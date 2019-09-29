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المعنى الحقيقي لـ(بركة يا جامع) وأخطاء أخرى!

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
تعبيرية
تعبيرية
حين يكون لديك بعض الوقت للتأمل، في زمن يعز فيه التأمل، مثلما تعز فيه أشياء لا حصر لها، تتكشف مسلمات كثيرة تسري في وجداننا وأفكارنا وأحاديثنا وحواراتنا ولا نلتفت إلى حقيقتها إلا قليلا، وهي أمور تحتاج إلى المراجعات بين الحين والحين، لا سيما في عوالم الأمثال الشعبية والتعبيرات المأثورة.
والمثل الشعبي هو ملخص لتجربة حياتية، وضرب المثل من أكثر الأشكال التعبيرية الشعبية انتشارا وشيوعا، ولا تخلو منها أية ثقافة، فنجدها تعكس مشاعر الشعوب على اختلاف طبقاتهم وانتماءاتهم، وتجسد أفكارهم وتصوراتهم وعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم ومعظم مظاهر حياتهم، في صورة حية وفي دلالة إنسانية شاملة، فهي بذلك
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انتخابات -الرئاسة- في- تونس (1)

النخب السياسية في عالم ما بعد الربيع العربي

صور المشاهد السياسية والاجتماعية والثقافية فى عموم البلدان العربية، تبدو درامية من حيث الاضطراب وعدم الاستقرار، وتفاقم الاحتقانات، والانقسامات، والاختلالات البنيوية، وذلك بعد الربيع العربى المجازى، وفيضان الأوصاف السياسية الكبرى بما انطوت عليه من مبالغات تجاوزت الواقع الموضوعى والتاريخى لإحداث سنوات القلق والأمل، والرغبات والأشواق العارمة فى تغييرات جذرية فى النظم السياسية، وفى تركيب النخب الحاكمة والمعارضة، وإعادة بناء الدولة والنظام السياسى على نحو ديمقراطى، يسمح بإعادة بناء التوازنات الداخلية، بين المكونات الأولية –الدينية والمذهبية والعرقية والقومية.. إلخ- من خلال سياسات جديدة فى التوزيع الاجتماعى، والتقليل من الفجوات الواسعة بين القلة عند قمة النظام الاجتماعى من الأثرياء، وبين الطبقات الوسطى، والأغلبيات الشعبية.
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زواج جغرافي

بعد زواجنا، أنا وسلوى، عام 95، قمنا برحلة ماراثونية لتوسيع الخريطة حول مركز الزواج، وضم بلدان ومسافات إليه، والوصول به إلى أقصى نقطة تحمُّل يمكن أن يصل إليها. كانت هذه الرحلة بمنزلة خريطة طريق للمستقبل، ستضع هيكلا نفسيا، وجغرافيا، لشكل الحياة التي ستتلوها. لم تكن رحلة شهر عسل بالمعنى المعروف، فقد كان هناك جانب به تعب ومشقة، وبذل جهد، وليس استرخاءً وتمددا دائمين. ربما هذا الجهد والتعب سيكونان أيضا حجر أساس للرحلات القادمة، فداخل هذا الجانب الذي يتسم بالتعب تكمن أيضا المتعة، كتوأم له.
علم-مصر5 (2)

لأنهم.. صخرة فى جبل كبرياء الله!

(1) من المؤكد أنه بحث مرهق لمن يحاول الإحاطة بجوهر الشخصية المصرية، لكن لذة النص تحمل قدرا كبيرا من العذوبة مع العذاب، والنص مكون من ثلاثة حروف (ميم، صاد، راء)، فالشخصية المصرية عالم ثري وفضاء جوهري يتجلى في ضياء التحولات التي يشهدها المجتمع باستمرار، ولا بد من الاستمرارية بوصفه مجتمعا متحركا سواء في ذاته الفردية أم ذاته الجمعية، لتتكشف طبقات الشخصية المصرية، وهي طبقات يتداخل بعضها في بعض ويتساند.
علم -مصر -والمانيا

محاولة لتهدئة سوء الفهم المتبادل (2/2)

الغرب الغائم فى العقل العربى، هو نتاج لضعف الدراسات التاريخية، والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية عن الدول والنظم السياسية والمجتمعات الغربية، فى مقابل بعض الصور النمطية عن الغرب الكولونيالى، الذى استعمر المنطقة العربية واستغل ثرواتها، أو الغرب السياحى لدى بعض مكونات النخب العربية، أو الغرب المصرفى الذى تودع خلاله الثروات العربية المهربة، والناتجة عن فساد النخبة الحاكمة، وزبائنها المقربين.
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