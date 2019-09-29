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دراسة: أكياس الشاي تحمل جزيئات بلاستيكية

تحرير:فيروز ياسر ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
أكياس الشاي
أكياس الشاي
بينما يحاول العديد من الأشخاص تقليل استخدام البلاستيك نظرا لمخاطره الصحية، فإن شركات تصنيع الشاي تتحرك في الاتجاه المعاكس، حيث استبدل بعضها بأكياس الشاي الورقية، أخرى بلاستيكية، وبناءً على ذلك حذر العلماء من شرب الشاي الذي بداخل تلك الأكياس. هناك الكثير من البلاستيك الذي لا يُرى بالعين المجردة، حيث اكتشف العلماء هذه الجزيئات المجهرية في البيئة والكائنات المائية والإمداد الغذائي، لكنهم لا يعرفون حتى الآن ما إذا كانت ضارة للإنسان، كما وجد باحثون كنديون أن بعض أكياس الشاي البلاستيكية ألقت مستويات عالية من البلاستيك في الماء.
كما قام باحثون بشراء 4 أنواع تجارية معبأة في أكياس شاي بلاستيكية، ثم تخلصوا من الشاي في الأكياس ووضعوها في مياة ساخنة، وبعدها وجدوا نحو 11.6 مليار من البلاستيك المصغر و3.1 مليار من جزيئات البلاستيك النانو في الماء، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني. قالت لورا هيرنانديز، باحثة، إن
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