فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

مخرج «ستموت فى العشرين»: الفيلم ثورة على المعتقدات

عدم وجود سينما فى السودان صعَّب مهمتنا.. كنت أخاف النيل مثل مزمل.. قصة العمل أهم من استعراض فلكلور السودان.. أعجب جدا بيوسف شاهين ومحمد عبد الوهاب
تحرير:محمد عبد المنعم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
أمجد أبو العلاء
أمجد أبو العلاء
"ستموت في العشرين"، هذا هو اسم الفيلم السوداني الذي حصل على جائزة "أسد المستقبل" في مهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تمرد به مخرجه أمجد أبو العلاء علي حالة السينما في السودان وعلى العادات والتقاليد، فهو اقتحم عالم السينما بعد غيابها عن السودان لنحو أكثر من 20 عاما، فوجد فرصته لأن يثور على كل الأوضاع ويخرج تجربة سينمائية تنقل أحوال السودان من خلال طفل يخبره أحد المتصوفين بأنه سيموت في العشرين، ليحوّل حياته كلها إلى انتظارٍ للموت واستسلام تام لكل أحداث الحياة.
كان لـ"التحرير" حوار مع صناع الفيلم ليحكوا لنا عن كواليس تلك التجربة المهمة والمصاعب الكبيرة التي واجهوها في أثناء تصوير الفيلم. عبّر المخرج السوداني أمجد أبو العلاء عن سعادته بعرض فيلمه "ستموت في العشرين" في مهرجان الجونة، خاصة أنه كان ينتظر أن يشاهد رد فعل الجمهور المصري على الفيلم. وتطرق أمجد للحديث
اقرأ المزيد
هند-صبرى

دموع وشكر وعرفان.. لحظات مؤثرة أثناء تكريم هند صبري بالجونة

بكت الفنانة هند صبري، أثناء تسلمها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الجون السينمائي، عن دورها في فيلم "حلم نورا"، وتوجهت بالشكر إلى زوجها، قائلة: "لولاه عمري ما كنت هابقى قادرة على العمل"، وشكرت واالدتها أييضا على عنايتها بأولادها حتى تستطيع أن تواصل مسيرتها في التمثيل.. وعرض "حلم نورا'' ضمن فعاليات مهرجان الجونة وشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وقالت هند في تصريحات لـ"التحرير"، إنها سعيدة جدا بعرض الفيلم في الجونة، وأشارت إلى أنها تميل للتواجد في الأفلام النسائية، خاصة أن أول عمل لها كان عمرها 16 عاما، وكانت تخرجة سيدة ويتحدث عن النساء.
محمد هنيدى

هنيدي ينعي الشهداء أثناء تكريمه في الجونة: دفاع لآخر نقطة دم

قدمت الفنانة بشرى مدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي، الفنان أحمد السقا، الذي حاولوا إخفائه عن الحاضرين ليكون مفاجأة حفل ختام المهرجان، ورحب نجم الأكشن في البداية بالحاضرين، وشكر القائمين على المهرجان لمجهودهم الكبير، وأكد أن وجوده بالجونة السينمائي شرف كبير، ودعا رجل الأعمال نجيب ساويرس، للصعود على المسرح، لتكريم نجم الكوميديا محمد هنيدي، وأوضح ساويرس، في كلمته، أن فنانين الكوميديا لا ياخذوا حقهم، ولكن هنيدي "عافر وأسعد الجماهير"، وقبل التكريم طلب السقا عرض فيلم قصير به مقاطع من أفلام هنيدي، وآراء من صناع السينما تحدثوا عن بصمته في السينما.
سميح-ساويرس

سميح ساويرس يعلن عن إقامة مهرجان للموسيقى في الجونة

قال سميح ساويرس، إن اليوم يوافق ذكرى مرور 30 عاما، علي إنشاء مدينة الجونة السياحية، مشيرا إلى أنه "لم يكن يتخيل أنها في يوم ما ستكون هكذا"، معربا خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، عن سعادته بما وصلت إليه الجونة، مشيرا إلى أن المهرجان يكبر كل عام ويكون له شخصية مستقلة، منوها بأن هذا مهم جدا لنجاح المهرجان،، متوجها بالشكر إلى فريق عمل المهرجان على الجهد الذي بذلوه، مؤكدا أن العام المقبل، سيشهد بناء قاعة اجتماعات وقاعة موسيقى، لافتا إلى أن الاحتفالية ستكون داخلهم، متابعا "هذه نقلة كبيرة"، معلنا أيضا أن إقامة مهرجان للموسيقى في الحونة.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد- كريم

محمد كريم: A Score to Settle أفضل رد على من سألوني: ماذا تفعل في هوليوود؟

نجح الفنان محمد كريم فى أن يشق طريقه مؤخرا إلى حيث العالم الآخر هناك فى هوليوود، بعد أن شارك للمرة الأولى فى عمل عالمى من بوابة فيلم "A Score to Settle" للنجم نيكولاس كيدج، وأثارت العديد من المشاهد التى تجمعهما الكثير من ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر تحديدا. ويحرص محمد كريم على الوجود حاليا فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، وهناك التقينا معه وحاورناه حول مشواره العالمى الجديد الذى بدأ هذا العام، وتطلعاته للمستقبل، وجديده فى الفترة المقبلة، وغيرها من الموضوعات.
محمد -هنيدى

محمد هنيدي: فخور بتكريمي في الجونة.. وكنت نسيت «الفارس والأميرة»

أعرب النجم محمد هنيدي عن سعادته بتكريمه في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي سيقام غدا الجمعة، وخاصة أن نجوم الكوميديا لا يحظون بالتكريم، مؤكدا في تصريحات لـ"التحرير"، أن الجمهور حاليا، أصبح واعيا، ويستمتع بالأعمال الكوميدية مثل أي نوع من الألوان السينمائية، معبرا عن شعوره بالفخر الكبير لحصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي، التي حصل عليها قبله عمالقة، مثل الزعيم عادل إمام في الدورة الأولى، والمخرج الكبير داوود عبد السيد في الدورة الثانية.
ألمخرج تامر عشري

تامر عشري بعد فوزه بـ5 جوائز في الجونة: لم أتوقع هذا الدعم

أعلنت إدارة مهرحان الجونة السينمائي، عن جوائز منصة الجونة، والتي تقدر بـ250 ألف دولار، وفاز المخرج تامر عشري، بـ5 جوائز، لدعم فيلمه "في الجون"، والذي عبر عن سعادة كبيرة بالدعم الذي حصل عليه، وقال عشري، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه لم يكن يتوقع فوزه بخمس جوائز، موضحا أنه كان يتوقع أن يدعمه المهرجان بجائزتين فقط، مشيرا إلى أنه حصل على طاقة كبيرة للتحرك، وأنه سيبدأ في تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيقوم بتطوير سيناريو العمل وسيبدأ علي الفور.
عمرو- عابد

عمرو عابد: الجمهور لن يتوقف عند «قُبلة» دانا حمدان في «لما بنتولد»

عبّر الفنان عمرو عابد عن سعادته بعرض فيلم "لما بنتولد" فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة خارج المسابقة، ولكنه أشار إلى أنه يهتم فى الأساس بعرض الفيلم تجاريا، متمنيًا أن تجذب الحكايات التى يقدمها خلال الفيلم انتباه الجمهور، منوهًا بأن العمل خفيف وسيعجب فئة كبيرة من الجمهور لأنه "ميوزيكال رومانسى"، وأوضح أن الفيلم عرض عليه فى عام 2017، وبدأ على الفور فى تحضير الشخصية التى يلعبها، حيث يقوم بدور شاب تدفعه ظروفه المادية للعمل بأشياء غير مشروعة ليكفى احتياجاته، لافتا إلى أنهم انتهوا من تصوير العمل عام 2018.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]