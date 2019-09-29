مش هسيبها.. والد ضحية تعذيب جدتها يرفض إيداعها دار رعاية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

الطفلة أماني

قال سمير محمد، عم الطفلة أماني ضحية تعذيب جدتها لها بالكي بالنار في أعضائها التناسلية وتشويه جسدها بآلة حادة هي وشقيقتها، إن والدها "كفيف" يرفض تركها ويحتضنها في المستشفى ومتأثر بقرار نقلها إلى دار رعاية، مشيرًا إلى أنه أولى برعايتها فقد عاشت الطفلة في كنفه تحت رعاية أبيه وأمه في أمان لعدة سنوات قبل نقلها لحضانة جدتها "صفاء" هي وشقيقتها منذ أقل من عام، مشيرًا إلى أن الأب في حالة نفسية سيئة ومقهورًا لما حل بطفلتيه من حروق وتعذيب، ماتت أحدهما والأخرى مهدد بالحرمان منها.

وأوضح لـ"التحرير" أن الطفلة متعلقة بأبيها وترفض الحديث مع أحد إلا هو فقط، وأنه بكى بحرقة شديدة لعدم حضوره جنازة نجلته "جنة"، إذ انشغل مع "أماني" في المستشفى والتحقيقات، وأخفوا عليه نبأ دفن الطفلة عصر السبت، واقنعوه بدفنها بعد صلاة العشاء، وعلم بإتمام مراسم الدفن بدونه وظل يصرخ ويبكي.وأمرت النيابة بإيداع