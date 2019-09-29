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الطيب يعلق على مأساة «جنة»: أطالب بأقصى العقوبة

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
شيخ الأزهر أحمد الطيب - صورة أرشيفية
شيخ الأزهر أحمد الطيب - صورة أرشيفية
علق فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، على جريمة مقتل الطفلة "جنة"، ونشر الحساب الرسمي للأزهر عبر موقع "تويتر" تصريحات شيخ الأزهر، قائلا: "تألمت كثيرا بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة البريئة جنة، تلك الطفلة الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها، فما تعرضت له من حرق وتعذيب هو فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، متابعا: "الآن صعدت روحها البريئة إلى بارئها تشكو ما حل بها من ألم وعذاب في غفلة منا جميعا".
وذكر الطيب: "ما حدث للطفلة جنة يضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا تجاه أطفالنا وأبنائنا، ولنعلم جميعا أننا محاسبون أمام الله عليهم"، مضيفا: "أطالب بتوقيع أقصى العقوبة القانونية على من سولت له نفسه المريضة ارتكاب هذه الجريمة الوحشية، وأدعو الله أن يحفظ أبناءنا من كل مكروه وسوء". وفي ذات السياق، أدلت "أماني"،
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غادة-والى-وزيرة-التضامن

وزيرة التضامن توجه برعاية شقيقة الطفلة جنة ووالدها

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، برعاية الطفلة أماني محمد سمير شقيقة الطفلة جنة ضحية حادث تعذيبها على يد جدتها وخالها، وذلك عقب قرار النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني، كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم للطفلة وأسرتها، وشكلت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وفريق التدخل السريع بالوزارة، فريق للدعم النفسي لبدء جلسات تأهيلية مع وضع برنامج طبي لعلاج آثار التعذيب. ووجهت الوزيرة أيضا بتوفير كافة الخدمات للمواطن محمد سمير حافظ والد الطفلة إذ تم تسجيله ببرنامج تكافل وكرامة وتم حجز كشف طبى له بالمجالس الطبية بالمنصورة.
المتحف-المصري-الكبير

المتحف الكبير يستقبل أول رحلة مدرسية

نظم المتحف المصري الكبير أولى فعاليات برنامجه التوعوي لطلاب مرحلة التعليم الأساسي الحكومي، تحت عنوان "استكشف المتحف المصري الكبير" إذ استقبل المتحف طلاب مدرسة الأهرام، الموجودة بمحيط المتحف لتعريفهم بعظمة المشروع المصري. وقام الطلاب بجولة داخل الموقع الإنشائي للمتحف وموقع تمثال رمسيس ومركز ترميم الآثار الخاص به والطرق العلمية الحديثة المستخدمة لحفظ وصيانة القطع الأثرية، وذلك لتعريفهم بالمتحف وبعض مقتنياته بالإضافة إلى التعرف عن قرب على الجهد المبذول لبناء هذا الصرح العظيم الذي هو هدية مصر للعالم.
استعدادات-الإسماعيلية-للأمم-الإفريقية‎ (7)

سحب قطعة أرض من «الإذاعة والتليفزيون» بالإسماعيلية

أصدر المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية، قرارا برقم 554 لسنة 2019 بسحب قطعة أرض تبلغ مساحتها 1723 مترا مربعا والسابق تخصيصها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية. ونص القرار على سحب القطعة رقم 73 ومساحتها 1723م2 من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة.
الفسيخ (1)

تسمم 18 شخصًا لتناولهم فسيخ فاسد بالإسكندرية

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الاسكندرية، إن مركز السموم التابع لكلية الطب وموقعه بمستشفيات جامعة الإسكندرية، استقبل مؤخرا 18 حالة تسمم نتيجة تناول فسيخ فاسد، محذرا من تناول الفسيخ فى هذه الفترة، لاسيما أن الميكروب يعد شديد الخطورة. وأشار الكردي في تصريحات صحفية إلى أن مركز السموم بالجامعة يخدم خمس محافظات وهي "الإسكندرية والبحيرة ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ"، لافتا إلى أن الحالات المصابة التى تم استقبالها من دسوق وإدكو وبرج العرب والإسكندرية.
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أثار تعذيب أماني شقيقة الطفلة جنة

بعد تعذيب جنة.. محامون يرفضون الدفاع عن «الجدة الشريرة»

رفض المحامون بمركز شربين بمحافظة الدقهلية تولي الدفاع عن "صفاء. ع"، 40 عامًا، من قرية بساط الدين دائرة المركز، جدة الطفلتين "جنة" 5 سنوات، و"أماني"، 6 سنوات، ضحايا تعذيبهما بالكي بالنار في أماكن حساسة وتشويه أعضائهم التناسلية ادعاء التبول اللإرادي وتأديبهم على شقاوتهم الطفولية، واتفقوا على رفض توليهم الدفاع عنها ومقاطعة كل من يوافق الحضور مع الجدة أو غيرها من المتهمين في القضية، باستثناء من انتدبته المحكمة لتصحيح الإجراءات.
جنازة الطفلة جنة

أطفال ونساء وشيوخ يتقدمون جنازة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

?خرج أهالي قرية بساط الدين كريم التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، في جنازة تشييع جثمان الطفلة "جنة محمد سمير"، 5 أعوام، ضحية تعذيب جدتها لها بالكي بالنار في أماكن حساسة بحجة عقابها على التبول اللا إرادي، ما أدى إلى إصابتها بغرغرينة في أعضائها التناسلية، وتسببت في بتر القدم اليسرى من أعلى الركبة، أثر كسر بالساق لم يتم علاجه منذ 10 أيام قبل اكتشاف الواقعة، ولفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة فجر اليوم، متأثرة بحروقها وتسمم في الدم وتوقف عضلة القلب.
جثة طفل

قومي الطفولة ينعى جنة: قتل مع سبق الإصرار

أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة، بيانا، ينعى فيع ببالغ الحزن، وفاة الطفلة "جنة"، 5 أعوام ، والتي وافتها المنية، اليوم السبت، إثر تعذيب جدتها لها لفترة طويلة. وطالبت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة باعتبار الجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، وفقا لحكم المادة 230، 231 من قانون العقوبات المصري وهي الإعدام، موضخة أن المجلس يتابع التحقيقات والإجراءات مع النيابة العامة، ويتواجد فريق النيابة بالمستشفى لحضور إجراء تشريح الجثمان بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وما بها من إصابات.
ممرض-يغتصب-مريضة-بالعناية-المركزة

بعد بتر قدمها.. تطورات الحالة الصحية لـ«جنة» ضحية تعذيب جدتها

كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تطورات الحالة الصحية للطفلة "جنة محمد سمير"، 4 سنوات، ضحية تعذيب جدتها لها بالكي بآلة حادة في مناطق حساسة عقابًا لها على تبولها اللا إرادي وخضعت الطفلة لعملية بتر في القدم اليسرى من أعلى الركبة إثر إصابتها بغرغرينة نتيجة كسر في القدم منذ 10 أيام، وأوضح مكي، أن حالة الطفلة مستقرة وفي تحسن.، مشيرا إلى أنها تخضع لرعاية طبية فائقة في مستشفى المنصورة العام الجديد، مؤكدا أن المستشفى تكفلت بكافة مستلزمات العملية ومصاريف علاجها.
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