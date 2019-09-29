جريمة

شلل مروري أعلى محور 26 يوليو إثر اصطدام 3 سيارات

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
حادث تصادم - أرشيفية
حادث تصادم - أرشيفية
حالة من الزحام المروري سجلتها كاميرات المراقبة بمطلع محور 26 يوليو من ميدان لبنان، اليوم الأحد؛ إثر حادث تصادم 3 سيارات وتحديدا أعلى سلم شارع السودان، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، وتتابع اصطدامهما بثالثة ملاكي، وتجاوزت السيارات الثلاث الجزيرة الوسطى وصولا للاتجاه المعاكس، الأمر الذي نتج عنه تكدس مروري في الاتجاهين، وأصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف المنتشرة بالطريق لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.
البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات المعينة أعلى المحور برصد كثافات مرورية مرتفعة تزامنا مع الذروة الصباحية، ووقوع حادث تصادم ووجود مصابين. دفع اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للمرور، بتعزيزات مرورية تنسيقا مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء
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لحظة دفن الطفلة جنة

إخلاء سبيل والدة الطفلتين ضحيتا تعذيب الجدة وأخوالهم

انتهت نيابة شربين العامة، الأحد، من استجواب أخوال وجد الطفلتين جنة وأماني ضحيتا تعذيب الجدة بكيهم بالنار بآلة حادة في مناطق حساسة وتسببت في وفاة طفلة وتشويه الأخرى، وأمرت باستعجال تقرير الطبيب الشرعي مع استمرار حبس الجدة على ذمة التحقيقات. واستعمت النيابة، إلى كل من جد الطفلة لوالدتها "عامر. م. "، 48 عاما، ووالدة الطفلة، "أسماء. ع. م."، 20 عاما، ربة منزل، وأخواتها الثلاثة، في الاتهامات المنسوبة إلى والدتهم، وتم إخلاء سبيلهم. وكان والد الطفلتين "أماني"، 6 سنوات، و "جنة"، 5 سنوات، اتهم والد زوجته وأخوالهم بالتورط في تعذيب طفلتيه وهتك عرضهما.
عناصر-ارهابية (3)

مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إذ توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية، وتم التعامل مع تلك المعلومات وإستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع 15 من تلك العناصر.
تزوير

«صحافة بير السلم».. حبس مواطن زور 60 كارنيه بالشرقية

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس مواطن لمدة 4 ايام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بانتحال عدة صفات إعلامية وصحفية، بينها رئيس قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، فضلًا عن تزوير كارينهات منسوب صدورها زورًا لمواقع ومؤسسات صحفية، وذلك بهدف النصب على المواطنين وإيهامهم بمقدرته على عرض شكواهم ببرامج «التوك شو» نظير التحصل منهم على مبالغ مالية تتفاوت من حالة لأخرى.
انقلاب ميكروباص

مصرع سيدة وإصابة 10 آخرين في انقلاب «ميكروباص» ببنها

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 10 آخرين بجروح وكدمات، إثر وقوع حادث تصادم مروع على طريق خط 12 بين بنها والقناطر الخيرية أمام سوق الجمله ببنها، إثر اختلال عجلة القيادة فى يد سائق سيارة ميكروباص، حيث انقلبت بعرض الطريق. وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وجري رفع أنقاض الحادث وتم نقل المصابين والجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق خط 12 بين بنها والقناطر الخيرية ووجود جثة ومصابين وتعطل الطريق.
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حادث تصادم - أرشيفية

تحطم 8 سيارات وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

أصيب نحو 3 أشخاص وتحطمت 8 سيارات ملاكي، وسقطت أعمدة إنارة نتيجة وقوع حادث تصادم مروع بشارع كورنيش النيل أمام نادي أعضاء هيئة التدريس بمدينة المنيا، وانتقلت سيارات الإسعاف وأجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتم غلق الطريق وإيقاف حركة المرور، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع الكورنيش في اتجاه بحري، حيث اصطدمت سيارة مسرعة بسيارتين كانتا تسير بالأمام، ونتج عن ذلك تحطم 5 سيارات أخرى جميعها ملاكي، كانت تقف في الانتظار على جانب الطريق أمام نادي أعضاء التدريس،.
حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (1)

مصرع وإصابة شخصين في حادث أعلى محور 26 يوليو

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارة أعلى محور 26 يوليو، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الطريق القادم من مدينة 6 أكتوبر والمتجه لميدان لبنان، وتلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات المعنية بوقوع حادث مروري أعلى المحور، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل الضحايا والمصابين للمستشفى، وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي في الاتجاه القادم من أكتوبر لميدان لبنان، ما أدى إلى انقلابها، تم الدفع بتعزيزات من رجال المرور مدعومة بونش لرفع حطام الحادث، ونشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير.
محور-26-يوليو

المرور: عودة حركة السيارات إلى طبيعتها بمحور 26 يوليو

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم الأحد، عن إعادة فتح منزل محور 26 يوليو أمام حركة السيارات للقادم من ميدان لبنان، اتجاه الطريق الصحراوى المؤدي إلى القرية الذكية (الطريق الداعم)؛ وذلك بعد انقلاب سيارة نقل (مقطورة) محملة بكونتنر أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، وعادت حركة المرور إلى طبيعتها وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة تحت إشراف مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، الذي وجه بتسيير حركة السيارات خلال الذروة الصباحية.
اشارة-مرور (1)

غلق منزل محور 26 يوليو وشلل مروري بطريق الفيوم

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم الأحد، منزل محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان اتجاه الطريق الصحراوى المؤدي إلى القرية الذكية (الطريق الداعم)؛ على أثر حادث انقلاب سيارة نقل (مقطورة) محملة بكونتنر، أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، وأعلنت الإدارة عن الطريق البديل، وناشدت قائدي السيارات استكمال المحور حتى النزول من منزل الرماية ثم الالتفاف والعودة باتجاه القرية الذكية، في الوقت الذي انتقلت فيه قيادات القطاع الميدانية إلى موقع الحادث رفقة سيارات الشرطة.
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