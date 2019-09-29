توقعات بخفض سعر الفائدة إلى 9.75% بنهاية 2020

قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي وتوقع بنك استثمار برايم خفضا جديدا لسعر الفائدة بنسبة 3.5%

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

توقع بنك استثمار «برايم» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020. وقال «برايم» خلال تقرير له اليوم، الأحد: "نتوقع إمكانية أن يصل سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020". وأضاف: "ضغوط التضخم الضعيفة هي التركيز الرئيسي، فما دامت ديناميكيات التضخم مستمرة وتم احتواؤها هيكليا، فمن المحتمل أن يظل نطاق دورة التيسير (النقدي) كبيرا".

وقال بنك استثمار «برايم» في تقريره، إن البنك المركزي يمتلك الآن مساحة زمنية كافية لمراقبة تأثير الخفض المتتابع لأسعار الفائدة فى التضخم قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر المقبل. وأضاف البنك: "على الرغم من أنه من المتوقع أن يزداد التضخم في ديسمبر المقبل على خلفية تلاشي تأثير سنة الأساس،

وقال بنك استثمار «برايم» في تقريره، إن البنك المركزي يمتلك الآن مساحة زمنية كافية لمراقبة تأثير الخفض المتتابع لأسعار الفائدة فى التضخم قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر المقبل.

وأضاف البنك: "على الرغم من أنه من المتوقع أن يزداد التضخم في ديسمبر المقبل على خلفية تلاشي تأثير سنة الأساس، فإنه من المتوقع أيضا أن يظل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي، والبالغ 9.0% (بزيادة أو نقصان 3%)، وهو ما يتفق تماما مع مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، خاصة في بيئة السياسة النقدية العالمية الميسرة".

وأوضح تقرير البنك أن من العوامل الرئيسية الأخرى التي أثرت بشكل كبير فى قرار البنك المركزي، التحول في السياسة النقدية على مستوى العالم منذ بداية هذا العام.

وأضاف: "قام بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بالفعل بتخفيض سعر الفائدة في الاجتماع الأخير، لكن كان هناك اختلاف كبير بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FMOC)، ما يجعل التنبؤ بما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل أكثر صعوبة".

وقال البنك: "مع ذلك، ما زالت هناك مجموعة كبيرة من الأسواق الناشئة تمتلك حيزا كبيرا لمزيد من التسهيلات النقدية وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي، وعدم اليقين المستمر، بما في ذلك روسيا والبرازيل وتركيا إلى حد أقل".

وأوضح تقرير البنك أن السياسة النقدية العالمية الأكثر تيسيرا إلى جانب العائد المحلي الحقيقي المربح، والذي لا يزال عند مستوى 5.75% تقريبا بعد التخفيض الأخير، تخفف من مخاوف تدفقات رأس المال إلى الخارج، وتمنح البنك المركزي إمكانية تنفيذ المزيد من التخفيضات والحفاظ على زخم التيسير النقدي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي، تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، وفقا للبيان الصادر عن البنك.

وأرجعت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة إلى قراءات التضخم للشهر، والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها في 6 سنوات، علاوة على استمرار تراجع معدل البطالة وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وأضاف البنك أن تسريع وتيرة تيسير السياسات النقدية عالميا وسط استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية فى آفاق النمو كان من بين العوامل التي ساهمت في قرار خفض الفائدة.



ويبلغ سعر الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة حاليا نحو 13.25% و14.25% على الترتيب، مقارنة بنحو 14.25% و15.25% على التوالي، قبل قرار الخميس الماضي.

وذكرت وكالة بلومبيرج أن الفرصة سانحة أمام البنك المركزي المصري لخفض كبير في أسعار الفائدة، وذلك رغم الموجة البيعية الحادة التي ضربت البورصة المصرية، الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوكالة أن بإمكان المركزي أن يقر خفضا بمقدار 150 نقطة أساس دون أن يتسبب ذلك في الضغط على الجنيه أو خروج تدفقات استثمارية.

ويرى محمد أبو باشا، رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، أنه رغم خفض الفائدة لمرتين على التوالي، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر جذابة لمستثمري المحافظ الأجنبية، الذين لا يزالون يحصلون على عوائد مرتفعة من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية.

بينما أكد صندوق النقد الدولي أن سياسة البنك المركزي ستظل مرتكزة على خفض معدلات التضخم، بحيث يوفر المسار الهبوطي مجالا لتراجع الأسعار في السوق، مضيفا أن البنك المركزي سيستمر في الانتقال إلى إطار السياسة النقدية القائم على سعر الفائدة والمرتبط بالتضخم على المدى المتوسط.