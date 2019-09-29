الطيب يعلق على مأساة «جنة»: أطالب بأقصى العقوبة

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

شيخ الأزهر أحمد الطيب - صورة أرشيفية

علق فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، على جريمة مقتل الطفلة "جنة"، ونشر الحساب الرسمي للأزهر عبر موقع "تويتر" تصريحات شيخ الأزهر، قائلا: "تألمت كثيرا بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة البريئة جنة، تلك الطفلة الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها، فما تعرضت له من حرق وتعذيب هو فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، متابعا: "الآن صعدت روحها البريئة إلى بارئها تشكو ما حل بها من ألم وعذاب في غفلة منا جميعا".

وذكر الطيب: "ما حدث للطفلة جنة يضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا تجاه أطفالنا وأبنائنا، ولنعلم جميعا أننا محاسبون أمام الله عليهم"، مضيفا: "أطالب بتوقيع أقصى العقوبة القانونية على من سولت له نفسه المريضة ارتكاب هذه الجريمة الوحشية، وأدعو الله أن يحفظ أبناءنا من كل مكروه وسوء". وفي ذات السياق، أدلت "أماني"،