عبد العزيز الفغم| أفضل حارس شخصي في العالم قُتل غدرا

كان اللواء الفغم حارسا شخصيا للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته عام 2015، أصبح حارسا شخصيا للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
لقي اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري، الحارس الشخصي والمرافق الخاص للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مصرعه، عصر أمس السبت، في ظروف غامضة.
نبأ مقتل الفغم حل كالصاعقة على السعوديين، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التأبين للواء الراحل الذي حاز إعجاب المواطنين منذ أن كان حارسا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز.
وكشفت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عن تفاصيل وملابسات اغتيال الحارس الشخصي للعاهل السعودي على يد أحد أصدقائه في مدينة جدة غرب المملكة.
وأعلنت شرطة مكة المكرمة ملابسات مقتل اللواء الفغم، على أثر إطلاق النار عليه في أثناء زيارته لأحد أصدقائه بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة.
وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، إنه في مساء أمس السبت، في أثناء زيارة المجني عليه لصديقه تركي
وأعلنت شرطة مكة المكرمة ملابسات مقتل اللواء الفغم، على أثر إطلاق النار عليه في أثناء زيارته لأحد أصدقائه بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة.
وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، إنه في مساء أمس السبت، في أثناء زيارة المجني عليه لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمنزله، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وفي أثناء الحديث تطور النقاش بين الفغم وآل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري، ليطلق النار على المجني عليه.
وأضاف أن إطلاق النار أسفر عن إصابه الفغم، واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره.
وأشار إلى أن الحادث أسفر عن استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد نقله للمستشفى، ومقتل الجاني على يد قوات الأمن، وإصابة تركي بن عبد العزيز السبتي، سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينج، فلبيني الجنسية، الموجودين بالمنزل، كما أسفر عن إصابة 5 من رجال الأمن بسبب إطلاق النار العشوائي من قبَل الجاني.
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مَن اللواء الفغم؟
اللواء الراحل كان واحدا من أبرز الحراس الشخصيين في العالم، وقالت شبكة "روسيا اليوم" إنه لفت أنظار العالم له كأشهر "حارس ملكي" في العصر الحديث، حسب وسائل الإعلام الغربية.
وكان اللواء الفغم حارسا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته عام 2015، أصبح حارسا شخصيا للملك سلمان بن عبد العزيز.
وتخرج الفغم في كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني، وبعدها جاء تعيينه من قبَل الحرس الوطنى باللواء الخاص، ثم نُقل للحرس الملكي في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز.
الفغم كان خبيرا في حراسة الشخصيات المهمة، إضافةً إلى شخصيته الجذابة ومهاراته الاحترافية، وسرعة بديهته وحسن تصرفه في أصعب المواقف.
حاز اللواء الفغم لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قبَل منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى لواء عام 2017 في عهد الملك سلمان.
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن الفغم استكمل مسيرة والده اللواء بداح "الذي عمل مرافقا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز لثلاثة عقود، ليظهر ابنه عبد العزيز ويكمل مسيرة أبيه في حراسة الملوك".
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حزن شعبي ورسمي
وفاة اللواء الفغم المفاجئة أثارت حالة من الحزن بين المواطنين والمسؤولين السعوديين، حيث عجّت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات التأبين للواء الراحل، ومواساة أسرته.
وتصدّر هاشتاج "# عبد العزيز_ الفغم" قائمة "الترند" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأكثر من 1.3 مليون تغريدة، وقال أحد المشاركين: "عاش #عبد العزيز_ الفغم بطلا، شجاعا، وطنيا، محبا لبلاده وملوكه، محبوبا منهم، ابنا بارا بقيادته، ومات شهما؛ لذلك فجعت #السعودية كلها برحيله، وحزنَ الكل عليه".
من جانبه، نعى بدر العساكر (مدير المكتب الخاص بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود) اللواء الفغم، وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال العساكر: "اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء عبد العزيز الفغم من عبادك المخلصين، ممن عملوا للوطن وخدموه بإحسان، اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك، وأسكنه جنتك، وإنا لله وإنا إليه راجعون".