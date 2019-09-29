مخرج «ستموت فى العشرين»: الفيلم ثورة على المعتقدات

عدم وجود سينما فى السودان صعَّب مهمتنا.. كنت أخاف النيل مثل مزمل.. قصة العمل أهم من استعراض فلكلور السودان.. أعجب جدا بيوسف شاهين ومحمد عبد الوهاب

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

"ستموت في العشرين"، هذا هو اسم الفيلم السوداني الذي حصل على جائزة "أسد المستقبل" في مهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تمرد به مخرجه أمجد أبو العلاء علي حالة السينما في السودان وعلى العادات والتقاليد، فهو اقتحم عالم السينما بعد غيابها عن السودان لنحو أكثر من 20 عاما، فوجد فرصته لأن يثور على كل الأوضاع ويخرج تجربة سينمائية تنقل أحوال السودان من خلال طفل يخبره أحد المتصوفين بأنه سيموت في العشرين، ليحوّل حياته كلها إلى انتظارٍ للموت واستسلام تام لكل أحداث الحياة.

كان لـ"التحرير" حوار مع صناع الفيلم ليحكوا لنا عن كواليس تلك التجربة المهمة والمصاعب الكبيرة التي واجهوها في أثناء تصوير الفيلم. عبّر المخرج السوداني أمجد أبو العلاء عن سعادته بعرض فيلمه "ستموت في العشرين" في مهرجان الجونة، خاصة أنه كان ينتظر أن يشاهد رد فعل الجمهور المصري على الفيلم. وتطرق أمجد للحديث

كان لـ"التحرير" حوار مع صناع الفيلم ليحكوا لنا عن كواليس تلك التجربة المهمة والمصاعب الكبيرة التي واجهوها في أثناء تصوير الفيلم.

عبّر المخرج السوداني أمجد أبو العلاء عن سعادته بعرض فيلمه "ستموت في العشرين" في مهرجان الجونة، خاصة أنه كان ينتظر أن يشاهد رد فعل الجمهور المصري على الفيلم.

وتطرق أمجد للحديث معنا عن المشكلات والمصاعب التي واجهته، وأن عدم وجود سينما في السودان ليس لطيفا، منوها بأن لديهم العديد من المشكلات التي كانت عائقا أمام خروح الفيلم، ومنها مشكلة التمويل، ولكن أمجد نظر للموضوع بشكل إيجابي وصنع فكرته، ووجد أن السودان أرض خصبة للحكايات، حيث إنها لم تُخترَق منذ 20 عاما، فتاريخ السينما في السودان لم يتعدَّ الـ7 أفلام.

وأكد أمجد أنه لم يتردد لحظة في أن يخوض تلك التجربة، وأنه لو كان خشي أن يخترق العادات والتقاليد أو تراجع عن الجرأة في طرح الفكرة، فما كانت لتخرج نهائيا، موضحا أنه في أثناء تصويره في إحدى القرى، تم طرده هو وفريق العمل لأن أصحاب القرية تعجبوا مما يفعلونه، ومن الملابس الغريبة التي كان يرتديها بعض الأشخاص معهم.

"مزمل" هو اسم الشخصية التي يلعبها بطل الفيلم، وكان يخشى أن يقترب من الماء لارتباطها معه بالموت، وهي القصة الصغيرة التي تعكس حياة أمجد، فهو كان يخاف النيل، لأن في قريته السودانية التي عاش فيها كان هذا مرتبطا لديه بالموت، موضحا أن الماء ابتلع الكثير من الشباب في القرية؛ لذلك فهو لديه فوبيا من البحر أو النيل.

ويظهر تأثر أمجد بالثقافة المصرية من خلال دمجه مشاهد من الأفلام المصرية في العمل إلى جانب أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وأسمهان، والتي تصادفك في بعض المشاهد، فهو يقول إنه معجب جدا بيوسف شاهين وأحب السينما حينما شاهده وهو ابن 12 عاما، مؤكدا أنه حلم منذ الوهلة الأولى أن يكون مخرجا كبيرا مثله، ونوه بأنه لم يترك أي فيلم مصري إلا وشاهده.

وعن سبب عدم الاهتمام كثيرا والتوغل في الفلكلور السوداني قال إن قصة العمل كانت أهم من استعراض فلكلور السودان، كما نوه أمجد بأنه لا يتكلم في الفيلم عن التزمت أو التحرر، ولم يفكر في أي ردود فعل ستأتي على الفيلم الذي يكسر عادات وتقاليد السودان، إنما فكر فقط في طريقة طرحه للفكرة وإيصالها للجمهور.

استغرق أمجد في تحضير الفيلم 3 سنوات، وذلك بسبب كون السودان وقتها في ثورة، منوها بأنه أوقف العمل ليشترك في تلك الثورة، حتى إنه فقد صديقه المقرب.

فاز أمجد في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بجائزة نجمة الجونة الذهبية لفيلمه، وهو ما جعله سعيدا، خاصة أن هذا سيشجعه أكثر على أن يقدم أفلاما عديدة، الفترة المقبلة، كما يشجع صغار السينمائيين فى السودان على أن ينتجوا أفلاما ويحركوا السينما السودانية.

يذكر أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي منحت جائزة مجلة فارايتي للمخرج السوداني صهيب قسم الباري، الذي شارك في مسابقة الأفلام الوثائقية بفيلمه "حديث عن الأشجار"، وعُرض للمرة الأولى في مهرجان برلين، وفاز فى الجونة بجائزة نجمة الجونة الذهبية فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ونال جائزتي الجمهور وأفضل فيلم وثائقي في قسم بانوراما في الدورة الـ69 لمهرجان برلين السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان إسطنبول السينمائي.