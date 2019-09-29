رياضة

مانشستر سيتي يجهز خليفة بيب جوارديولا

تحرير:علي الزيني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
جوارديولا
جوارديولا
بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التجهيز لخليفة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إذ أعطى المدرب الهولندي جيوفاني فان برونكهورست دورًا في جميع المجالات في النادي، وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الهولندي البالغ من العمر (44 عامًا) بدأ العمل منذ الشهر الماضي خلف الكواليس في ملعب الاتحاد، بعدما نجح ممثلو النادي في إقناعه بالتخلي عن قراره بالحصول على إجازة لمدة عام، عقب رحيله عن منصبه مديرا فنيا لفريق فينورد، في نهاية الموسم الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن علاقة إدارة النادي الإنجليزي بالمدرب الهولندي تقتصر على مساعدته على تطوير خبرته، لكن صحيفة "صنداي ميرور" كشفت أن مانشستر سيتي بدأ في تجهيز برونكهورست لخلافة المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي سينتهي عقده بنهاية 2021. ولفتت ميرور إلى أن مدرب فينورد السابق يقيم في إحدى الغرف ذات الأربعة
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الاهلى- وسموحة (1)

فايلر يدرس الإنتاج بالفيديو وقناع إسباني لمروان محسن

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر اليوم الأحد، استعداده لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ويدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، الفريق العسكري، بمشاهدة فيديو تسجيلي له خلال مواجهته في الأسبوع الأول من المسابقة، أمام نادي مصر، والتي انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة، لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين.
الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد يستقبل الجونة فى لقاء الجريحين بالدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، نظيره الجونة، الذي يقوده المدرب الصربى نيبوشا ميلوسييتش، في الخامسة ونصف مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز الأول لهما في النسخة الحالية من المسابقة المحلية، إذ خسر زعيم الثغر على يد فريق الزمالك، بهدف نظيف، وبنفس النتيجة تعرض الجونة للخسارة أمام الإسماعيلي، في الجولة الأولى من البطولة.
المصري- البورسعيدي‎

المصري في نزهة مع بطل زنجبار بالكونفيدرالية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، نظيره ماليندي، بطل زنجبار، في الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ويدير المواجهة طاقم تحكيم سوداني مكون من صبري محمد فضل حكمًا للساحة، ويعاونه كل من عبد الجابر محمد عبد الجابر مساعدًا أول، والمعز علي مساعدا ثانيا، ومعهما معتز عبد الباسط حكما رابعا، والغاني مونكايلا ناسام آدم مراقبًا للقاء.
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مانشستر سيتي‎

مانشستر سيتي يسقط إيفرتون بثلاثية على ملعبه

نجح فريق مانشستر سيتي في خطف فوز صعب من نظيره إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب جاديسون بارك معقل التوفيز، وتأتى المباراة فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح المان سيتي كل من جابريل جيسوس ورياض محرز ورحيم سترلينج، بينما سجل لصالح إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين. وفشل إيفرتون على مدار 13 مباراة في تحقيق أى فوز أمام الستيزنز على ملعبه خلال مواجهات البريمرليج.
.ستيفن-جيرارد (2)

جيرارد ردًّا على تصريحات كلوب: لا أريده أن يرحل

رد ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول الإنجليزي، والمدير الفني الحالي لفريق جلاسكو رينجرز الإسكتلندي، على حديث يورجن كلوب المدير الفني الحالي لفريق الريدز، بشأن توليه قيادة الفريق خلفًا للمدرب الألماني في حال رحيله، جاء ذلك في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو، اليوم الخميس، قائلا: "لقد فوجئت بما قيل، كلوب لن يتم طرده غدًا، ولا أريده أن يرحل، إنه يقوم بعمل رائع، ومتأكد من أن كل مشجعي ليفربول على هذا الكوكب يؤيدون ما أقوله، نحن نريده أن يبقى لعدة سنوات وأن يحقق أكبر قدر ممكن من النجاح لنادينا".
جوارديولا (4)

جوارديولا يدافع عن تغريدة «برناردو» المثيرة للجدل

دافع المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن لاعبه البرتغالي في صفوف مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، بعد التغريدة المثيرة للجدل التي نشرها عن زميله الفرنسي بينجامين ميندي، وقارنه خلالها بشخصية كاريكاتيرية تُستخدم كشعار لنوع من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة، ثم حذفها بعد ساعة واحدة، ليغرد بعدها مباشرة: "حتى الأصدقاء لا أستطيع المزاح معهم هذه الأيام"، وذكرت تقارير بريطانية إعلامية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم طلب تفسيرا من سيتي، حامل لقب بريميرليج، عن هذه الواقعة. وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء "رويترز".
تشافى (2)

تشافي يحلم بالعودة إلى برشلونة أو الدوري الإنجليزي

أعرب النجم الإسباني المعتزل تشافي، عن رغبته في العودة لتدريب برشلونة، وقال تشافي، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "لا أخفي أن هدفي الحالي هو العودة إلى أوروبا وإلى برشلونة، فهذا هو التحدي المقبل، ولكني لا أزال أتعلم من المشروع الحالي (السد القطري)، وأستمتع به كثيرًا، ولكن تبقى فكرتي كما كانت عندما كنت لاعبًا، وهي الوجود في برشلونة، فتدريب فريق مثل البارسا يمثل الفخر الأكبر بالنسبة لي، ولكن في الوقت ذاته من لا يحب الدوري الإنجليزي؟ الأجواء الكروية هناك والملاعب الممتلئة، وكل من يلعب هناك يصف المسابقة بالاستثنائية".
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