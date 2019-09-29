شلل مروري أعلى محور 26 يوليو إثر اصطدام 3 سيارات

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

حادث تصادم - أرشيفية

حالة من الزحام المروري سجلتها كاميرات المراقبة بمطلع محور 26 يوليو من ميدان لبنان، اليوم الأحد؛ إثر حادث تصادم 3 سيارات وتحديدا أعلى سلم شارع السودان، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، وتتابع اصطدامهما بثالثة ملاكي، وتجاوزت السيارات الثلاث الجزيرة الوسطى وصولا للاتجاه المعاكس، الأمر الذي نتج عنه تكدس مروري في الاتجاهين، وأصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف المنتشرة بالطريق لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات المعينة أعلى المحور برصد كثافات مرورية مرتفعة تزامنا مع الذروة الصباحية، ووقوع حادث تصادم ووجود مصابين. دفع اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للمرور، بتعزيزات مرورية تنسيقا مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء