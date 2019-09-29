جريمة

«صحافة بير السلم».. حبس مواطن زور 60 كارنيه بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
تزوير
تزوير
أصدرت نيابة كفر صقر العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس مواطن لمدة 4 ايام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بانتحال عدة صفات إعلامية وصحفية، بينها رئيس قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، فضلًا عن تزوير كارينهات منسوب صدورها زورًا لمواقع ومؤسسات صحفية، وذلك بهدف النصب على المواطنين وإيهامهم بمقدرته على عرض شكواهم ببرامج «التوك شو» نظير التحصل منهم على مبالغ مالية تتفاوت من حالة لأخرى.
البداية كانت بورود بلاغًا يتهم المدعو «إبراهيم.ع.م» 40 عامًا، مُقيم بدائرة المركز، بالنصب على أحد المواطنين وإيهامه بمقدرته على تداول وعرض شكواه ضد مجلس المدينة عبر وسائل الإعلام وبرامج «توك شو» نظير مبلغ من المال، بعدما أوهمه بأنه رئيس قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، فضلًا عن استخراجه
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لحظة دفن الطفلة جنة

إخلاء سبيل والدة الطفلتين ضحيتا تعذيب الجدة وأخوالهم

انتهت نيابة شربين العامة، الأحد، من استجواب أخوال وجد الطفلتين جنة وأماني ضحيتا تعذيب الجدة بكيهم بالنار بآلة حادة في مناطق حساسة وتسببت في وفاة طفلة وتشويه الأخرى، وأمرت باستعجال تقرير الطبيب الشرعي مع استمرار حبس الجدة على ذمة التحقيقات. واستعمت النيابة، إلى كل من جد الطفلة لوالدتها "عامر. م. "، 48 عاما، ووالدة الطفلة، "أسماء. ع. م."، 20 عاما، ربة منزل، وأخواتها الثلاثة، في الاتهامات المنسوبة إلى والدتهم، وتم إخلاء سبيلهم. وكان والد الطفلتين "أماني"، 6 سنوات، و "جنة"، 5 سنوات، اتهم والد زوجته وأخوالهم بالتورط في تعذيب طفلتيه وهتك عرضهما.
عناصر-ارهابية (3)

مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إذ توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية، وتم التعامل مع تلك المعلومات وإستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع 15 من تلك العناصر.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

شلل مروري أعلى محور 26 يوليو إثر اصطدام 3 سيارات

حالة من الزحام المروري سجلتها كاميرات المراقبة بمطلع محور 26 يوليو من ميدان لبنان، اليوم الأحد؛ إثر حادث تصادم 3 سيارات وتحديدا أعلى سلم شارع السودان، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، وتتابع اصطدامهما بثالثة ملاكي، وتجاوزت السيارات الثلاث الجزيرة الوسطى وصولا للاتجاه المعاكس، الأمر الذي نتج عنه تكدس مروري في الاتجاهين، وأصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف المنتشرة بالطريق لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.
انقلاب ميكروباص

مصرع سيدة وإصابة 10 آخرين في انقلاب «ميكروباص» ببنها

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 10 آخرين بجروح وكدمات، إثر وقوع حادث تصادم مروع على طريق خط 12 بين بنها والقناطر الخيرية أمام سوق الجمله ببنها، إثر اختلال عجلة القيادة فى يد سائق سيارة ميكروباص، حيث انقلبت بعرض الطريق. وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وجري رفع أنقاض الحادث وتم نقل المصابين والجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق خط 12 بين بنها والقناطر الخيرية ووجود جثة ومصابين وتعطل الطريق.
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محاكمة لجين

سنة مع الشغل لـ5 إخوان حرضوا على التظاهر بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأحد، بمعاقبة خمسة من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 56 جنايات منيا القمح لسنة 2017، بالإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تقوم بالتحريض على العنف والتظاهر ضد الدولة ومؤسساتها بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
القبض-على-متهم

بـ7 سرقات وهوجان.. سقوط عصابة الموتوسيكلات بالشرقية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة المقدم حسين أبو فول، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بقياد اللواء ماجد الأشقر، اليوم الجمعة، من ضبط عاطلين؛ على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية ماركة «هوجان»، فيما تبين ارتكابهم سبع وقائع مُحرر بشأنها بلاغات رسمية، وجرى استعادة المسروقات والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حبس-كلابشات

سجن مع الإيقاف والعزل لموظف زور حكم قضائي في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية, برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مُشرفًا زراعيًا بالسجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، والعزل من الوظيفة؛ على خلفية اتهامه واثنين من سكرتارية نيابة الإبراهيمية الجزئية، أحدهم مُقيد بجدول الجُنح في القضية رقم 281 جنايات الإبراهيمية لسنة 2019، بالاشتراك في تزوير منطوق حكم قضائي لصالح المتهم الأول ونسبه زورًا لرئيس المحكمة المُختص.
سرقة

سرق هواتف بنصف مليون.. سقوط «حرامي المتاجر» بالشرقية

ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق التابع لمديرية أمن الشرقية برئاسة المقدم أشرف ضيف، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بالمديرية، بقيادة اللواء ماجد الشقر، اليوم الأحد، القبض على عاطل؛ لاتهامه بسرقة خزينة شركة «المتاجر المتحدة» بدائرة القسم، والتي كانت تحتوي على أموال وهواتف محمولة بقيمة تتخطى 500 ألف جنيه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها مع المتهم برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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