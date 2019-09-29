جريمة

مصرع سيدة وإصابة 10 آخرين في انقلاب «ميكروباص» ببنها

تحرير:هيثم بطاح ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
انقلاب ميكروباص - أرشيفية
انقلاب ميكروباص - أرشيفية
لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 10 آخرين بجروح وكدمات، إثر وقوع حادث تصادم مروع على طريق خط 12 بين بنها والقناطر الخيرية أمام سوق الجمله ببنها، إثر اختلال عجلة القيادة فى يد سائق سيارة ميكروباص، حيث انقلبت بعرض الطريق. وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وجري رفع أنقاض الحادث وتم نقل المصابين والجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق خط 12 بين بنها والقناطر الخيرية ووجود جثة ومصابين وتعطل الطريق.
انتقل على الفور العميد أحمد صبيح وكيل إدارة المرور، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص رقم 5809 اجرة قليوبية من بنها إلى القاهرة اختلت عجلة القيادة فى يد قائدها أمام سوق الجملة ببنها وانقلبت بعرض الطريق وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل وإصابة 10 أشخاص آخرين.تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها
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لحظة دفن الطفلة جنة

إخلاء سبيل والدة الطفلتين ضحيتا تعذيب الجدة وأخوالهم

انتهت نيابة شربين العامة، الأحد، من استجواب أخوال وجد الطفلتين جنة وأماني ضحيتا تعذيب الجدة بكيهم بالنار بآلة حادة في مناطق حساسة وتسببت في وفاة طفلة وتشويه الأخرى، وأمرت باستعجال تقرير الطبيب الشرعي مع استمرار حبس الجدة على ذمة التحقيقات. واستعمت النيابة، إلى كل من جد الطفلة لوالدتها "عامر. م. "، 48 عاما، ووالدة الطفلة، "أسماء. ع. م."، 20 عاما، ربة منزل، وأخواتها الثلاثة، في الاتهامات المنسوبة إلى والدتهم، وتم إخلاء سبيلهم. وكان والد الطفلتين "أماني"، 6 سنوات، و "جنة"، 5 سنوات، اتهم والد زوجته وأخوالهم بالتورط في تعذيب طفلتيه وهتك عرضهما.
عناصر-ارهابية (3)

مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إذ توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية، وتم التعامل مع تلك المعلومات وإستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع 15 من تلك العناصر.
تزوير

«صحافة بير السلم».. حبس مواطن زور 60 كارنيه بالشرقية

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس مواطن لمدة 4 ايام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بانتحال عدة صفات إعلامية وصحفية، بينها رئيس قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، فضلًا عن تزوير كارينهات منسوب صدورها زورًا لمواقع ومؤسسات صحفية، وذلك بهدف النصب على المواطنين وإيهامهم بمقدرته على عرض شكواهم ببرامج «التوك شو» نظير التحصل منهم على مبالغ مالية تتفاوت من حالة لأخرى.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

شلل مروري أعلى محور 26 يوليو إثر اصطدام 3 سيارات

حالة من الزحام المروري سجلتها كاميرات المراقبة بمطلع محور 26 يوليو من ميدان لبنان، اليوم الأحد؛ إثر حادث تصادم 3 سيارات وتحديدا أعلى سلم شارع السودان، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، وتتابع اصطدامهما بثالثة ملاكي، وتجاوزت السيارات الثلاث الجزيرة الوسطى وصولا للاتجاه المعاكس، الأمر الذي نتج عنه تكدس مروري في الاتجاهين، وأصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف المنتشرة بالطريق لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.
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جثة

شراء سلاح.. لغز الجثة المجهولة في قرية بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، في كشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة بطريق قرية "زاوية بلتان - السفاينة"، بدائرة مركز طوخ، إذ تبين من خلال الفحص والتحرى عقب تلقى البلاغ والانتقال للمكان أن الجثة للمدعوة "محمود.م.م" 20 سنة، ومقيم بقرية بلتان دائرة المركز، متوفي إثر إصابته بطلق خرطوش أعلى الصدر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.
اطلاق- نار -في -فرح

هات اللي عليك.. «عوكل» يطلق الرصاص على «محشي» ببنها

أطلق عاطل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، الرصاص على فكهانى، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول بنها من مستشفى بنها الجامعي بوصول "محمد.م.ا" وشهرته "محمد محشي" 26 سنة، فكهاني ومقيم عزبة السوق، بدائرة قسم شرطة بنها، والسابق اتهامه في 5 قضايا متنوعة مصابا بطلق ناري أعلى الكتف الأيمن، وتم حجزه بالمستشفى لتلقى العلاج.
بانجو (3)

بانجو وخرطوش.. رحلة سقوط «فونيا» في قبضة الشرطة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، في ضبط عنصر إجرامي لقيامه بالاتجاره في المواد المخدرة، وتوزيعها على عملائه بدائرة مركز بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. البداية بتلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بضبط "إسلام ع"، شهرته "فونيا"، 27 عاما، عاطل، وبحوزته كيلو جرام من مخدر البانجو، وسلاح نارى بندقية خرطوش، و4 طلقات من ذات العيار، ومبلغ 200 جنيه، وهاتف محمول.
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تفحم محتويات القطاع المالي بشركة مياه القليوبية

أخمدت قوات إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأحد، حريقا نشب في الطابق الخاص بالقطاع المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بنها، نتج عنه احتراق محتوياته وسقوط السقف المعدني دون وقوع إصابات، ويجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة التي أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، في الوقت الذي وصل فيه المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، لمعاينة موقع الحريق.
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