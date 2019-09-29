الاتحاد يستقبل الجونة فى لقاء الجريحين بالدوري

تحرير:علي الزيني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص

الاتحاد السكندري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، نظيره الجونة، الذي يقوده المدرب الصربى نيبوشا ميلوسييتش، في الخامسة ونصف مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز الأول لهما في النسخة الحالية من المسابقة المحلية، إذ خسر زعيم الثغر على يد فريق الزمالك، بهدف نظيف، وبنفس النتيجة تعرض الجونة للخسارة أمام الإسماعيلي، في الجولة الأولى من البطولة.

والتقى الفريقان من قبل في 10 مواجهات في بطولة الدوري الممتاز، حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز في 5 مباريات، بينما لم يحقق فريق الجونة سوى فوز وحيد، وحسم التعادل 4 مواجهات. وكان اللقاء الأول بينهما في موسم 2009- 2010، وفاز به فريق الجونة بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعبه، وسجل أحمد عمران

والتقى الفريقان من قبل في 10 مواجهات في بطولة الدوري الممتاز، حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز في 5 مباريات، بينما لم يحقق فريق الجونة سوى فوز وحيد، وحسم التعادل 4 مواجهات.



وكان اللقاء الأول بينهما في موسم 2009- 2010، وفاز به فريق الجونة بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعبه، وسجل أحمد عمران وأبو العينين شحاتة هدفي أصحاب الأرض، بينما سجل شادي محمد هدف الاتحاد.



وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدور الثاني من النسخة الماضية لبطولة الدوري، وحسمها الاتحاد السكندري لصالحه بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة، سجل خالد قمر وأحمد توفيق لزعيم الثغر، بينما أحرز محمد ناجي (جدو) هدف أصحاب الأرض.