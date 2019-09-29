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تراخي إدارات التفتيش الصيدلي في طلب احاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص
صيدلية - صورة أرشيفية
صيدلية - صورة أرشيفية
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن استمرار تراخي إدارات التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة في التفتيش على الصيدليات، قائلا أن هناك استمرار لتراخي وتقاعس إدارات التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة في قيامها بالتفتيش الدوري على الصيدليات، ما نتج عنه انتشار ظاهرة "الصيدليات الورقية" ويراد بها الصيدليات المرخصة وفقا للقانون ومستوفية لكافة الشروط ومسجلة باسم صيدلي.
وأوضح فؤاد، أن هذه الصيدليات يديرها ويعمل بها غير الصيادلة من المساعدين والعمال، ويرجع ذلك إلى انتشار نظام الشراكة والاستثمار بين رأس المال من غير الصيادلة وبعض الصيادلة، مضيفا أن الأمر تفاقم وانتشر بشكل ضخم ومثير وتنبهنا له في 15 مايو 2019، عندما تقدمنا بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة
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ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

البيئة: حياتنا على الكوكب تعتمد على الاقتصاد الأخضر

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ضرورة التحول الحاسم والمحدد نحو الاقتصاد الأخضر الذي أصبح توجها عالميا ولم يعد مطلبا اختياريا، بل أصبح من الأمور الضرورية والملحة للحد من التدهور البيئي الذي وصل إلى مستويات عالمية غير مسبوقة، قائلة: "إن الجميع مشارك في قضية الاقتصاد الأخضر، فحياتنا على كوكب الأرض معتمدة على تغيير الفكر". جاء ذلك في كلمة ألقتها، اليوم الأحد، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "التحول نحو الاقتصاد الأخضر"، بحضور رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، ومستشار وزيرة البيئة حسين أباظة، وخبراء للبيئة والتجارة والصناعة.
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وزيرة التضامن توجه برعاية شقيقة الطفلة جنة ووالدها

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، برعاية الطفلة أماني محمد سمير شقيقة الطفلة جنة ضحية حادث تعذيبها على يد جدتها وخالها، وذلك عقب قرار النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني، كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم للطفلة وأسرتها، وشكلت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وفريق التدخل السريع بالوزارة، فريق للدعم النفسي لبدء جلسات تأهيلية مع وضع برنامج طبي لعلاج آثار التعذيب. ووجهت الوزيرة أيضا بتوفير كافة الخدمات للمواطن محمد سمير حافظ والد الطفلة إذ تم تسجيله ببرنامج تكافل وكرامة وتم حجز كشف طبى له بالمجالس الطبية بالمنصورة.
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المتحف الكبير يستقبل أول رحلة مدرسية

نظم المتحف المصري الكبير أولى فعاليات برنامجه التوعوي لطلاب مرحلة التعليم الأساسي الحكومي، تحت عنوان "استكشف المتحف المصري الكبير" إذ استقبل المتحف طلاب مدرسة الأهرام، الموجودة بمحيط المتحف لتعريفهم بعظمة المشروع المصري. وقام الطلاب بجولة داخل الموقع الإنشائي للمتحف وموقع تمثال رمسيس ومركز ترميم الآثار الخاص به والطرق العلمية الحديثة المستخدمة لحفظ وصيانة القطع الأثرية، وذلك لتعريفهم بالمتحف وبعض مقتنياته بالإضافة إلى التعرف عن قرب على الجهد المبذول لبناء هذا الصرح العظيم الذي هو هدية مصر للعالم.
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سحب قطعة أرض من «الإذاعة والتليفزيون» بالإسماعيلية

أصدر المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية، قرارا برقم 554 لسنة 2019 بسحب قطعة أرض تبلغ مساحتها 1723 مترا مربعا والسابق تخصيصها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية. ونص القرار على سحب القطعة رقم 73 ومساحتها 1723م2 من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة.
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اكياس-البلاستيك-في-البحر

المخاطر الكارثية للبلاستيك في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول خطة الدولة، في الحد من استخدام البلاستيك في حياتنا، والانتباه إلى المخاطر الكارثية التى يسببها البلاستيك على صحة الإنسان، والحيوان، والحياة البحرية بأكملها، والنظر بعين العقل إلى الخسائر التى تسببها هذه الصناعة وتدميرها للبيئة بكاملها، قبل أن ننظر إلى خسائر المشتغلين في تصنيعه وصناعته، مضيفا أن هناك دراسات علمية دولية أكدت أن الإنسان يتناول 50 ألف قطعة بلاستيكية صغيرة سنويا خلال وجبات الطعام.
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«سوء خدمة الإنترنت» في طلب إحاطة لرئيس الوزراء

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن هناك تردي في جودة خدمات الإنترنت في مصر بشكل ملحوظ، وذلك مقارنة بباقي دول العالم، إذ تأتي مصر في المرتبة رقم 100 من 144 دولة، وذلك حسب آخر إحصائية والصادرة عن موقع "speed test"، في يوليو 2019، مشيرا إلى أنه صدر في 1 سبتمبر الجاري، تقرير المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول جودة خدمات الصوت والإنترنت، المقدمة من شركات الاتصالات العامة في مصر.
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نائب يتسائل: لماذا لم يتم إحلال «البيجو 7 راكب»؟

قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه في إطار حرص الدولة على توفير وسائل مواصلات آمنة ومريحه للمواطن، للتنقل بين المحافظات وداخلها صدر عن مجلس المحافظين المنعقد بتاريخ 4 يوليو 2017، قرار رقم 10 بشأن تطوير منظومة النقل البري للركاب، والذي طلب من المحافظين التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والمالية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، لحصر لسيارات البيجو 7 ركاب التي تعمل في النقل البري للركاب بين المحافظات وداخلها، والنظر في إعداد برنامج لاستبدالها بميكروباص 14 راكبا والاتفاق مع البنك الذي سيتولى عملية التمويل والمصنعين.
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حماية الحكومة للصناعات المحلية في طلب إحاطة

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بشأن تحديد الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة لحماية الصناعات المحلية، قائلا إن اللجنة رقم 222 المشكلة من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزارتي الزراعة والتموين وجميع الجهات المسؤولة والرقابة في مصر ومنهجها وزارة الداخلية ممثلة في شركة أمان والرقابة الإدارية والمخابرات، التي تجتمع شهريا قد قررت استيراد 250 ألف طن من الدواجن ومصنعاتها، وذلك لوجود اكتفاء ذاتي محلي.
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