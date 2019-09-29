رياضة

الاتحاد يستقبل الجونة فى لقاء الجريحين بالدوري

تحرير:علي الزيني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، نظيره الجونة، الذي يقوده المدرب الصربى نيبوشا ميلوسييتش، في الخامسة ونصف مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز الأول لهما في النسخة الحالية من المسابقة المحلية، إذ خسر زعيم الثغر على يد فريق الزمالك، بهدف نظيف، وبنفس النتيجة تعرض الجونة للخسارة أمام الإسماعيلي، في الجولة الأولى من البطولة.
والتقى الفريقان من قبل في 10 مواجهات في بطولة الدوري الممتاز، حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز في 5 مباريات، بينما لم يحقق فريق الجونة سوى فوز وحيد، وحسم التعادل 4 مواجهات. وكان اللقاء الأول بينهما في موسم 2009- 2010، وفاز به فريق الجونة بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعبه، وسجل أحمد عمران
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الاهلى- وسموحة (1)

فايلر يدرس الإنتاج بالفيديو وقناع إسباني لمروان محسن

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر اليوم الأحد، استعداده لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ويدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، الفريق العسكري، بمشاهدة فيديو تسجيلي له خلال مواجهته في الأسبوع الأول من المسابقة، أمام نادي مصر، والتي انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة، لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين.
جوارديولا-مدرب-مانشيستر-سيتى

مانشستر سيتي يجهز خليفة بيب جوارديولا

بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التجهيز لخليفة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إذ أعطى المدرب الهولندي جيوفاني فان برونكهورست دورًا في جميع المجالات في النادي، وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الهولندي البالغ من العمر (44 عامًا) بدأ العمل منذ الشهر الماضي خلف الكواليس في ملعب الاتحاد، بعدما نجح ممثلو النادي في إقناعه بالتخلي عن قراره بالحصول على إجازة لمدة عام، عقب رحيله عن منصبه مديرا فنيا لفريق فينورد، في نهاية الموسم الماضي.
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المصري في نزهة مع بطل زنجبار بالكونفيدرالية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، نظيره ماليندي، بطل زنجبار، في الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ويدير المواجهة طاقم تحكيم سوداني مكون من صبري محمد فضل حكمًا للساحة، ويعاونه كل من عبد الجابر محمد عبد الجابر مساعدًا أول، والمعز علي مساعدا ثانيا، ومعهما معتز عبد الباسط حكما رابعا، والغاني مونكايلا ناسام آدم مراقبًا للقاء.
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عودة حازم وبامبو لقائمة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن قائمة الأبيض التي ستنتظم في معسكر مغلق، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في ختام منافسات الجولة الأولى للدوري المصري، حيث يفتتح الزمالك صاحب المركز الثاني في النسخة الماضية للدوري، مشواره في المسابقة هذا الموسم بمواجهة الاتحاد غدًا الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت، ويغيب عن قائمة الفريق كل من طارق حامد للإيقاف، ومحمد عبد الغني ومصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة، ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر؛ لأسباب فنية.
الزمالك -والاتحاد‎ (18)

الاتحاد السكندري يدخل معسكر مغلق استعدادا للزمالك

قرر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الدخول في معسكر مغلق لمدة 3 أيام، تبدأ من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبل، بأحد فنادق برج العرب، استعدادا لمواجهة نادي الزمالك، يوم 23 من شهر سبتمبر الجارى، فى الأسبوع الأول من بطولة الدورى المصري الممتاز لموسم 2019-2020، عقب انتهاء الأبيض من مباراة كأس السوبر أمام الأهلي، كما أعلن يوسف عن قائمة زعيم الثغر التي ستدخل المعسكر المغلق، والتي ضمت 30 لاعبًا استعدادًا للفارس الأبيض.
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اتحاد الكرة يؤجل حفل تسليم درع الدوري للأهلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل احتفالية تسليم الأهلي درع الدوري، إلى ما بعد السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل. وأضاف مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» صباح اليوم الأحد، أن ضيق الوقت بين عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء من تنزانيا، واستعداد الفريق للسوبر، تسبب في عدم وجود فرصة لإقامة الاحتفالية قبل قمة الجمعة، ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر في الثامنة مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج.
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الجبلاية تستبعد حكام سويسرا وصربيا من السوبر

أعلن اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 في تمام الثامنة مساءً، بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفةً بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل ناد)، وكشف اتحاد الكرة أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
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