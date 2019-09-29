جريمة

ضبط سائق بحوزته كيلو «هيروين» في العاشر من رمضان

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
هيروين
هيروين
تمكن رجال فرع الإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، من ضبط سائق؛ على خلفية اتهامه بحيازة أربعة أسطوانات من مسحوق «الهيروين» المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بالمدينة، حيث تبين أن المتهم يقوم بإحضار المُخدرات من الإسماعيلية لبيعها في العاشر من رمضان، فيما جرى التحفظ عليه وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بورود معلومات لمكتب مُكافحة المُخدرات بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة المقدم محمد غيث، مفاداها قيام المدعو «عبدالله.م.ع.ال» 40 عامًا، سائق، مُقيم بناحية «أبو صوير» بمحافظة الإسماعيلية، بجلب كمية من مسحوق «الهيروين» المُخدر لترويجها على عملائه بالعاشر.وفور التأكد من صحة المعلومات، وباستصدار
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لحظة دفن الطفلة جنة

إخلاء سبيل والدة الطفلتين ضحيتا تعذيب الجدة وأخوالهم

انتهت نيابة شربين العامة، الأحد، من استجواب أخوال وجد الطفلتين جنة وأماني ضحيتا تعذيب الجدة بكيهم بالنار بآلة حادة في مناطق حساسة وتسببت في وفاة طفلة وتشويه الأخرى، وأمرت باستعجال تقرير الطبيب الشرعي مع استمرار حبس الجدة على ذمة التحقيقات. واستعمت النيابة، إلى كل من جد الطفلة لوالدتها "عامر. م. "، 48 عاما، ووالدة الطفلة، "أسماء. ع. م."، 20 عاما، ربة منزل، وأخواتها الثلاثة، في الاتهامات المنسوبة إلى والدتهم، وتم إخلاء سبيلهم. وكان والد الطفلتين "أماني"، 6 سنوات، و "جنة"، 5 سنوات، اتهم والد زوجته وأخوالهم بالتورط في تعذيب طفلتيه وهتك عرضهما.
عناصر-ارهابية (3)

مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إذ توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية، وتم التعامل مع تلك المعلومات وإستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع 15 من تلك العناصر.
تزوير

«صحافة بير السلم».. حبس مواطن زور 60 كارنيه بالشرقية

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس مواطن لمدة 4 ايام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بانتحال عدة صفات إعلامية وصحفية، بينها رئيس قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، فضلًا عن تزوير كارينهات منسوب صدورها زورًا لمواقع ومؤسسات صحفية، وذلك بهدف النصب على المواطنين وإيهامهم بمقدرته على عرض شكواهم ببرامج «التوك شو» نظير التحصل منهم على مبالغ مالية تتفاوت من حالة لأخرى.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

شلل مروري أعلى محور 26 يوليو إثر اصطدام 3 سيارات

حالة من الزحام المروري سجلتها كاميرات المراقبة بمطلع محور 26 يوليو من ميدان لبنان، اليوم الأحد؛ إثر حادث تصادم 3 سيارات وتحديدا أعلى سلم شارع السودان، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، وتتابع اصطدامهما بثالثة ملاكي، وتجاوزت السيارات الثلاث الجزيرة الوسطى وصولا للاتجاه المعاكس، الأمر الذي نتج عنه تكدس مروري في الاتجاهين، وأصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف المنتشرة بالطريق لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.
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رضيع

العثور على رضيع بجوار مسجد في العاشر من رمضان

في واقعة تُضاف لسجل طويل وحافل بالمآسي التي باتت بمثابة الأمر العادي و«الهين» على الشارع الشرقاوي، تجردت أم من كافة المشاعر التي تُدلل على حنان صفتها وعطفها على صغيرها، وتركت رضيعها فور ولادته بساعات بجوار المسجد الصغير الموجود بالمجاورة الرابعة والأربعين، التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وبالعرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، أمرت بإيداع الصغير إحدى دور الرعاية.
هيروين

السجن والغرامة لتاجري هيروين في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه في القضية رقم 4465 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من مسحوق «الهيروين» المخدر بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه، فضلا عن حيازته سلاح ناري «فرد خرطوش» للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
التحرش-بالطلبة-فى-المدارس-اغتصاب-اطفال (3)

الأهل تنازلوا.. «الصلح» ينهي قضية تحرش مدرس بطفلة

أصدرت نيابة العاشر من رمضان العامة برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، قرارا بإخلاء سبيل مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الرسمية للغات بالمجاورة السادسة والثلاثين بدائرة قسم شرطة أول العاشر، على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سوات، وذلك في أثناء «درس خصوصي» في إحدى المناطق التابعة لدائرة القسم، وذلك بعد موافقة أهل الطفلة على إجراءات الصلح والتنازل عن الاتهام الموجه لمدرس طفلتهم.
متحرش

ضبط مدرس تحرش بطفلة في «درس خصوصي» بالشرقية

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، القبض على مدرس، في العقد الرابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سوات، وذلك في أثناء انعقاد «درس خصوصي»، وذلك في إحدى المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وجرى ضبط المتهم والتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق برئاسة المستشار أحمد حمدي، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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