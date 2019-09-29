عمرها الافتراضي طويل.. سيارات ستبقى معك للأبد

تظل السيارات ذات العمر الافتراضي الطويل هي الموديلات التي يبحث عنها الجمهور بشكل دائم في الأسواق العالمية المختلفة، وهو الأمر الذي يجعلها مطلوبة بقوة لسنوات طويلة
لا شك أن الجمهور بطبيعة الحال يميل إلى السيارات ذات الكفاءة الفنية والقدرات الفاخرة، إلا أن ذلك يجب أن يقترن بالعديد من الشروط والعوامل، على رأسها قدرتها على الاستمرار بصورة جيدة لفترات طويلة، ومن ثم الاحتفاظ بكفاءتها الفنية في الأسواق العالمية.
الاستمرار بحالة جيدة في الأسواق العالمية المختلفة لا شك أنه يخلق شرائح واسعة من الجماهير في البلدان المختلفة ترغب في الحصول على تلك الموديلات ذات الشعبية الواسعة، الأمر الذي بدوره يجعلها من بين السيارات الأكثر طلبًا ووجودًا في الأسواق العالمية المختلفة.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات صاحبة أطول الأعمار الافتراضية في الأسواق.
هوندا أوديسي
تصر الشركة اليابانية على تطوير هذه النسخ من السيارة، والتي تلقى بعض القبول في عدد من الأسواق العالمية المختلفة، خاصة تلك التي تولي اهتمامًا
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات صاحبة أطول الأعمار الافتراضية في الأسواق.
هوندا أوديسي
تصر الشركة اليابانية على تطوير هذه النسخ من السيارة، والتي تلقى بعض القبول في عدد من الأسواق العالمية المختلفة، خاصة تلك التي تولي اهتمامًا بالموديلات الغريبة، وهي تأتي بمحرك 3500 سي سي مكون من 6 سلندرات "V6"، وهو ما يؤهلها لضخ قوة تقدر بـ280 حصانا.
وعلى مستوى العمر الافتراضي، تظل أوديسي من أهم الموديلات التي تتمتع بقدرات واسعة على الاحتفاظ بكفاءتها الفنية لسنوات طويلة في الأسواق العالمية.
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لينكولن نافيجاتور
رغم الإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها السيارة على مستوى رفاهية القيادة والإمكانيات الفنية العالية المخصصة لراحة الركاب، فإن محرك نفيجاتور لا يتمتع بقوة أكبر من 450 حصانا، وهو الأمر الذي قد لا يتناسب من الناحية الجماهيرية مع سعر السيارة الذي يصل إلى 100 ألف دولار في الأسواق العالمية.
ومع ذلك، تبقى سيارة لينكولن الفاخرة من أهم الموديلات بالأسواق العالمية، ويمكنها الاحتفاظ بقيمتها كسيارة ذات عمر افتراضي طويل.
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هوندا سيفيك
يمكن وصفها بأنها السيارة الأسطورية في تاريخ شركة هوندا اليابانية العملاقة، خاصة أنها جزء دائم من عمليات التطوير التي تقدم عليها بين الحين والآخر، ما جعلها واحدة من السيارات الأكثر مبيعًا في كل الأسواق العالمية على الإطلاق.
وكانت سيفيك بموديلاتها المختلفة إحدى أهم السيارات التي عرَّفت الأسواق العالمية بشركة هوندا، والتي استطاعت خلال 50 عامًا تقريبًا اجتذاب فئات متنوعة وعديدة من الجماهير في الأسواق العالمية المختلفة.
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شيفروليه إمبالا
واحدة من كبرى السيارات في العديد من الأسواق العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وتعد شيفروليه إمبالا من الموديلات الواسعة، وتأتي بثلاث باقات (LS وLT وPremier)، كما تأتي بمحرك قياسي بسعة 2500 سي سي مزود بأربع أسطوانات، وآخر بسعة 3600 سي سي.
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وعلى الرغم من التقييمات الجماهيرية المختلفة لسيارة شيفروليه إمبالا، فإنها تبقى من أهم الموديلات ذات العمر الافتراضي الطويل في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
تويوتا 4 رانر
لا شك أنها من بين أكثر السيارات تميزًا على مستوى الأسواق العالمية في الوقت الحالي، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، التي شهدت تركيزًا على إنتاج وتطوير الموديلات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" في الأسواق العالمية المختلفة.
ومن ناحية الأداء، تظل إصدارات الشركة اليابانية بشكل عام، قادرة على الوصول إلى مستويات رائعة من ثقة الجمهور، والتي تنبع في الأساس من العمر الافتراضي الطويل.