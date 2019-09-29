عمرها الافتراضي طويل.. سيارات ستبقى معك للأبد

تظل السيارات ذات العمر الافتراضي الطويل هي الموديلات التي يبحث عنها الجمهور بشكل دائم في الأسواق العالمية المختلفة، وهو الأمر الذي يجعلها مطلوبة بقوة لسنوات طويلة

تحرير:محمود نبيل ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

سيفيك

لا شك أن الجمهور بطبيعة الحال يميل إلى السيارات ذات الكفاءة الفنية والقدرات الفاخرة، إلا أن ذلك يجب أن يقترن بالعديد من الشروط والعوامل، على رأسها قدرتها على الاستمرار بصورة جيدة لفترات طويلة، ومن ثم الاحتفاظ بكفاءتها الفنية في الأسواق العالمية. الاستمرار بحالة جيدة في الأسواق العالمية المختلفة لا شك أنه يخلق شرائح واسعة من الجماهير في البلدان المختلفة ترغب في الحصول على تلك الموديلات ذات الشعبية الواسعة، الأمر الذي بدوره يجعلها من بين السيارات الأكثر طلبًا ووجودًا في الأسواق العالمية المختلفة.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات صاحبة أطول الأعمار الافتراضية في الأسواق. هوندا أوديسي تصر الشركة اليابانية على تطوير هذه النسخ من السيارة، والتي تلقى بعض القبول في عدد من الأسواق العالمية المختلفة، خاصة تلك التي تولي اهتمامًا