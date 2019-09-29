18 مليون جنيه قيمة صادرات الملابس الداخلية في 8 أشهر

صادرات "الملابس الداخلية" ارتفعت بنحو 22% لتبلغ 18 مليون دولار مقارنة بنحو 15 مليون دولار، كما تضاعفت صادرات "ملابس الأطفال" لتسجل 10 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي بنحو 6% لتسجل ما قيمته 1.111 مليار دولار مقارنة بنحو 1.043 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية أن صادرات الملابس ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 5% لتبلغ ما قيمته 134 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار خلال أغسطس 2018.

وحول صادرات القطاع من حيث درجة التصنيع، أوضح التقرير أن صادرات "المصنرات" ارتفعت خلال 8 أشهر بنحو 14% لتسجل ما قيمته 398 مليون دولار مقابل 348 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث زادت صادرات "تي شيرت - ولوشيرت" بنحو 13% لتبغ 269 مليون دولار مقابل 238 مليون دولار، كما زادت صادرات "الأردية

وحول صادرات القطاع من حيث درجة التصنيع، أوضح التقرير أن صادرات "المصنرات" ارتفعت خلال 8 أشهر بنحو 14% لتسجل ما قيمته 398 مليون دولار مقابل 348 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث زادت صادرات "تي شيرت - ولوشيرت" بنحو 13% لتبغ 269 مليون دولار مقابل 238 مليون دولار، كما زادت صادرات "الأردية الرياضية" بنحو 24% لتسجل 74 مليون دولار مقابل 60 مليون دولار.

وأضاف أن صادرات "الملابس الداخلية" ارتفعت بنحو 22% لتبلغ 18 مليون دولار مقارنة بنحو 15 مليون دولار، كما تضاعفت صادرات "ملابس الأطفال" لتسجل 10 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار، و"الجاكيتات والبليزرات" لتسجل 4 ملايين دولار مقابل مليوني دولار، كما زادت صادرات "الجوارب والقفازات" بنحو 24% لتسجل 4.6 مليون دولار مقارنة بنحو 3.7 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات "البنطلونات" تراجعت بنحو 25% لتبلغ 11 مليون دولار مقابل 15 مليون دولار، كما انخفضت صادرات "القمصان والبلوزات" بنحو 39% لتسجل 4 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار، وتراجعت صادرات "المعاطف - سترات واقية من الريح والمطر" بنحو 31% لتسجل 1.3 مليون دولار مقارنة بنحو 1.9 مليون دولار، وانخفضت صادرات "الفساتين والتنانير والجيبات" بنحو 35% لتسجل 248 ألف دولار مقارنة بـ 381 ألف دولار.

وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى ارتفاع صادرات "غير المصنرات" لتبلغ 712 مليون دولار مقارنة بنحو 695 مليون دولار.

وفيما يتعلق بصادرات الملابس الجاهزة وفقا للمجموعات الدولية خلال 8 أشهر، أوضح التقرير أن الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت بنحو 22% لتبلغ ما قيمته 629 مليون دولار، مقارنة بـ 517 مليون دولار.

كما ارتفعت الصادرات إلى "الدول العربية" بنحو 29% لتسجل ما قيمته 51 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار، فيما تراجعت إلى "دول أوروبا" بنحو 6% لتسجل 333 مليون دولار مقارنة بـ 353 مليون دولار، وانخفضت بنحو 45% إلى "الدول الأفريقية" لتسجل مليون دولار مقابل مليوني دولار، وإلى "باقي دول العالم" بنحو 27% لتسجل 96 مليون دولار مقابل 131 مليون دولار.

وحول أكبر الدول المستوردة للملابس المصرية الجاهزة خلال 8 أشهر، ذكر التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى بما قيمته 629 مليون دولار، تلاها "إسبانيا" بنحو 103 ملايين دولار، وفي المرتبة الثالثة "ألمانيا الاتحادية" بنحو 59 مليون دولار، تلاها "بريطانيا وشمال أيرلندا" بنحو 60 مليون دولار، تلاها "تركيا" بنحو 48%، تلاها في المرتبة الخامسة "إيطاليا" بنحو 48 مليون دولار، و"بلجيكا" بما قيمته 20 مليون دولار.

وأضاف أن صادرات مصر إلى "هولندا" بلغت نحو 18 مليون دولار، وإلى "كندا" نحو 17 مليون دولار، فيما احتلت "المملكة العربية السعودية" المرتبة العاشرة من حيث الدول المستوردة للملابس المصرية الجاهزة بما قيمته 17 مليون دولار، تلاها "فرنسا" بما قيمته 16 مليون دولار، و"بولندا" بما قيمته 6 ملايين دولار، و"الكويت" بما قيمته 5.2 مليون دولار، و"المكسيك" بنحو 4 ملايين دولار، و"أوكرانيا" بنحو 1.8 مليون دولار.