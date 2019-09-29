سنة مع الشغل لـ5 إخوان حرضوا على التظاهر بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأحد، بمعاقبة خمسة من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 56 جنايات منيا القمح لسنة 2017، بالإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تقوم بالتحريض على العنف والتظاهر ضد الدولة ومؤسساتها بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

تعود تفاصيل القضية للرع الأخير من عام 2017، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المبحاث الجنائية، يفيد بضبط كلًا من: «ممدوح.ح.م» مدرس، و«كريم.ف.ع» فرد أمن خاص، و«رضا.ع.ي» مشرف فني، و«مجدي.ع.م» موجه لغة عربية، مُقيمين بقرية «العزيزية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، و«عبد.الله.أ.ع» إداري