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تسمم 18 شخصًا لتناولهم فسيخ فاسد بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
فسيخ
فسيخ
قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الاسكندرية، إن مركز السموم التابع لكلية الطب وموقعه بمستشفيات جامعة الإسكندرية، استقبل مؤخرا 18 حالة تسمم نتيجة تناول فسيخ فاسد، محذرا من تناول الفسيخ فى هذه الفترة، لاسيما أن الميكروب يعد شديد الخطورة. وأشار الكردي في تصريحات صحفية إلى أن مركز السموم بالجامعة يخدم خمس محافظات وهي "الإسكندرية والبحيرة ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ"، لافتا إلى أن الحالات المصابة التى تم استقبالها من دسوق وإدكو وبرج العرب والإسكندرية.
وأضاف الكردي، أنه تم التواصل مع محافظة الإسكندرية للقيام بحملات على المحلات لأخذ عينات من أسماك الفسيخ الموجودة بالأسواق لفحصها والتأكد من سلامتها.وأكدت الدكتورة مها غنيم، رئيس مركز السموم، أن هذه الحوادث تعد سابقة خطيرة وكارثية وتؤكد خطورة الميكروب هذه المرة، موضحة أن كلية الطب تتابع تلك الظاهرة بدقة
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غادة-والى-وزيرة-التضامن

وزيرة التضامن توجه برعاية شقيقة الطفلة جنة ووالدها

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، برعاية الطفلة أماني محمد سمير شقيقة الطفلة جنة ضحية حادث تعذيبها على يد جدتها وخالها، وذلك عقب قرار النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني، كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم للطفلة وأسرتها، وشكلت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وفريق التدخل السريع بالوزارة، فريق للدعم النفسي لبدء جلسات تأهيلية مع وضع برنامج طبي لعلاج آثار التعذيب. ووجهت الوزيرة أيضا بتوفير كافة الخدمات للمواطن محمد سمير حافظ والد الطفلة إذ تم تسجيله ببرنامج تكافل وكرامة وتم حجز كشف طبى له بالمجالس الطبية بالمنصورة.
المتحف-المصري-الكبير

المتحف الكبير يستقبل أول رحلة مدرسية

نظم المتحف المصري الكبير أولى فعاليات برنامجه التوعوي لطلاب مرحلة التعليم الأساسي الحكومي، تحت عنوان "استكشف المتحف المصري الكبير" إذ استقبل المتحف طلاب مدرسة الأهرام، الموجودة بمحيط المتحف لتعريفهم بعظمة المشروع المصري. وقام الطلاب بجولة داخل الموقع الإنشائي للمتحف وموقع تمثال رمسيس ومركز ترميم الآثار الخاص به والطرق العلمية الحديثة المستخدمة لحفظ وصيانة القطع الأثرية، وذلك لتعريفهم بالمتحف وبعض مقتنياته بالإضافة إلى التعرف عن قرب على الجهد المبذول لبناء هذا الصرح العظيم الذي هو هدية مصر للعالم.
استعدادات-الإسماعيلية-للأمم-الإفريقية‎ (7)

سحب قطعة أرض من «الإذاعة والتليفزيون» بالإسماعيلية

أصدر المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية، قرارا برقم 554 لسنة 2019 بسحب قطعة أرض تبلغ مساحتها 1723 مترا مربعا والسابق تخصيصها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية. ونص القرار على سحب القطعة رقم 73 ومساحتها 1723م2 من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة.
أماني شقيقة الطفلة جنة

شيخ الأزهر يتبنى حالة شقيقة الطفلة «جنة»

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تبني فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لحالة الطفلة شقيقة ضحية التعذيب "جنة" والمقيمة بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، حيث عرض فضيلته التكفل برعاية الطفلة وتقديم كافة سبل الدعم لها من علاج وإعادة تأهيل نفسي ورعاية دراسية، لإخراجها من حالة الخطر المعرضة لها بالتعاون مع المجلس. وتوجهت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر لمبادرته الكريمة ولاهتمامه بحالة الطفلة بشكل خاص وقضايا الطفولة بشكل عام.
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نفوق-الاسماك-في-نهر-النيل (9)

نفوق 25 طن أسماك في نهر النيل بأدكو ورشيد (صور)

شهد، اليوم الأحد، نهر النيل فرع رشيد بمركزي إدكو ورشيد بمحافظة البحيرة، كارثة بعد نفوق أكثر من 25 طن أسماك في النهر، إذ انتشرت كميات كبيرة من الأسماك نافقة في نهر النيل أمام محطة مياه رشيد وبحيرة إدكو، وتوجه عدد من الصيادين والمواطنين إلى صيد الأسماك النافقة لبيعها في الأسواق بأسعار منخفضة داخل الأسواق، ما أدى إلى شن الحملات المكثفة على الأسواق وضبط الكمية المعلنة ودفنها في المدفن الصحي بكوم حمادة، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإخطار وزارة الري وشركة مياه الشرب للتأكد من سلامة المياه.
طقس-حار (7)

حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
هبوط أرضي - أرشيفية

إخلاء عقارين تأثرا بهبوط أرضي في الإسكندرية

قررت الهيئة الهندسية بإدارة حي وسط بالإسكندرية، إخلاء عقارين، تعرض أحدهما لميل إثر هبوط أرضي مفاجئ، ناتج عن كسر بإحدى مواسير المياه الرئيسية، كما تقرر ندب لجنة هندسية لمعاينة آثار الهبوط وسرعة معالجته. تلقى الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اخطارا من غرفة عمليات المحافظة، بشأن وقوع انهيار أرضي بشارع الذهبي بحي العطارين، وتأثر عقارين، واستدعى الأمر إخلائهما من السكان. وانتقل مسؤولو حي وسط، والإدارة الهندسية، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، لمعاينة آثار الهبوط الأرضي، وتبين وجود انهيار أرضي بشارع الذهبي.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على الوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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