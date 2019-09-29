الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 21 33شبين الكوم 22 33طنطا 23 32دمنهور 23 30الإسكندرية 24 28بلطيم 22 29مطروح 22 29السلوم 21 29سيوة 19 33بورسعيد 24 30دمياط 24 30الزقازيق 24