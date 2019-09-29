«صحافة بير السلم».. حبس مواطن زور 60 كارنيه بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

تزوير

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس مواطن لمدة 4 ايام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بانتحال عدة صفات إعلامية وصحفية، بينها رئيس قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، فضلًا عن تزوير كارينهات منسوب صدورها زورًا لمواقع ومؤسسات صحفية، وذلك بهدف النصب على المواطنين وإيهامهم بمقدرته على عرض شكواهم ببرامج «التوك شو» نظير التحصل منهم على مبالغ مالية تتفاوت من حالة لأخرى.

البداية كانت بورود بلاغًا يتهم المدعو «إبراهيم.ع.م» 40 عامًا، مُقيم بدائرة المركز، بالنصب على أحد المواطنين وإيهامه بمقدرته على تداول وعرض شكواه ضد مجلس المدينة عبر وسائل الإعلام وبرامج «توك شو» نظير مبلغ من المال، بعدما أوهمه بأنه رئيس قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، فضلًا عن استخراجه