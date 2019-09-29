مصرع سيدة وإصابة 10 آخرين في انقلاب «ميكروباص» ببنها

تحرير:هيثم بطاح ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

انقلاب ميكروباص - أرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 10 آخرين بجروح وكدمات، إثر وقوع حادث تصادم مروع على طريق خط 12 بين بنها والقناطر الخيرية أمام سوق الجمله ببنها، إثر اختلال عجلة القيادة فى يد سائق سيارة ميكروباص، حيث انقلبت بعرض الطريق. وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وجري رفع أنقاض الحادث وتم نقل المصابين والجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق خط 12 بين بنها والقناطر الخيرية ووجود جثة ومصابين وتعطل الطريق.

انتقل على الفور العميد أحمد صبيح وكيل إدارة المرور، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص رقم 5809 اجرة قليوبية من بنها إلى القاهرة اختلت عجلة القيادة فى يد قائدها أمام سوق الجملة ببنها وانقلبت بعرض الطريق وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل وإصابة 10 أشخاص آخرين.تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها