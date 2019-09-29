في العام الأول لطفلك.. تجنب إعطاءه هذه الأطعمة

يجب عدم تناول الشوكولاتة بالنسبة للأطفال في عامهم الأول؛ لأنها تحتوي على مواد صلبة من اللبن يمكن أن تسبب الحساسية لدى طفلك، وعليك اختيار الطعام المناسب
لا تتحمل معدة الأطفال تناول أنواع محددة من الطعام؛ لذا ينصح باستهلاك الأطعمة سهلة الهضم، وذلك يتوقف على الفئة العمرية للطفل، فبعض الآباء يقومون بارتكاب بعض الأخطاء المتعلقة بالطعام، وفي النهاية يؤدي ذلك إلى مشكلات صحية في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ وتشنجات في المعدة؛ وبناءً على ذلك، ينصح بتجنب أطعمة مثل عصير الفواكه واللبن البقري، والعسل والحبوب، وغيرها من الأطعمة التي يسهل على الطفل مضغها أو ابتلاعها، أي تكون أطعمة آمنة. وذلك نقلا عن "bold sky".
عندما تصبح المسؤولية متمثلة في حياة طفل جديد، عليك أن تعي جيدًا كل شيء يخصه، بما في ذلك الأطعمة المهمة التي يجب أن يتناولها حسب الفئة العمرية، وبناءً على ذلك، عندما يتعلق الأمر بالطعام، يجب عليك التركيز على الخيارات الصحية في أثناء العام الأول لطفلك، فتعد هذه المرحلة من أهم المراحل التي يجب التركيز
عندما تصبح المسؤولية متمثلة في حياة طفل جديد، عليك أن تعي جيدًا كل شيء يخصه، بما في ذلك الأطعمة المهمة التي يجب أن يتناولها حسب الفئة العمرية، وبناءً على ذلك، عندما يتعلق الأمر بالطعام، يجب عليك التركيز على الخيارات الصحية في أثناء العام الأول لطفلك، فتعد هذه المرحلة من أهم المراحل التي يجب التركيز عليها، إذ يزداد معدل النمو بشكل كبير، وعلى الجانب الآخر، من المهم تجنب الكثير من الأطعمة الأخرى، حتى لا يتعرض لمشكلات صحية، تؤدي إلى تناول عقاقير طبية، تضعف من مناعة الطفل.
فالأطفال لديهم أنظمة هضمية حساسة والأطعمة التي لا تناسبهم يمكن أن يكون لها تأثير سلبي فى الجسم، ما يؤدي إلى الحساسية الغذائية.
فبالنسبة للآباء الجدد، ينبغي معرفة الأطعمة المهمة لصحة طفلهم، وتجنب الأطعمة الأخرى التي قد تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، وفي ما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب تجنبها في العام الأول لطفلك:
1- العسل
يحتوي العسل على جراثيم تسمى Clostridium botulinum، وإذا استهلكها الأطفال يمكن أن تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي والإمساك وضعف الشهية والعدوى البكتيرية، كما أن هذا شائع جدا في الأطفال دون العام.
2- الحبوب المكررة
الحبوب الكاملة أكثر كثافة من المواد الغذائية بالمقارنة مع الحبوب المكررة، وبالتالي تفتقر الحبوب المكررة إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم والألياف الغذائية والكالسيوم وفيتامين ب الذي يحتاج إليه الأطفال خلال السنة الأولى. وعلى الجانب الآخر، الحبوب الكاملة غنية أيضًا بالمركبات النشطة بيولوجيا التي تعدل من الكائنات الحية الدقيقة في القناة الهضمية وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي.
لبان الدكر علاج صحي وتجميلي.. كيف يمكن استخدامه؟
3- حليب البقر
وفقا لدراسة، فإن إعطاء لبن البقر للأطفال يكون له تأثير سلبي فى صحتهم، حيث يحتوي على نسبة منخفضة من الحديد، ما يجعل من الصعب على الطفل الحصول على كميات الحديد اللازمة للنمو.
4- عصائر الفاكهة
نصحت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال الآباء بتجنب 100% من عصير الفواكه للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، والسبب في ذلك هو أن العصير لا يقدم أي تغذية للأطفال في عامهم الأول، ولا يمكن أن يحل محل لبن الأم.
مشوي أو سنجاري.. السمك البلطي متعدد الفوائد
5- الشوكولاتة
يجب عدم تناول الشوكولاتة بالنسبة للأطفال في عامهم الأول؛ لأنها تحتوي على مواد صلبة من اللبن يمكن أن تسبب الحساسية لدى طفلك، وبناء على ذلك، لا ينبغي إعطاء أي طعام يحتوي على اللبن للأطفال دون سن العام.
6- المكسرات
أوضح العديد من الخبراء أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بحساسية المكسرات، ولهذا السبب يجب تجنب الفول السوداني وزبدة الفول السوداني أو أي زبدة، أما الأطفال الذين يعانون من حساسية البيض، فيكونون أكثر عرضة للإصابة بالأكزيما، ويجب الذهاب على الفور للطبيب للاطمئنان عليهم.
7- الأطعمة البحرية
يجب منع تناول الأطفال للأطعمة البحرية، خاصة المحار والأسماك الأخرى التي تحتوي على زئبق، وبدلا من ذلك، اختر الأسماك الصحية؛ مثل سمك السلمون والبلطي وسمك التونة المعلب.
6 أطعمة قد لا تعرف أنها مليئة بالكربوهيدرات