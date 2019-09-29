تراخي إدارات التفتيش الصيدلي في طلب احاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص

صيدلية - صورة أرشيفية

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن استمرار تراخي إدارات التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة في التفتيش على الصيدليات، قائلا أن هناك استمرار لتراخي وتقاعس إدارات التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة في قيامها بالتفتيش الدوري على الصيدليات، ما نتج عنه انتشار ظاهرة "الصيدليات الورقية" ويراد بها الصيدليات المرخصة وفقا للقانون ومستوفية لكافة الشروط ومسجلة باسم صيدلي.

وأوضح فؤاد، أن هذه الصيدليات يديرها ويعمل بها غير الصيادلة من المساعدين والعمال، ويرجع ذلك إلى انتشار نظام الشراكة والاستثمار بين رأس المال من غير الصيادلة وبعض الصيادلة، مضيفا أن الأمر تفاقم وانتشر بشكل ضخم ومثير وتنبهنا له في 15 مايو 2019، عندما تقدمنا بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة