ضبط سائق بحوزته كيلو «هيروين» في العاشر من رمضان

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

هيروين

تمكن رجال فرع الإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، من ضبط سائق؛ على خلفية اتهامه بحيازة أربعة أسطوانات من مسحوق «الهيروين» المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بالمدينة، حيث تبين أن المتهم يقوم بإحضار المُخدرات من الإسماعيلية لبيعها في العاشر من رمضان، فيما جرى التحفظ عليه وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بورود معلومات لمكتب مُكافحة المُخدرات بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة المقدم محمد غيث، مفاداها قيام المدعو «عبدالله.م.ع.ال» 40 عامًا، سائق، مُقيم بناحية «أبو صوير» بمحافظة الإسماعيلية، بجلب كمية من مسحوق «الهيروين» المُخدر لترويجها على عملائه بالعاشر.وفور التأكد من صحة المعلومات، وباستصدار