جريمة

سنة مع الشغل لـ5 إخوان حرضوا على التظاهر بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
محكمة
محكمة
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأحد، بمعاقبة خمسة من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 56 جنايات منيا القمح لسنة 2017، بالإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تقوم بالتحريض على العنف والتظاهر ضد الدولة ومؤسساتها بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
تعود تفاصيل القضية للرع الأخير من عام 2017، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المبحاث الجنائية، يفيد بضبط كلًا من: «ممدوح.ح.م» مدرس، و«كريم.ف.ع» فرد أمن خاص، و«رضا.ع.ي» مشرف فني، و«مجدي.ع.م» موجه لغة عربية، مُقيمين بقرية «العزيزية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، و«عبد.الله.أ.ع» إداري
اقرأ المزيد
لحظة دفن الطفلة جنة

إخلاء سبيل والدة الطفلتين ضحيتا تعذيب الجدة وأخوالهم

انتهت نيابة شربين العامة، الأحد، من استجواب أخوال وجد الطفلتين جنة وأماني ضحيتا تعذيب الجدة بكيهم بالنار بآلة حادة في مناطق حساسة وتسببت في وفاة طفلة وتشويه الأخرى، وأمرت باستعجال تقرير الطبيب الشرعي مع استمرار حبس الجدة على ذمة التحقيقات. واستعمت النيابة، إلى كل من جد الطفلة لوالدتها "عامر. م. "، 48 عاما، ووالدة الطفلة، "أسماء. ع. م."، 20 عاما، ربة منزل، وأخواتها الثلاثة، في الاتهامات المنسوبة إلى والدتهم، وتم إخلاء سبيلهم. وكان والد الطفلتين "أماني"، 6 سنوات، و "جنة"، 5 سنوات، اتهم والد زوجته وأخوالهم بالتورط في تعذيب طفلتيه وهتك عرضهما.
عناصر-ارهابية (3)

مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إذ توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية، وتم التعامل مع تلك المعلومات وإستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع 15 من تلك العناصر.
تزوير

«صحافة بير السلم».. حبس مواطن زور 60 كارنيه بالشرقية

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس مواطن لمدة 4 ايام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بانتحال عدة صفات إعلامية وصحفية، بينها رئيس قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، فضلًا عن تزوير كارينهات منسوب صدورها زورًا لمواقع ومؤسسات صحفية، وذلك بهدف النصب على المواطنين وإيهامهم بمقدرته على عرض شكواهم ببرامج «التوك شو» نظير التحصل منهم على مبالغ مالية تتفاوت من حالة لأخرى.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

شلل مروري أعلى محور 26 يوليو إثر اصطدام 3 سيارات

حالة من الزحام المروري سجلتها كاميرات المراقبة بمطلع محور 26 يوليو من ميدان لبنان، اليوم الأحد؛ إثر حادث تصادم 3 سيارات وتحديدا أعلى سلم شارع السودان، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، وتتابع اصطدامهما بثالثة ملاكي، وتجاوزت السيارات الثلاث الجزيرة الوسطى وصولا للاتجاه المعاكس، الأمر الذي نتج عنه تكدس مروري في الاتجاهين، وأصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف المنتشرة بالطريق لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.
اقرأ المزيد من الأخبار
القبض-على-متهم

بـ7 سرقات وهوجان.. سقوط عصابة الموتوسيكلات بالشرقية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة المقدم حسين أبو فول، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بقياد اللواء ماجد الأشقر، اليوم الجمعة، من ضبط عاطلين؛ على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية ماركة «هوجان»، فيما تبين ارتكابهم سبع وقائع مُحرر بشأنها بلاغات رسمية، وجرى استعادة المسروقات والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
سجن

المشدد 3 سنوات لعاطل هتك عرض طفلين «جيرانه» بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطلًا بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 4638 جنايات مشتول السوق لسنة 2018، باستدراج طفلين، شقيقين، أبناء أحد جيرانه بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وهتك عرضهما بالقوة داخل بدروم منزله، دون أدنى اعتبار لحدثة سنهما وطفولتهما.
سجن

سجن عامل باع «أرض الإسكان» بتوكيلات مزورة في العاشر

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاملًا بالسجن لمدة سنة واحدة؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1884 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2009، بالاشتراك مع مأمور توثيق مكتب الشهر العقاري بالعاشر من رمضان، والذي تبين حُسن نيته، في تزوير توكيلين رسميين لبيع قطعة أرض تابعة لقطاع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
حبس-كلابشات

سجن مع الإيقاف والعزل لموظف زور حكم قضائي في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية, برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مُشرفًا زراعيًا بالسجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، والعزل من الوظيفة؛ على خلفية اتهامه واثنين من سكرتارية نيابة الإبراهيمية الجزئية، أحدهم مُقيد بجدول الجُنح في القضية رقم 281 جنايات الإبراهيمية لسنة 2019، بالاشتراك في تزوير منطوق حكم قضائي لصالح المتهم الأول ونسبه زورًا لرئيس المحكمة المُختص.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]