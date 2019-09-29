عبد العزيز الفغم| أفضل حارس شخصي في العالم قُتل غدرا

كان اللواء الفغم حارسا شخصيا للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته عام 2015، أصبح حارسا شخصيا للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

تحرير:أحمد سليمان ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

الفغم

لقي اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري، الحارس الشخصي والمرافق الخاص للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مصرعه، عصر أمس السبت، في ظروف غامضة. نبأ مقتل الفغم حل كالصاعقة على السعوديين، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التأبين للواء الراحل الذي حاز إعجاب المواطنين منذ أن كان حارسا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز. وكشفت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عن تفاصيل وملابسات اغتيال الحارس الشخصي للعاهل السعودي على يد أحد أصدقائه في مدينة جدة غرب المملكة.

وأعلنت شرطة مكة المكرمة ملابسات مقتل اللواء الفغم، على أثر إطلاق النار عليه في أثناء زيارته لأحد أصدقائه بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة. وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، إنه في مساء أمس السبت، في أثناء زيارة المجني عليه لصديقه تركي