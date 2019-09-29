حريق هائل بمحطة قطار الحرمين في جدة (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

حريق بمحطة قطار الحرمين

تباشر فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة، حريقا متطورا بمحطة قطار الحرمين بالسليمانية. وتسبب الحريق في إيقاف رحلات القطار، حيث ارتفعت ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة فيما يجري إجلاء أشخاص من داخل الصالات. ووفقاً لمصادر لوكالة "سبق" السعودية، فتمت الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاء.

وكانت سحب الدخان قد شوهدت من مسافات بعيدة، فيما انتقلت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بجدة إلى الموقع، وعملت على الوصول إلى بؤرة الحريق للسيطرة عليه، حيث تتواصل الجهود لإخماده، فيما لم يصدر حتى اللحظة أي بيان عن الحادثة.ولم يسفر الحادث عن إصابات، وتم إخلاء المحطة بالكامل، وإيقاف جميع الرحلات، وما