جينيراسيون: الأهلي يدعم موقفنا في أزمة الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

جينيراسيون

ما زالت أزمة موقعة فريق الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، تتصاعد بعدما أصدر النادي السنغالي بيانا رسميا، أعلن خلاله تمسكه برفضه التام لخوض اللقاء اليوم الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب، بعدما كان مقررًا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، وتم نقله لدواعٍ أمنية، وقال النادي في بيانه إن "كاف" وافق على طلب الأمن، وأرسل إليه خطابًا يوم الجمعة 27 سبتمبر، قبل يوم من الموعد المحدد لإقامة المباراة، ورد النادي على الخطاب بأن أمر الدواعي الأمنية الذي تم الاستناد إليه لتغيير ونقل موعد المباراة وهمي.

وواصل النادي في بيانه، قائلًا: "في الوقت الذي طلب فيه الزمالك نقل المباراة إلى ملعب برج العرب لدواع أمنية، لعب غريمه الأهلي ضد كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية أمس، وأقيمت المواجهة في أجواء مثالية وبحضور جماهيري، ومرت بدون أي أزمات، وهو ما يدعم موقفنا". ووصلت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب

وواصل النادي في بيانه، قائلًا: "في الوقت الذي طلب فيه الزمالك نقل المباراة إلى ملعب برج العرب لدواع أمنية، لعب غريمه الأهلي ضد كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية أمس، وأقيمت المواجهة في أجواء مثالية وبحضور جماهيري، ومرت بدون أي أزمات، وهو ما يدعم موقفنا".



ووصلت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت، مساء أمس السبت، لتأكيد تمسكهم بمواجهة الزمالك في الموعد المحدد سابقًا.



ورفض جينيراسيون التوجه إلى الإسكندرية من أجل خوض اللقاء، بعدما أصدر الاتحاد الإفريقي قرارًا أول من أمس، بنقل المباراة إلى برج العرب وتأجيلها 24 ساعة لأسباب أمنية.



وأعلن الزمالك أنه حصل على موافقة من "كاف" بشأن نقل المباراة وإقامتها اليوم الأحد في برج العرب، بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت، إلا أن فريق جينيراسيون رفض التوجه للإسكندرية من أجل خوض اللقاء.