف فيتامين D إلى طعامه

يحتاج الأطفال إلى العديد من العناصر الغذائية المهمة، من أجل بناء صحي للعضلات، إضافة إلى الحفاظ على صحة الجسم على المدى البعيد، ويُنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على معادن وفيتامينات؛ فعلى سبيل المثال، الفواكه والخضراوات هي خيار جيد للحصول على قيمة غذائية عالية، إضافة إلى أن الأسماك الدهنية من أفضل ما يجب أن يتناوله الأطفال؛ لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعزز من الذاكرة والمهارات العقلية والإدراكية. إذن، يجب ألا يخلو "اللانش بوكس" من هذه الأطعمة، نقلًا عن "times of india".
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