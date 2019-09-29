مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالعريش

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

مقتل عنصر إرهابي - أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إذ توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية، وتم التعامل مع تلك المعلومات وإستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع 15 من تلك العناصر.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم الأحد، أنه عُثر بحوزة العناصر الإرهابية على 9 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 2 عبوة ناسفة وحزام ناسف،و تم تقنين الإجراءات حيال الواقعة، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق. يأتي ذلك استمرارًا لجهود الوزارة المبذولة بمجال ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء الثابت