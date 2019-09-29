مانشستر سيتي يجهز خليفة بيب جوارديولا

تحرير:علي الزيني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

جوارديولا

بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التجهيز لخليفة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إذ أعطى المدرب الهولندي جيوفاني فان برونكهورست دورًا في جميع المجالات في النادي، وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الهولندي البالغ من العمر (44 عامًا) بدأ العمل منذ الشهر الماضي خلف الكواليس في ملعب الاتحاد، بعدما نجح ممثلو النادي في إقناعه بالتخلي عن قراره بالحصول على إجازة لمدة عام، عقب رحيله عن منصبه مديرا فنيا لفريق فينورد، في نهاية الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن علاقة إدارة النادي الإنجليزي بالمدرب الهولندي تقتصر على مساعدته على تطوير خبرته، لكن صحيفة "صنداي ميرور" كشفت أن مانشستر سيتي بدأ في تجهيز برونكهورست لخلافة المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي سينتهي عقده بنهاية 2021. ولفتت ميرور إلى أن مدرب فينورد السابق يقيم في إحدى الغرف ذات الأربعة