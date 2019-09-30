«القرفة» من توابل مفيدة إلى خطر يهدد حياتك

تناول الكثير من القرفة المطحونة قد يسبب مشكلات في التنفس، وذلك لأن التوابل تحتوي على ملمس ناعم يسهل استنشاقه؛ ما يؤدي إلى سعال مستمر، وعدم القدرة على التنفس

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

أضرار القرفة

يحتاج الطعام إلى القليل من الملح والتوابل الأخرى لكي يكون شهيا، فيعتمد جميع الشيفات على لمسات سحرية، من أجل صنع وجبات طازجة، ولعل من البهارات المثالية في كثير من البلاد "القرفة"، حيث توجد فوائد عديدة للقرفة، بما في ذلك أنها تقلل من مستويات السكر المرتفعة، وتقلل من الالتهابات وتخثر الدم، كما أنها غنية بالألياف والمعادن المهمة، كالمنجنيز والحديد والكالسيوم، ولكن أثبتت العديد من الأبحاث أن الإفراط في تناول القرفة له آثار سلبية، كزيادة خطورة الإصابة بالسرطان، نقلًا عن "health line".

تعد القرفة من التوابل المهمة في المطبخ، كما أنها شائعة بشكل كبير، وترتبط بالعديد من الفوائد الصحية المهمة، بما في ذلك تقليل خطورة الإصابة بمرض السكري والسرطان وأمراض القلب، ولكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مشكلات صحية، حيث تحتوي على مكون يسمى الكومارين، عند استهلاكه بكميات كبيرة قد يكون له تأثير