تسمم 18 شخصًا لتناولهم فسيخ فاسد بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

فسيخ

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الاسكندرية، إن مركز السموم التابع لكلية الطب وموقعه بمستشفيات جامعة الإسكندرية، استقبل مؤخرا 18 حالة تسمم نتيجة تناول فسيخ فاسد، محذرا من تناول الفسيخ فى هذه الفترة، لاسيما أن الميكروب يعد شديد الخطورة. وأشار الكردي في تصريحات صحفية إلى أن مركز السموم بالجامعة يخدم خمس محافظات وهي "الإسكندرية والبحيرة ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ"، لافتا إلى أن الحالات المصابة التى تم استقبالها من دسوق وإدكو وبرج العرب والإسكندرية.

وأضاف الكردي، أنه تم التواصل مع محافظة الإسكندرية للقيام بحملات على المحلات لأخذ عينات من أسماك الفسيخ الموجودة بالأسواق لفحصها والتأكد من سلامتها.وأكدت الدكتورة مها غنيم، رئيس مركز السموم، أن هذه الحوادث تعد سابقة خطيرة وكارثية وتؤكد خطورة الميكروب هذه المرة، موضحة أن كلية الطب تتابع تلك الظاهرة بدقة