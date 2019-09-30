«القرفة» من توابل مفيدة إلى خطر يهدد حياتك

تناول الكثير من القرفة المطحونة قد يسبب مشكلات في التنفس، وذلك لأن التوابل تحتوي على ملمس ناعم يسهل استنشاقه؛ ما يؤدي إلى سعال مستمر، وعدم القدرة على التنفس
يحتاج الطعام إلى القليل من الملح والتوابل الأخرى لكي يكون شهيا، فيعتمد جميع الشيفات على لمسات سحرية، من أجل صنع وجبات طازجة، ولعل من البهارات المثالية في كثير من البلاد "القرفة"، حيث توجد فوائد عديدة للقرفة، بما في ذلك أنها تقلل من مستويات السكر المرتفعة، وتقلل من الالتهابات وتخثر الدم، كما أنها غنية بالألياف والمعادن المهمة، كالمنجنيز والحديد والكالسيوم، ولكن أثبتت العديد من الأبحاث أن الإفراط في تناول القرفة له آثار سلبية، كزيادة خطورة الإصابة بالسرطان، نقلًا عن "health line".
تعد القرفة من التوابل المهمة في المطبخ، كما أنها شائعة بشكل كبير، وترتبط بالعديد من الفوائد الصحية المهمة، بما في ذلك تقليل خطورة الإصابة بمرض السكري والسرطان وأمراض القلب، ولكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مشكلات صحية، حيث تحتوي على مكون يسمى الكومارين، عند استهلاكه بكميات كبيرة قد يكون له تأثير
تعد القرفة من التوابل المهمة في المطبخ، كما أنها شائعة بشكل كبير، وترتبط بالعديد من الفوائد الصحية المهمة، بما في ذلك تقليل خطورة الإصابة بمرض السكري والسرطان وأمراض القلب، ولكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مشكلات صحية، حيث تحتوي على مكون يسمى الكومارين، عند استهلاكه بكميات كبيرة قد يكون له تأثير سلبي، فأثبتت العديد من الأبحاث أن تناول كميات كبيرة من الكومارين يؤذي الكبد، ويزيد من خطورة الإصابة بالسرطان، وفي ما يلي بعض الآثار السلبية للإفراط في تناول القرفة:
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1- يسبب تلف الكبد
تحتوي القرفة على مكون الكومارين الذي يعد العامل الأول لجعل القرفة مضرة عند الإفراط في تناولها، فتحتوي ملعقة واحدة من القرفة (2.6 جرام)، على نسبة كبيرة من الكومارين، تتراوح بين 7 و15 ملليجرام، ومن ثم الإفراط في استهلاكه يؤدي إلى كثير من المشكلات الصحية، فأثبتت العديد من الدراسات أن تناول كمية كبيرة منه يتسبب أيضًا في تلف الكبد؛ فعلى سبيل المثال وجدت دراسة أجريت على امرأة تبلغ من العمر 73 عامًا، وجود عدوى مفاجئة، أدت إلى تلف في الكبد، بعد تناول مكملات القرفة لمدة أسبوع فقط.
2- يزيد من خطورة الإصابة بالسرطان
أثبتت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن تناول كميات كبيرة من القرفة يزيد من خطورة الإصابة بأنواع محددة من السرطان؛ على سبيل المثال، كشفت بعض الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الكومارين يسبب أوراما سرطانية، تتطور في الرئتين والكبد والكليتين، وإضافة إلى ذلك، يعتقد بعض العلماء أن الكومارين يسبب تلفا في الحمض النووي بمرور الوقت، مع زيادة خطورة الإصابة بالسرطان.
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3- يسبب انخفاضا في سكر الدم
أن يكون لديك معدلات عالية من السكر في الدم، وتترك ذلك دون معالجة سريعة، ربما يؤدي للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، ومشكلات صحية أخرى. يعرف عن القرفة أنها تتميز بفاعلية كبيرة في التقليل من السكر في الدم، فقد يساعد تناول القليل من القرفة على خفض نسبة السكر في دمك، لكن تناول الكثير منها قد يتسبب في انخفاضه بشكل كبير، وهذا ما يسمى بنقص السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي إلى التعب والدوخة وربما الإغماء.
كما أن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسكر الدم المنخفض هم الذين يتناولون أدوية لمرض السكري، وذلك لأن القرفة قد تعزز من آثار هذه الأدوية وتتسبب في انخفاض نسبة السكر في الدم.
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4- مشكلات متعلقة بالتنفس
قال بعض خبراء التغذية إن تناول الكثير من القرفة المطحونة قد يسبب مشكلات في التنفس، وذلك لأن التوابل تحتوي على ملمس ناعم يسهل استنشاقه، ولكن عند استنشاقه بطريقة خاطئة، قد يؤدي إلى السعال وصعوبة في التنفس، ويحتاج الأشخاص المصابون بالربو أو الحالات الطبية الأخرى التي تؤثر فى التنفس إلى توخي الحذر بشكل خاص من استنشاق القرفة عن طريق الخطأ، حيث من المحتمل أن يواجهوا صعوبة في التنفس.
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