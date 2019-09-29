سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

قوات الاحتلال تُطلق النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي النار، اليوم الأحد، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة. وقالت لجان الصيادين الفلسطينيين إن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب المراكب على بُعد ثلاثة أميال مقابل بحر بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات متواصلة على الصيادين الفلسطينيين تشمل إطلاق النار والاعتقال ومصادرة القوارب والمعدات، ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة، أبرزها الممارسات الإسرائيلية المستمرة التي تتمثل في إطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة، فتتراجع عن المساحات التي سمحت بها.
وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب في توقف عدد من المراكب عن العمل.ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005، إلا أن الاحتلال لا زال يحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا، ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.ويعاني قطاع غزة من أزمة اقتصادية
اقرأ المزيد
حريق قطار الحرمين

حريق هائل بمحطة قطار الحرمين في جدة (فيديو)

تباشر فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة، حريقا متطورا بمحطة قطار الحرمين بالسليمانية. وتسبب الحريق في إيقاف رحلات القطار، حيث ارتفعت ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة فيما يجري إجلاء أشخاص من داخل الصالات. ووفقاً لمصادر لوكالة "سبق" السعودية، فتمت الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاء.
الفغم

عبد العزيز الفغم| أفضل حارس شخصي في العالم قُتل غدرا

لقي اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري، الحارس الشخصي والمرافق الخاص للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مصرعه، عصر أمس السبت، في ظروف غامضة. نبأ مقتل الفغم حل كالصاعقة على السعوديين، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التأبين للواء الراحل الذي حاز إعجاب المواطنين منذ أن كان حارسا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز. وكشفت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عن تفاصيل وملابسات اغتيال الحارس الشخصي للعاهل السعودي على يد أحد أصدقائه في مدينة جدة غرب المملكة.
الحارس الشخصي مع الملك سلمان

بعد مقتله.. سعوديون وفنانون ينعون حارس الملك سلمان

نعى عدد كبير من السعوديين، اليوم الأحد، اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد وفاته عقب نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وفي غضون دقائق عقب إعلان الوفاة، تصدر "هاشتاج" عبدالعزيز الفغم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ونعى السعوديون الفغم ببالغ الحزن. وعبر المغردون على "تويتر" خلال الوسم، عن مشاعر الحزن والعز والافتخار بالحارس الملكي، الذي عمل بتفان وإخلاص لوطنه ومليكه، كما أنهالت أبيات الشعر من خلال الهاشتاج، الذي تصدر الترند في دقائق وسجل مليون تغريدة.
صحف

صحف عربية: مطالب بتسريع عزل ترامب وأمريكا تكبل ظريف

لا تزال إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، وأطلعتنا على تفاصيل وفاة الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "الديمقراطيون يطالبون بومبيو بوثائق لتسريع عزل ترامب"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن تداعيات فضيحة المكالمة الأوكرانية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول منافسه المحتمل في الانتخابات جو بايدن، تواصل أمس مع تصعيد الديمقراطيين تحركاتهم لبدء إجراءات العزل.
اقرأ المزيد من الأخبار
المسجد-الأقصى (1)

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال

اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشئون المسجد الأقصى في القدس عزام الخطيب بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط التضييق على دخول المصلين إلى أبواب المسجد الأقصى. يشار إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي احتجزت صباح اليوم عددا من هويات المصلين في الأقصى، واستبدلتها ببطاقات أخرى لحين الخروج من المسجد.
قوات الاحتلال - فلسطين

فلسطين| 100 أسير يواصلون الإضراب في سجون إسرائيل

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، إن نحو 100 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلية يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ عدة أيام، رفضا لوجود أجهزة التشويش المسرطنة في أقسام السجون. ولفتت الهيئة في بيان صحفي إلى أن إدارة المعتقلات قامت - خلال الأيام الماضية - بتجميع الأسرى المضربين من سجون ريمون وايشل والنقب وغيرها ونقلهم الى قسمي رقم 1 و3 في سجن نفحة. وأكدت أن مصلحة السجون تمارس ضغوطا ومضايقات وانتهاكات كبيرة تجاه الأسرى المضربين، لكسر إضرابهم.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم الأربعاء. وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر اليوم أن الاحتلال اعتقل 3 مواطنين من محافظة نابلس، ومواطنين اثنين من كل من محافظة جنين ومحافظة بيت لحم، بالإضافة إلى طالبين بجامعة بيرزيت قرب رام الله و7 مواطنين من القدس. من ناحية أخرى، بدأ الفلسطينيون في مخيم الأمعري في رام الله مؤخرا بإعادة بناء منزل عائلة الأسير إسلام أبو حميد الذي قتل جنديا إسرائيليا عندما ألقى عليه جسما معدنيا من فوق منزله خلال مداهمة جيش الاحتلال للمنزل في يوليو 2018، فأصدر الاحتلال قرار هدم للمنزل، وبالفعل هدمته قوات الاحتلال في ديسمبر الماضي بعد رفض اعتراضات عائلة الأسير أبو حميد من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.
قوات-الاحتلال-فى-غزة (2)

الاحتلال يصيب طفلا ويعتقل 14 فلسطينيا بالضفة

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلا فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقلت 14 مواطنا من الضفة الغربية، فيما توغلت آليات الاحتلال بشكل محدود في أكثر من نقطة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. ففي رام الله، أصيب طالب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رقبته، أطلقته قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتلت أسطح بعض المنازل في البلدة، وداهمت أخرى، واعتقلت 3 أطفال أثناء توجههم إلى مدارسهم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]