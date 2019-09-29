جريمة

خوفا من زوجها.. تنكرت في زي ممرضة وخطفت رضيعة

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
خطف رضيعة - تعبيرية
خطف رضيعة - تعبيرية
"الحقوني طفلة ابني في اللفة الممرضة خطفتها" بصوت متحشرج يكسوه الحزن والأسى، استنجدت ربة منزل برجال المباحث بقسم شرطة أول أسيوط، وأفادت السيدة التي تقيم بقرية الحواتكة بمركز منفلوط، أن سيدة "منتقبة" ترتدى الزى الخاص بطاقم تمريض مركز صحة المرأة بمستشفى أسيوط الجامعى بدائرة القسم، قامت بخطف حفيدتها (طفلة حديثة الولادة)، بزعم تسليمها لوالدتها لإرضاعها، وذلك حال وجودها في المستشفى بصحبة زوجة ابنها، وجرى تشكيل فريق بحث بقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط.
أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة موظفة إدارية بإحدى المدارس بدائرة مركز شرطة البدارى، وأمكن ضبطها بمسكنها وبصحبتها الطفلة المختطفة. أقرت المتهمة بسابقة حملها ووفاة الجنين وإخفائها ذلك الأمر عن زوجها وإيهامه باستمرار الحمل وعقدها العزم على اختطاف طفل حديث الولادة، وقيامها فى سبيل تنفيذ ذلك
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لحظة دفن الطفلة جنة

إخلاء سبيل والدة الطفلتين ضحيتا تعذيب الجدة وأخوالهم

انتهت نيابة شربين العامة، الأحد، من استجواب أخوال وجد الطفلتين جنة وأماني ضحيتا تعذيب الجدة بكيهم بالنار بآلة حادة في مناطق حساسة وتسببت في وفاة طفلة وتشويه الأخرى، وأمرت باستعجال تقرير الطبيب الشرعي مع استمرار حبس الجدة على ذمة التحقيقات. واستعمت النيابة، إلى كل من جد الطفلة لوالدتها "عامر. م. "، 48 عاما، ووالدة الطفلة، "أسماء. ع. م."، 20 عاما، ربة منزل، وأخواتها الثلاثة، في الاتهامات المنسوبة إلى والدتهم، وتم إخلاء سبيلهم. وكان والد الطفلتين "أماني"، 6 سنوات، و "جنة"، 5 سنوات، اتهم والد زوجته وأخوالهم بالتورط في تعذيب طفلتيه وهتك عرضهما.
عناصر-ارهابية (3)

مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إذ توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية، وتم التعامل مع تلك المعلومات وإستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع 15 من تلك العناصر.
تزوير

«صحافة بير السلم».. حبس مواطن زور 60 كارنيه بالشرقية

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس مواطن لمدة 4 ايام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بانتحال عدة صفات إعلامية وصحفية، بينها رئيس قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، فضلًا عن تزوير كارينهات منسوب صدورها زورًا لمواقع ومؤسسات صحفية، وذلك بهدف النصب على المواطنين وإيهامهم بمقدرته على عرض شكواهم ببرامج «التوك شو» نظير التحصل منهم على مبالغ مالية تتفاوت من حالة لأخرى.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

شلل مروري أعلى محور 26 يوليو إثر اصطدام 3 سيارات

حالة من الزحام المروري سجلتها كاميرات المراقبة بمطلع محور 26 يوليو من ميدان لبنان، اليوم الأحد؛ إثر حادث تصادم 3 سيارات وتحديدا أعلى سلم شارع السودان، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، وتتابع اصطدامهما بثالثة ملاكي، وتجاوزت السيارات الثلاث الجزيرة الوسطى وصولا للاتجاه المعاكس، الأمر الذي نتج عنه تكدس مروري في الاتجاهين، وأصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف المنتشرة بالطريق لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.
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جثة (5)

مصرع ممرضة في ظروف غامضة بدورة مياه مستشفى

فى ظروف غامضة تم العثور على جثة ممرضة في العقد الثالث من العمر، بدورة مياه إحدى مستشفيات منطقة فلمنج بشرق الإسكندرية، إذ تبين اختفائها وعدم العودة إلى منزلها لمدة طويلة بعد ساعات من العمل في الوردية الليلية، وتم إبلاغ الجهات الأمنية وبعد بدء رحلة البحث عنها تم العثور عليها داخل إحدى دورات المياه المغلقة بالطابق الخامس، جثة هامدة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة، وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث بالمستشفى، وتم رفع البصمات والاستماع لشهادة الشهود واستجواب عدد من العاملين داخل المستشفى.
جثة (3)

تطور جديد في وفاة «الخواجة» داخل قسم الوراق

باشرت نيابة الوراق، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة وفاة متهم بقضية مخدرات وشهرته «كريم الخواجة» داخل حجز القسم، وقررت النيابة استدعاء مأمور القسم، والضابط «النوبتجي» في يوم الواقعة، لسماع أقوالهما، وأمرت كذلك بالتحفظ على دفاتر القسم، وفحص السجل الجنائي للمتهم المتوفي، كما قررت النيابة بإشراف المستشار محد المنشاوي، المحامي العام، استدعاء عدد من المحتجزين لسماع إفاداتهم حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة لبيان التقاطها صورا أثناء سقوط المجني عليه، 45 سنة، أمام حجز القسم، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
طعن-بالسكين

بالسكين.. عاطل يقتل سايسا وأهالي فيصل يسلموه للشرطة

نجحت قوات الأمن في الجيزة بمعاونة أهالي منطقة فيصل، اليوم الثلاثاء، في القبض على عاطل قتل سايسا بشارع المساحة وسط ذهول المارة من الجيران والأهالي، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بنقل جثة المجني عليه إلى المشرحة، لحين استصدار قرارا بدفن الجثة بعد تشريحها، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة، تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية، إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بشارع أحمد لطفي، وناظرت النيابة العامة جثة المجني عليه.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بالعبور

لقي شخص مصرعه في حادث قرب مدخل مدينة العبور أثناء عبوره الطريق قطعيا بعدما صدمته سيارة ملاكي، إذ فوجئ قائدها به أمامه وحاول مفادته، لكنه اصطدم به وبعامود إنارة، ما أدى لانقلاب السيارة وإصابة السائق وشخص آخر كان برفقته، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة يفيد بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مدخل الحي السادس بمدخل مدينة العبور، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية، لرفع حطام الحادث، لتسيير حركة المرور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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