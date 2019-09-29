ضبط 12 متسولا و19 مشتبها فيه بأهرامات الجيزة

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

حملة أمنية بمحيط أهرامات الجيزة

وجهت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 19 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه. كما تم ضبط متهم صادر ضده

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 19 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه.



كما تم ضبط متهم صادر ضده أمر ضبط وإحضار، و12 متسولا، ومتهمين اثنين بمضايقة السياح، وتنفيذ حكم قضائي جزئي، وتمكنت الحملة فى نطاق المنطقة الأثرية من رفع إشغالات بإجمالي 104 حالات.



ووجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، باستمرار الحملات دعمًا لحركة السياحة في البلاد.







