المعنى الحقيقي لـ(بركة يا جامع) وأخطاء أخرى!

د. مجدي العفيفي

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

حين يكون لديك بعض الوقت للتأمل، في زمن يعز فيه التأمل، مثلما تعز فيه أشياء لا حصر لها، تتكشف مسلمات كثيرة تسري في وجداننا وأفكارنا وأحاديثنا وحواراتنا ولا نلتفت إلى حقيقتها إلا قليلا، وهي أمور تحتاج إلى المراجعات بين الحين والحين، لا سيما في عوالم الأمثال الشعبية والتعبيرات المأثورة.

والمثل الشعبي هو ملخص لتجربة حياتية، وضرب المثل من أكثر الأشكال التعبيرية الشعبية انتشارا وشيوعا، ولا تخلو منها أية ثقافة، فنجدها تعكس مشاعر الشعوب على اختلاف طبقاتهم وانتماءاتهم، وتجسد أفكارهم وتصوراتهم وعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم ومعظم مظاهر حياتهم، في صورة حية وفي دلالة إنسانية شاملة، فهي بذلك

والمثل الشعبي هو ملخص لتجربة حياتية، وضرب المثل من أكثر الأشكال التعبيرية الشعبية انتشارا وشيوعا، ولا تخلو منها أية ثقافة، فنجدها تعكس مشاعر الشعوب على اختلاف طبقاتهم وانتماءاتهم، وتجسد أفكارهم وتصوراتهم وعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم ومعظم مظاهر حياتهم، في صورة حية وفي دلالة إنسانية شاملة، فهي بذلك عصارة حكمة الشعوب وذاكرتها.

وتتسم الأمثال بسرعة انتشارها وتداولها من جيل إلى جيل، وانتقالها من لغة إلى أخرى عبر الأزمنة والأمكنة، بالإضافة إلى إيجاز نصها وجمال لفظها وكثافة معانيها.

وقد حظيت الأمثال الشعبية بعناية خاصة عند الغرب والعرب على حد سواء، ولعل عناية العرب بهذا الشكل التعبيري كان لها طابع مميز، نظرا للأهمية التي يكتسبها المثل في الثقافة العربية، فنجد في الأثر ما يشير إلى أهميته وهو يحيط المتصدي لدراسة الأمثال علما بأن الحاجة إليها شديدة، وذلك لأن العرب لم تصُغ الأمثال إلا لأسباب أوجبتها وحوادث اقتضتها، فصار المثل المضروب لأمر من الأمور عندهم كالعلامة التي يُعرف بها الشيء.

لنتوقف قليلا أمام بعض هذه الأمثال والتعبيرات المأثورة لمعرفة أصلها وتأصيلها، ومحاولة تبيان معانيها الحقيقية، وتصحيح ما هو خطأ منها، ومعرفة المعقول من اللا معقول، خاصة عندما يؤثر التعامل بها ومعها فى السلوكيات الحياتية، ومن هنا تبدو الحاجة بين حين وآخر لعمليات الفرز كلما أمكن ذلك.

بركة يا جامع

معظمنا يعرف المثل الشائع (اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع) ويظن الكثيرون أن المقصود هنا بكلمة (الجامع) هو (المسجد)، وهذا غير صحيح، فحاشى للمصريين وكل المسلمين أن يبخلوا على المساجد حتى ولو على حساب البيوت والمنازل.

هذا التعبير الذي انتشر وشاع حتى صار مضرب المثل، له أصل تاريخى، يرجع إلى أيام الحكم العثمانى، ويدحض الفكرة السائدة في الانطباع العام المترسخ في الوجدان الجمعي منذ زمن بعيد.

والذي حدث أن الرجل العامل (جامع الأموال) كان يمر لتحصيل الضرائب من الناس، وكان يسمي (الملتزم) أو (مقاطعجي) يجمع الضرائب من المصريين بحسب قانون الالتزام، ومع الحالة السيئة والأحوال المعيشية المتردية لم يجد المصريون ما يعطونه لـ(جامع الأموال) فجاء قولهم: (اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع)، وصار هذا التعبير أو الجملة المكثفة الاحتجاجية مثلا.

وارتبط هذا الحدث بمثل آخر يردده المصريون، فمع اقتراب مرور (جامع) الأموال يكون على الجميع تدبير الأموال المفروضة، وقد يحدث ألا يمر (الجامع) لأى ظرف، فجاء قولهم: (بركة يا جامع).

تعبيرات مُحرفة

تعبيرات كثيرة جرى تحريفها في زحام الكلام اليومي، اختصرتها الألسنة وتعدد اللهجات اللسانية، وربما عملية التحريف لم تكن مقصودة، إلا أن الكثيرين يكتبونها بشكلها المنحرف لسانيا، وانظروا اختلاف المعنى الحقيقي عن المعنى الشائع المتداول، ولاحظوا أيضا أن حرفا واحدا يقلب المعنى بشكل مغاير:

- عبارة (تور الله فى برسيمه) خاطئة/ والمعنى الصحيح: (تور لاهٍ فى برسيمه).

- عبارة (كافي خيري شري) خاطئة /والصح: (كافي غيري شري).

- عبارة (كتر ألف خيرك) خاطئة/ ونطقها الحقيقي: (كتر ألف غيرك) .

- عبارة (بينهم مصانع الحداد) خاطئة/ وتصحيحها: (بينهم ما صنع الحداد).

- عبارة (سعد نبيهة) خاطئة/ وأصلها الملفوظ: (سعدنا بيها).

- عبارة (نعم يا دلعادي) خاطئة/ ولفظها الصحيح: (نعم يا ألد أعدائي).

( حبل الكذب قصير)

وفي هذا السياق ما قصة هذا المثل الشائع؟

يروى أن تاجرا سرق منه ألف دينار، ولم يعرف السارق، ولكن التاجر شك في المحيطين به فجمعهم وأعطى كل واحد منهم حبلا بطول ذراع، وقال لهم إن السارق سيطول حبله بمقدار شبر عند الفجر، وهنا انطلت الحيلة على السارق وقص من حبله، وعند جمع الحبال تبين من هو السارق، وهنا درج المثل (حبل الكذب قصير).

(مرآة الحب عميا)

أحيانا تتحول الأساطير إلى واقع وجداني شعبي، فالأساطير رموز حية قادرة على العطاء الفكري بما يسكنها من تأويلات مصاحبة للفكر الإنساني مع الحياة منذ بدء الخليقة. تقول أسطورة ألمانية إن هناك كهفا اسمه العبقرية، ومن حق كل إنسان أن يفكر في الذهاب إليه وفي دخوله، بشرط أن يدفع الثمن وكل واحد يدفع ثمنا مختلفا.. لماذا؟ لا يحق لإنسان أن يسأل، لأن أحدا لا يعرف من الذي وضع قائمة أسعار العبقرية، ولكن عندما يدخل الإنسان، يجد أنه دون أن يشعر قد دفع الثمن: جسمه أو صحته أو نومه أو سعادته أو نصف عمره أو أكثر من النصف، هذا هو الشرط، فالعبقرية لها ثمن يدفعه العبقري، ويدفعه الناس من حوله أيضا.

ومثل (مرآة الحب عميا) صار عالميا يتردد في وجدان العالم. تقول الأساطير الإغريقية إنه في قديم الزمان، إذ لم يكن على الأرض بشر بعد، كانت الفضائل والرذائل تطوف العالم معا وتشعر بالملل الشديد، وذات يوم وكحَل لمشكلة الملل المستعصية، اقترح (الإبداع) لعب (الاستغماية)، وصرخ (الجنون): (أريد أن أبدأ، أنا من سيغمض عينيه) وبدأ العد (واحد، اثنان، ثلاثة...) وبدأت الفضائل والرذائل في الاختباء. ذهبت (الرقة) فوق القمر وأخفت (الخيانة) نفسها في كومة زبالة. وذهب (الولع) واختبأ بين الغيوم، ومضى (الشوق) إلى باطن الأرض، وقال (الكذب) بصوت عالٍ: (سأخفي نفسي تحت الحجارة)، ثم نزل إلى قاع البحيرة.

أتمت كل الفضائل والرذائل تخفيها، ما عدا (عمياء الحب) كعادتها، لم تكن صاحبة قرار، فلم تقرر أين تختفي، وعندما وصل (الجنون) في تعداده إلى مئة، قفز الحب وسط حديقة من الورد، واختفى بداخلها. فتح الجنون عينيه وبدأ في البحث صائحا: (أنا آتٍ إليكم، أنا آتٍ إليكم)، كان الكسل أول من انكشف؛ لأنه لم يبذل أي جهد في إخفاء نفسه، ثم ظهرت الرقة المختفية في القمر، وبعدها خرج الكذب من قاع البحيرة مقطوع النفس! وأشار للشوق أن يرجع من باطن الأرض.

وجدهم الجنون جميعا، واحدا بعد الآخر، ما عدا الحب، كاد يصاب بالإحباط واليأس إلى أن اقترب منه (الحسد) وهمس في أذنه: "عمياء الحب مختفية في شجيرة الورد" التقط الجنون شوكة خشبية أشبه بالرمح وبدأ في طعن شجيرة الورد بشكل طائش ليخرج منها الحب، ولم يتوقف إلا عندما سمع صوت بكاء عمياء يمزق القلوب، فظهر الحب وهو يحجب عينيه بيديه، والدم يقطر من بين أصابعه، فصاح الجنون نادمًا: (يا إلهي، ماذا فعلت؟! ماذا أفعل كي أصلح غلطتي بعد أن أفقدتك البصر؟).

وإلى لقاء قادم مع تعبيرات ضالة، ومضللة!