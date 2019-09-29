جريمة

مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالعريش

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
مقتل عنصر إرهابي - أرشيفية
مقتل عنصر إرهابي - أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إذ توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية، وتم التعامل مع تلك المعلومات وإستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع 15 من تلك العناصر.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم الأحد، أنه عُثر بحوزة العناصر الإرهابية على 9 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 2 عبوة ناسفة وحزام ناسف،و تم تقنين الإجراءات حيال الواقعة، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق. يأتي ذلك استمرارًا لجهود الوزارة المبذولة بمجال ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء الثابت
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لحظة دفن الطفلة جنة

إخلاء سبيل والدة الطفلتين ضحيتا تعذيب الجدة وأخوالهم

انتهت نيابة شربين العامة، الأحد، من استجواب أخوال وجد الطفلتين جنة وأماني ضحيتا تعذيب الجدة بكيهم بالنار بآلة حادة في مناطق حساسة وتسببت في وفاة طفلة وتشويه الأخرى، وأمرت باستعجال تقرير الطبيب الشرعي مع استمرار حبس الجدة على ذمة التحقيقات. واستعمت النيابة، إلى كل من جد الطفلة لوالدتها "عامر. م. "، 48 عاما، ووالدة الطفلة، "أسماء. ع. م."، 20 عاما، ربة منزل، وأخواتها الثلاثة، في الاتهامات المنسوبة إلى والدتهم، وتم إخلاء سبيلهم. وكان والد الطفلتين "أماني"، 6 سنوات، و "جنة"، 5 سنوات، اتهم والد زوجته وأخوالهم بالتورط في تعذيب طفلتيه وهتك عرضهما.
تزوير

«صحافة بير السلم».. حبس مواطن زور 60 كارنيه بالشرقية

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس مواطن لمدة 4 ايام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بانتحال عدة صفات إعلامية وصحفية، بينها رئيس قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، فضلًا عن تزوير كارينهات منسوب صدورها زورًا لمواقع ومؤسسات صحفية، وذلك بهدف النصب على المواطنين وإيهامهم بمقدرته على عرض شكواهم ببرامج «التوك شو» نظير التحصل منهم على مبالغ مالية تتفاوت من حالة لأخرى.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

شلل مروري أعلى محور 26 يوليو إثر اصطدام 3 سيارات

حالة من الزحام المروري سجلتها كاميرات المراقبة بمطلع محور 26 يوليو من ميدان لبنان، اليوم الأحد؛ إثر حادث تصادم 3 سيارات وتحديدا أعلى سلم شارع السودان، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، وتتابع اصطدامهما بثالثة ملاكي، وتجاوزت السيارات الثلاث الجزيرة الوسطى وصولا للاتجاه المعاكس، الأمر الذي نتج عنه تكدس مروري في الاتجاهين، وأصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف المنتشرة بالطريق لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.
انقلاب ميكروباص

مصرع سيدة وإصابة 10 آخرين في انقلاب «ميكروباص» ببنها

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 10 آخرين بجروح وكدمات، إثر وقوع حادث تصادم مروع على طريق خط 12 بين بنها والقناطر الخيرية أمام سوق الجمله ببنها، إثر اختلال عجلة القيادة فى يد سائق سيارة ميكروباص، حيث انقلبت بعرض الطريق. وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وجري رفع أنقاض الحادث وتم نقل المصابين والجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق خط 12 بين بنها والقناطر الخيرية ووجود جثة ومصابين وتعطل الطريق.
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قوات-الشرطة (2)

اللقطات الأولى لمداهمة وكر «حسم» الإرهابي في المطرية

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لمداهمة قوات الشرطة لأحد أوكار حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان في منطقة المطرية، وأعلنت وزارة الداخلية، مساء السبت، عن مداهمة قوات من الأمن الوطني وكرا يؤوي عناصر جماعة حسم الإرهابية، إحدى أذرع جماعة الإخوان الإرهابية المسلحة، في منطقة المطرية، وذلك استكمالا لجهود الوزارة في ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لإجهاض مخططاتهم الساعية لزعزعة الأمن والاستقرار.
عناصر-ارهابية (3)

الداخلية: مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 شرطيين بسيناء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن مقتل مجموعة إرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء حال استعدادها لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني بالوزارة بوجود مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة في محافظة شمال سيناء، وقيامهم بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، مضيفة أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد أماكن المجموعة الإرهابية وأماكن ترددهم.
حبس-كلابشات

«مش هتشرب مخدرات».. عاطل يشوه وجه زوجته بمياه النار

قررت نيابة كفر الدوار بالبحيرة اليوم الإثنين، حبس عاطل مقيم بمنطقة السناهرة في كفر الدوار، 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بسكب مياه النار على زوجته وتشويه وجهها، في حادث بشع كانت منطقة كفر سليم بالسناهرة، شاهدة عليه، حيث قام عاطل بسكب مياه نار فى وجه زوجته والاعتداء عليها وطعنها عدة طعنات، ما تسبب فى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة فى وجهها، بسبب مطالبتها له بالامتناع عن تعاطى المخدرات، وتم نقل المصابة لقسم الحروق بالمستشفى العام بكفر الدوار تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال مباحث قسم شرطة كفر الدوار من القبض على المتهم.
حريق-اثار-حريق وكاله-البلح- تصوير هانى-شمشون (4)

حريق وكالة البلح.. لحظات رعب انتهت بـ«ربنا يعوض عليا»

حالة من الفزع سيطرت على "وكالة البلح" في بولاق أبو العلا بالقاهرة، اليوم الإثنين، فور اندلاع حريق في محل أقمشة ومفروشات ارتفعت معه ألسنة اللهب إلى سماء وغطت الأدخنة السوداء المنطقة، وقال شهود عيان، إن النيران نشبت في الطابق الأول والتهمت محتوياته، ونجحت جهود رجال الإطفاء في محاصرته ومنع امتداده لمحتويات الطابقين الثاني والثالث والمحلات المجاورة، وتقليل حجم الخسائر التي قدرها عاملون في المحل بنخو 4 ملايين جنيه، ولم يعلق صاحب المحل إلا بالقول "ربنا يعوض عليا".
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