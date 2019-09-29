رياضة

فايلر يدرس الإنتاج بالفيديو وقناع إسباني لمروان محسن

تحرير:أحمد محمد ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
فايلر وسيد عبد الحفيظ
فايلر وسيد عبد الحفيظ
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر اليوم الأحد، استعداده لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ويدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، الفريق العسكري، بمشاهدة فيديو تسجيلي له خلال مواجهته في الأسبوع الأول من المسابقة، أمام نادي مصر، والتي انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة، لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين.
ومنح الجهاز الطبي للفريق مروان محسن راحة سلبية لمدة عشرة أيام، بعد الجراحة التي أجراها في عظام الوجه مؤخرًا، ويتواصل الجهاز في الوقت الحالي مع بعض الشركات الطبية المخصصة في إسبانيا، للحصول على قناع الوجه الخاص الذي سيتم تجهيزه للاعب؛ لارتدائه خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت، بعد انتهاء مرحلة التأهيل التي
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مانشستر سيتي يجهز خليفة بيب جوارديولا

بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التجهيز لخليفة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إذ أعطى المدرب الهولندي جيوفاني فان برونكهورست دورًا في جميع المجالات في النادي، وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الهولندي البالغ من العمر (44 عامًا) بدأ العمل منذ الشهر الماضي خلف الكواليس في ملعب الاتحاد، بعدما نجح ممثلو النادي في إقناعه بالتخلي عن قراره بالحصول على إجازة لمدة عام، عقب رحيله عن منصبه مديرا فنيا لفريق فينورد، في نهاية الموسم الماضي.
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الاتحاد يستقبل الجونة فى لقاء الجريحين بالدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، نظيره الجونة، الذي يقوده المدرب الصربى نيبوشا ميلوسييتش، في الخامسة ونصف مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز الأول لهما في النسخة الحالية من المسابقة المحلية، إذ خسر زعيم الثغر على يد فريق الزمالك، بهدف نظيف، وبنفس النتيجة تعرض الجونة للخسارة أمام الإسماعيلي، في الجولة الأولى من البطولة.
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المصري في نزهة مع بطل زنجبار بالكونفيدرالية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، نظيره ماليندي، بطل زنجبار، في الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ويدير المواجهة طاقم تحكيم سوداني مكون من صبري محمد فضل حكمًا للساحة، ويعاونه كل من عبد الجابر محمد عبد الجابر مساعدًا أول، والمعز علي مساعدا ثانيا، ومعهما معتز عبد الباسط حكما رابعا، والغاني مونكايلا ناسام آدم مراقبًا للقاء.
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الاتحاد يستقبل الجونة فى لقاء الجريحين بالدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، نظيره الجونة، الذي يقوده المدرب الصربى نيبوشا ميلوسييتش، في الخامسة ونصف مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز الأول لهما في النسخة الحالية من المسابقة المحلية، إذ خسر زعيم الثغر على يد فريق الزمالك، بهدف نظيف، وبنفس النتيجة تعرض الجونة للخسارة أمام الإسماعيلي، في الجولة الأولى من البطولة.
مران- الأهلي‎ (2)

مدرب حراس الأهلي يكشف شرط فايلر لقيادة الفريق

أكد ميشال إيناكوني مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن القاعدة الوحيدة المعمول بها داخل القلعة الحمراء، هي الفوز دائمًا، جاء ذلك في تصريحاته لموقع "وال فوت" البلجيكي، اليوم الأربعاء، قائلًا: "هنا الهدف فقط هو الفوز، وحتى الآن الأمور تمضي بشكل جيد، حققنا الفوز في أول مباراة بدوري الأبطال، وبعدها توجنا بكأس السوبر، وحقننا الفوز في أول لقاءات بطولة الدوري.. مباراة كأس السوبر ليس لها أي قيمة إلا كونها أمام الزمالك، المنافس، وطرف الديربي".
رمضان صبحى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (7)

رمضان صبحي يفتتح أهداف الأهلي في الدوري

افتتح رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهداف فريقه في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري (2019-2020)، بعد زيارة شباك سموحة، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة المحلية، ولم يحتاج المارد الأحمر سوى عشرة دقائق فقط، ليفتتح التسجيل، بعدما بدأ صبحي الهجمة، ومرر الكرة إلى مروان محسن الذي أعادها لرمضان من جديد لينفرد بالهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري، ويسدد الكرة من فوق الهاني " شيب" بطريقة رائعة، معلنًا عن أول أهداف الأحمر في الموسم الجديد.
ميتشو

فايلر يستبعد 6 لاعبين من تشكيل الأهلي أمام سموحة

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد 6 لاعبين من تشكيل فريقه، الذي سيخوض به مباراة سموحة، والمقرر لها في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، واستبعد فايلر كلا من "علي لطفى، أحمد فتحي، أليو ديانج، صالح جمعة، أحمد الشيخ، صلاح محسن"، وخضع السداسي لتدريبات صباح اليوم، تحت قيادة ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق، وسامي قمصان، المدرب المساعد، وتوماس بينجيللي، مدرب أحمال الفريق.
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