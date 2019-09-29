خوفا من زوجها.. تنكرت في زي ممرضة وخطفت رضيعة

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

خطف رضيعة - تعبيرية

"الحقوني طفلة ابني في اللفة الممرضة خطفتها" بصوت متحشرج يكسوه الحزن والأسى، استنجدت ربة منزل برجال المباحث بقسم شرطة أول أسيوط، وأفادت السيدة التي تقيم بقرية الحواتكة بمركز منفلوط، أن سيدة "منتقبة" ترتدى الزى الخاص بطاقم تمريض مركز صحة المرأة بمستشفى أسيوط الجامعى بدائرة القسم، قامت بخطف حفيدتها (طفلة حديثة الولادة)، بزعم تسليمها لوالدتها لإرضاعها، وذلك حال وجودها في المستشفى بصحبة زوجة ابنها، وجرى تشكيل فريق بحث بقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط.

أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة موظفة إدارية بإحدى المدارس بدائرة مركز شرطة البدارى، وأمكن ضبطها بمسكنها وبصحبتها الطفلة المختطفة. أقرت المتهمة بسابقة حملها ووفاة الجنين وإخفائها ذلك الأمر عن زوجها وإيهامه باستمرار الحمل وعقدها العزم على اختطاف طفل حديث الولادة، وقيامها فى سبيل تنفيذ ذلك

أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة موظفة إدارية بإحدى المدارس بدائرة مركز شرطة البدارى، وأمكن ضبطها بمسكنها وبصحبتها الطفلة المختطفة.



أقرت المتهمة بسابقة حملها ووفاة الجنين وإخفائها ذلك الأمر عن زوجها وإيهامه باستمرار الحمل وعقدها العزم على اختطاف طفل حديث الولادة، وقيامها فى سبيل تنفيذ ذلك بالتردد على المستشفى بزعم متابعة الحمل، واتفاقها مع إحدى العاملات به (جارٍ تحديدها وضبطها) على مساعدتها فى ذلك مقابل مبلغ مالى.



كما أضافت بسابقة توجهها للمستشفى بصحبة زوجها "مزارع"، وأنها أوهمته بإنجابها طفلا ذكرا وحجزه في الحضّانة وتقرر خروجه بتاريخ الواقعة، إذ عادت للمستشفى وارتدت نقابا والزى الخاص بالممرضات (تحصلت عليه من العاملة)، واختطفت الطفلة، واستمرت فى خداع زوجها، وتوجه زوجها إلى مكتب الصحة لتسمية المولود باسم "ذكر".







