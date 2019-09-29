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توقعات بخفض سعر الفائدة إلى 9.75% بنهاية 2020

قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي وتوقع بنك استثمار برايم خفضا جديدا لسعر الفائدة بنسبة 3.5%
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
أسعار الفائدة على الجنيه
أسعار الفائدة على الجنيه
توقع بنك استثمار «برايم» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020. وقال «برايم» خلال تقرير له اليوم، الأحد: "نتوقع إمكانية أن يصل سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020". وأضاف: "ضغوط التضخم الضعيفة هي التركيز الرئيسي، فما دامت ديناميكيات التضخم مستمرة وتم احتواؤها هيكليا، فمن المحتمل أن يظل نطاق دورة التيسير (النقدي) كبيرا".
وقال بنك استثمار «برايم» في تقريره، إن البنك المركزي يمتلك الآن مساحة زمنية كافية لمراقبة تأثير الخفض المتتابع لأسعار الفائدة فى التضخم قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر المقبل. وأضاف البنك: "على الرغم من أنه من المتوقع أن يزداد التضخم في ديسمبر المقبل على خلفية تلاشي تأثير سنة الأساس،
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دولارات

الدولار يعاود الهبوط أمام الجنيه في البنوك

عاودت أسعار الدولار الأمريكي الهبوط مرة أخرى أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك عقب صعودها الأسبوع الماضي. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 4 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع 5 قروش ليسجل أيضا نحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء.
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18 مليون جنيه قيمة صادرات الملابس الداخلية في 8 أشهر

ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي بنحو 6% لتسجل ما قيمته 1.111 مليار دولار مقارنة بنحو 1.043 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية أن صادرات الملابس ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 5% لتبلغ ما قيمته 134 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار خلال أغسطس 2018.
البورصه

البورصة تربح 20 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسات الأسبوع اليوم، الأحد، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 20.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 716.396 مليار جنيه في مستهل التعاملات الصباحية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 3.51% ليصل إلى مستوى 14344 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.03% ليصل إلى مستوى 2007 نقاط، كما قفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.43% ليصل إلى مستوى 17283 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.73% ليصل إلى مستوى 513 نقطة.
تعاملات بنكية (2)

البنوك تحسم اليوم مصير الفائدة على الأوعية الادخارية

تبحث البنوك العاملة في مصر اليوم، الأحد، خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة من شهادات ادخارية وحسابات التوفير وودائع، وذلك عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2019، بنسبة 1% لتصل إلى 13.25% على الإيداع، و14.25% على الإقراض. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضا، ليصل إلى 13.75%.
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تعاملات بنكية (2)

البنوك تحسم اليوم مصير الفائدة على الأوعية الادخارية

تبحث البنوك العاملة في مصر اليوم، الأحد، خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة من شهادات ادخارية وحسابات التوفير وودائع، وذلك عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2019، بنسبة 1% لتصل إلى 13.25% على الإيداع، و14.25% على الإقراض. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضا، ليصل إلى 13.75%.
البنك-المركزى

لماذا خفض المركزي أسعار الفائدة 3.5% في عام واحد؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها أول من أمس، الخميس، خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2019، بنسبة 1% لتصل إلى 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض. وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 1.5%، بينما قرر استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور، حيث يعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويُحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
البنك-المركزى

بنوك استثمار تتوقع خفض أسعار الفائدة بين 0.5 و1.5%

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفضها للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2019، بنسب تتراوح ما بين 50 و150 نقطة أساس، بحسب بنوك استثمار. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة. كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية المهمة.
البنك-المركزي

المركزي يبحث اليوم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويعد هذا الاجتماع هو السادس خلال العام الجاري 2019. وقررت اللجنة في اجتماعها أغسطس الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5%، ليصل إلى 14.75%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
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