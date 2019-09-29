فايلر يدرس الإنتاج بالفيديو وقناع إسباني لمروان محسن

تحرير:أحمد محمد ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

فايلر وسيد عبد الحفيظ

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر اليوم الأحد، استعداده لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ويدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، الفريق العسكري، بمشاهدة فيديو تسجيلي له خلال مواجهته في الأسبوع الأول من المسابقة، أمام نادي مصر، والتي انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة، لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين.

ومنح الجهاز الطبي للفريق مروان محسن راحة سلبية لمدة عشرة أيام، بعد الجراحة التي أجراها في عظام الوجه مؤخرًا، ويتواصل الجهاز في الوقت الحالي مع بعض الشركات الطبية المخصصة في إسبانيا، للحصول على قناع الوجه الخاص الذي سيتم تجهيزه للاعب؛ لارتدائه خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت، بعد انتهاء مرحلة التأهيل التي