في العام الأول لطفلك.. تجنب إعطاءه هذه الأطعمة

يجب عدم تناول الشوكولاتة بالنسبة للأطفال في عامهم الأول؛ لأنها تحتوي على مواد صلبة من اللبن يمكن أن تسبب الحساسية لدى طفلك، وعليك اختيار الطعام المناسب

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

الأطعمة المفيدة للطفل

لا تتحمل معدة الأطفال تناول أنواع محددة من الطعام؛ لذا ينصح باستهلاك الأطعمة سهلة الهضم، وذلك يتوقف على الفئة العمرية للطفل، فبعض الآباء يقومون بارتكاب بعض الأخطاء المتعلقة بالطعام، وفي النهاية يؤدي ذلك إلى مشكلات صحية في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ وتشنجات في المعدة؛ وبناءً على ذلك، ينصح بتجنب أطعمة مثل عصير الفواكه واللبن البقري، والعسل والحبوب، وغيرها من الأطعمة التي يسهل على الطفل مضغها أو ابتلاعها، أي تكون أطعمة آمنة. وذلك نقلا عن "bold sky".

عندما تصبح المسؤولية متمثلة في حياة طفل جديد، عليك أن تعي جيدًا كل شيء يخصه، بما في ذلك الأطعمة المهمة التي يجب أن يتناولها حسب الفئة العمرية، وبناءً على ذلك، عندما يتعلق الأمر بالطعام، يجب عليك التركيز على الخيارات الصحية في أثناء العام الأول لطفلك، فتعد هذه المرحلة من أهم المراحل التي يجب التركيز