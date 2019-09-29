جريمة

مباحث التموين تداهم 15 منشأة بدون ترخيص بالجيزة

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
مباحث التموين
مباحث التموين
حملات مستمرة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
أسفرت جهود الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 86 قضية تموينية تنوعت ما بين 25 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 15 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 22 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار. وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف
اقرأ المزيد
لحظة دفن الطفلة جنة

إخلاء سبيل والدة الطفلتين ضحيتا تعذيب الجدة وأخوالهم

انتهت نيابة شربين العامة، الأحد، من استجواب أخوال وجد الطفلتين جنة وأماني ضحيتا تعذيب الجدة بكيهم بالنار بآلة حادة في مناطق حساسة وتسببت في وفاة طفلة وتشويه الأخرى، وأمرت باستعجال تقرير الطبيب الشرعي مع استمرار حبس الجدة على ذمة التحقيقات. واستعمت النيابة، إلى كل من جد الطفلة لوالدتها "عامر. م. "، 48 عاما، ووالدة الطفلة، "أسماء. ع. م."، 20 عاما، ربة منزل، وأخواتها الثلاثة، في الاتهامات المنسوبة إلى والدتهم، وتم إخلاء سبيلهم. وكان والد الطفلتين "أماني"، 6 سنوات، و "جنة"، 5 سنوات، اتهم والد زوجته وأخوالهم بالتورط في تعذيب طفلتيه وهتك عرضهما.
عناصر-ارهابية (3)

مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إذ توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية، وتم التعامل مع تلك المعلومات وإستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع 15 من تلك العناصر.
تزوير

«صحافة بير السلم».. حبس مواطن زور 60 كارنيه بالشرقية

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس مواطن لمدة 4 ايام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بانتحال عدة صفات إعلامية وصحفية، بينها رئيس قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، فضلًا عن تزوير كارينهات منسوب صدورها زورًا لمواقع ومؤسسات صحفية، وذلك بهدف النصب على المواطنين وإيهامهم بمقدرته على عرض شكواهم ببرامج «التوك شو» نظير التحصل منهم على مبالغ مالية تتفاوت من حالة لأخرى.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

شلل مروري أعلى محور 26 يوليو إثر اصطدام 3 سيارات

حالة من الزحام المروري سجلتها كاميرات المراقبة بمطلع محور 26 يوليو من ميدان لبنان، اليوم الأحد؛ إثر حادث تصادم 3 سيارات وتحديدا أعلى سلم شارع السودان، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، وتتابع اصطدامهما بثالثة ملاكي، وتجاوزت السيارات الثلاث الجزيرة الوسطى وصولا للاتجاه المعاكس، الأمر الذي نتج عنه تكدس مروري في الاتجاهين، وأصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف المنتشرة بالطريق لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.
اقرأ المزيد من الأخبار
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

الشرطة تطارد تجار الكيف وحائزي السلاح في الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (2)

مباحث التموين تضبط 18 مخبزا و6 منشآت مخالفة بالجيزة

حملات مستمرة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
منفذ-بيع-سلع-التموين (1)

ضبط 98 قضية تموينية في الجيزة خلال 24 ساعة

حملات مستمرة على مدى الساعة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
خبز-عيش

مباحث التموين تضبط 23 مخبزا مخالفا في الجيزة

لا يدخر رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية الجهد من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]