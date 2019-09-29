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عمرها الافتراضي طويل.. سيارات ستبقى معك للأبد

تظل السيارات ذات العمر الافتراضي الطويل هي الموديلات التي يبحث عنها الجمهور بشكل دائم في الأسواق العالمية المختلفة، وهو الأمر الذي يجعلها مطلوبة بقوة لسنوات طويلة
تحرير:محمود نبيل ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
سيفيك
سيفيك
لا شك أن الجمهور بطبيعة الحال يميل إلى السيارات ذات الكفاءة الفنية والقدرات الفاخرة، إلا أن ذلك يجب أن يقترن بالعديد من الشروط والعوامل، على رأسها قدرتها على الاستمرار بصورة جيدة لفترات طويلة، ومن ثم الاحتفاظ بكفاءتها الفنية في الأسواق العالمية. الاستمرار بحالة جيدة في الأسواق العالمية المختلفة لا شك أنه يخلق شرائح واسعة من الجماهير في البلدان المختلفة ترغب في الحصول على تلك الموديلات ذات الشعبية الواسعة، الأمر الذي بدوره يجعلها من بين السيارات الأكثر طلبًا ووجودًا في الأسواق العالمية المختلفة.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات صاحبة أطول الأعمار الافتراضية في الأسواق. هوندا أوديسي تصر الشركة اليابانية على تطوير هذه النسخ من السيارة، والتي تلقى بعض القبول في عدد من الأسواق العالمية المختلفة، خاصة تلك التي تولي اهتمامًا
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كيا-ريو

ليست كهربائية ولا هجينا.. سيارات ذات استهلاك اقتصادي

ارتبط دومًا الاستهلاك الاقتصادي للوقود بالمحركات الكهربائية والهجين، التي تستطيع أن توفر مستويات رائعة على مستوى قيادة السيارات بشكل عام، وبالأخص في استهلاك الوقود، إلا أن بعض الموديلات التي تعمل بمحركات الوقود المحروق تمتلك معدلات أفضل على المستوى الاقتصادي، قياسًا بغيرها من السيارات الكهربائية والهجين، التي تمتلك أنواعا ذات قدرات كبيرة على الاستهلاك الاقتصادي للوقود، خاصة أن الأهداف الرئيسية لتلك الموديلات هى توفير مقدار الطاقة المستخدمة لتشغيل السيارة وتنشيط كل إمكانياتها الفنية.
فولكس-فاجن-جولف

أفضل السيارات للاستخدام داخل المدن والمناطق الضيقة

بات من الواضح أن هناك اهتماما عالميا بما يمكن وصفها بسيارات المدن، والتي بالفعل تمتلك شعبية كبيرة على مستوى العديد من الأسواق العالمية في الوقت الحالي، خاصة مع الازدحام الشديد الذي يسيطر على شوارع العديد من البلدان في العالم. وخلال السنوات الماضية، برزت مجموعة من السيارات على أنها الأفضل لهذا النمط، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالسير في المناطق الضيقة والتي لا يمكن السير فيها بشكل يسمح لقائدي السيارات بالأريحية أو تفادي التصادم مع المركبات الأخرى في الشوارع.
زوتي-زد 300 (2)

سبتمبر يغير الخريطة.. أرخص 10 سيارات في مصر

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأسبوعين الماضيين من شهر سبتمبر الجاري، على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، وتغيرت الأسعار وتغيرت معها خريطة ترتيب السيارات الأرخص، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي»، إلا أننا رصدنا أرخص 10 سيارات، تجميع محلي ومستورد من الخارج، وفي التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «زوتي Z100، سوزوكي ألتو، لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري أريزو 5، بي واي دي F3، جلوري 350، شانجي M50، بروتون ساجا، وجلوري 330 أس».
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