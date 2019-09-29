جريمة

ضبط 12 متسولا و19 مشتبها فيه بأهرامات الجيزة

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
حملة أمنية بمحيط أهرامات الجيزة
حملة أمنية بمحيط أهرامات الجيزة
وجهت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 19 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه. كما تم ضبط متهم صادر ضده
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لحظة دفن الطفلة جنة

إخلاء سبيل والدة الطفلتين ضحيتا تعذيب الجدة وأخوالهم

انتهت نيابة شربين العامة، الأحد، من استجواب أخوال وجد الطفلتين جنة وأماني ضحيتا تعذيب الجدة بكيهم بالنار بآلة حادة في مناطق حساسة وتسببت في وفاة طفلة وتشويه الأخرى، وأمرت باستعجال تقرير الطبيب الشرعي مع استمرار حبس الجدة على ذمة التحقيقات. واستعمت النيابة، إلى كل من جد الطفلة لوالدتها "عامر. م. "، 48 عاما، ووالدة الطفلة، "أسماء. ع. م."، 20 عاما، ربة منزل، وأخواتها الثلاثة، في الاتهامات المنسوبة إلى والدتهم، وتم إخلاء سبيلهم. وكان والد الطفلتين "أماني"، 6 سنوات، و "جنة"، 5 سنوات، اتهم والد زوجته وأخوالهم بالتورط في تعذيب طفلتيه وهتك عرضهما.
عناصر-ارهابية (3)

مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إذ توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية، وتم التعامل مع تلك المعلومات وإستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع 15 من تلك العناصر.
تزوير

«صحافة بير السلم».. حبس مواطن زور 60 كارنيه بالشرقية

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس مواطن لمدة 4 ايام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بانتحال عدة صفات إعلامية وصحفية، بينها رئيس قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، فضلًا عن تزوير كارينهات منسوب صدورها زورًا لمواقع ومؤسسات صحفية، وذلك بهدف النصب على المواطنين وإيهامهم بمقدرته على عرض شكواهم ببرامج «التوك شو» نظير التحصل منهم على مبالغ مالية تتفاوت من حالة لأخرى.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

شلل مروري أعلى محور 26 يوليو إثر اصطدام 3 سيارات

حالة من الزحام المروري سجلتها كاميرات المراقبة بمطلع محور 26 يوليو من ميدان لبنان، اليوم الأحد؛ إثر حادث تصادم 3 سيارات وتحديدا أعلى سلم شارع السودان، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، وتتابع اصطدامهما بثالثة ملاكي، وتجاوزت السيارات الثلاث الجزيرة الوسطى وصولا للاتجاه المعاكس، الأمر الذي نتج عنه تكدس مروري في الاتجاهين، وأصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف المنتشرة بالطريق لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.
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عربية-فول

«مرافق الجيزة» ترفع 12 عربة فول من المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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الشرطة تحكم قبضتها على شارع عثمان محرم بالطالبية

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة موسعة؛ لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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رفع 115 حالة تعد وضبط 22 قضية جنائية في الهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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سقوط 30 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الاستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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