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حريق هائل بمحطة قطار الحرمين في جدة (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
حريق بمحطة قطار الحرمين
حريق بمحطة قطار الحرمين
تباشر فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة، حريقا متطورا بمحطة قطار الحرمين بالسليمانية. وتسبب الحريق في إيقاف رحلات القطار، حيث ارتفعت ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة فيما يجري إجلاء أشخاص من داخل الصالات. ووفقاً لمصادر لوكالة "سبق" السعودية، فتمت الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاء.
وكانت سحب الدخان قد شوهدت من مسافات بعيدة، فيما انتقلت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بجدة إلى الموقع، وعملت على الوصول إلى بؤرة الحريق للسيطرة عليه، حيث تتواصل الجهود لإخماده، فيما لم يصدر حتى اللحظة أي بيان عن الحادثة.ولم يسفر الحادث عن إصابات، وتم إخلاء المحطة بالكامل، وإيقاف جميع الرحلات، وما
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الفغم

عبد العزيز الفغم| أفضل حارس شخصي في العالم قُتل غدرا

لقي اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري، الحارس الشخصي والمرافق الخاص للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مصرعه، عصر أمس السبت، في ظروف غامضة. نبأ مقتل الفغم حل كالصاعقة على السعوديين، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التأبين للواء الراحل الذي حاز إعجاب المواطنين منذ أن كان حارسا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز. وكشفت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عن تفاصيل وملابسات اغتيال الحارس الشخصي للعاهل السعودي على يد أحد أصدقائه في مدينة جدة غرب المملكة.
قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

قوات الاحتلال تُطلق النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي النار، اليوم الأحد، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة. وقالت لجان الصيادين الفلسطينيين إن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب المراكب على بُعد ثلاثة أميال مقابل بحر بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات متواصلة على الصيادين الفلسطينيين تشمل إطلاق النار والاعتقال ومصادرة القوارب والمعدات، ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة، أبرزها الممارسات الإسرائيلية المستمرة التي تتمثل في إطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة، فتتراجع عن المساحات التي سمحت بها.
الحارس الشخصي مع الملك سلمان

بعد مقتله.. سعوديون وفنانون ينعون حارس الملك سلمان

نعى عدد كبير من السعوديين، اليوم الأحد، اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد وفاته عقب نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وفي غضون دقائق عقب إعلان الوفاة، تصدر "هاشتاج" عبدالعزيز الفغم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ونعى السعوديون الفغم ببالغ الحزن. وعبر المغردون على "تويتر" خلال الوسم، عن مشاعر الحزن والعز والافتخار بالحارس الملكي، الذي عمل بتفان وإخلاص لوطنه ومليكه، كما أنهالت أبيات الشعر من خلال الهاشتاج، الذي تصدر الترند في دقائق وسجل مليون تغريدة.
صحف

صحف عربية: مطالب بتسريع عزل ترامب وأمريكا تكبل ظريف

لا تزال إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، وأطلعتنا على تفاصيل وفاة الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "الديمقراطيون يطالبون بومبيو بوثائق لتسريع عزل ترامب"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن تداعيات فضيحة المكالمة الأوكرانية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول منافسه المحتمل في الانتخابات جو بايدن، تواصل أمس مع تصعيد الديمقراطيين تحركاتهم لبدء إجراءات العزل.
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

«التعاون الخليجي» يدين تصريحات نتنياهو: عدوانية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، في بيان له، اليوم الأربعاء، عن إدانته لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بالاستفزازية والعدوانية، مؤكدا أنها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي تلك التصريحات، ورحبت بدعوة السعودية لاجتماع طارئ، وذلك بحسب ما أوردته فضائية سكاي نيوز. وكانت السعودية قد أدانت بشدة تصريحات نتنياهو، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لوضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل.
الشرطة الألمانية

مقتل وإصابة 20 شخصًا إثر نشوب حريق بمستشفى في ألمانيا

لقى شخص مصرعه، وأصيب 19 آخرون إثر نشوب حريق بأحد المستشفيات في مدينة "دوسلدورف" الواقعة غربي ألمانيا. ونقلت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن سلطات المدينة قولها، إن الحريق اندلع في مستشفى مارين، مشيرة إلى أن أربعة من المصابين يعانون من إصابات خطيرة.
حرائق-الغابات-في-امريكا

فرار السكان وتدمير المنازل.. من هنا بدأت حرائق غابات أستراليا

أعلن مسؤولون في أستراليا، اليوم الثلاثاء، أن مئات السكان فروا من منازلهم بعد اشتعال أكثر من 140 حريقا في غابات بأجزاء واسعة من ولايتي "كوينزلاند" و"نيو ساوث ويلز" بشرق البلاد. وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن الرياح القوية زادت من حدة الحرائق المشتعلة بالولايتين منذ أمس الإثنين وأن الحرائق باتت خارجة عن السيطرة بعدة مناطق. وأوضحت مفوضة شرطة "كوينزلاند" أن ثمانية حرائق على الأقل مثيرة للشكوك وسيجري التحقيق فيها. ويوجد قرابة 400 شخص في ملاجئ الولاية بسبب الحرائق التي لم تسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين حتى الآن.
طائرة-مسيرة (4)

إسقاط طائرة حوثية مسيرة من صنعاء باتجاه السعودية

أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار، بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية، فوق محافظة صعدة، قامت بإطلاقها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة العربية السعودية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية.
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