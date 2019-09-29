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الدولار يعاود الهبوط أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عاودت أسعار الدولار الأمريكي الهبوط مرة أخرى أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك عقب صعودها الأسبوع الماضي. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 4 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع 5 قروش ليسجل أيضا نحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك
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أسعار-الفائدة (2)

توقعات بخفض سعر الفائدة إلى 9.75% بنهاية 2020

توقع بنك استثمار «برايم» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020. وقال «برايم» خلال تقرير له اليوم، الأحد: "نتوقع إمكانية أن يصل سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020". وأضاف: "ضغوط التضخم الضعيفة هي التركيز الرئيسي، فما دامت ديناميكيات التضخم مستمرة وتم احتواؤها هيكليا، فمن المحتمل أن يظل نطاق دورة التيسير (النقدي) كبيرا".
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18 مليون جنيه قيمة صادرات الملابس الداخلية في 8 أشهر

ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي بنحو 6% لتسجل ما قيمته 1.111 مليار دولار مقارنة بنحو 1.043 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية أن صادرات الملابس ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 5% لتبلغ ما قيمته 134 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار خلال أغسطس 2018.
البورصه

البورصة تربح 20 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسات الأسبوع اليوم، الأحد، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 20.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 716.396 مليار جنيه في مستهل التعاملات الصباحية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 3.51% ليصل إلى مستوى 14344 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.03% ليصل إلى مستوى 2007 نقاط، كما قفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.43% ليصل إلى مستوى 17283 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.73% ليصل إلى مستوى 513 نقطة.
تعاملات بنكية (2)

البنوك تحسم اليوم مصير الفائدة على الأوعية الادخارية

تبحث البنوك العاملة في مصر اليوم، الأحد، خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة من شهادات ادخارية وحسابات التوفير وودائع، وذلك عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2019، بنسبة 1% لتصل إلى 13.25% على الإيداع، و14.25% على الإقراض. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضا، ليصل إلى 13.75%.
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دولارات

الدولار يواصل تراجعه وينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.37 جنيه للبيع، و16.27 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.46 جنيه للبيع، و16.36 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع قرشين ليسجل 16.46 جنيه للبيع، و16.36 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرش واحد فقط ليسجل 16.47 جنيه للبيع، و16.37 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.49 جنيه للبيع، و16.39 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء.
دولار

الدولار ينخفض لأدنى مستوى له أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.52 جنيه للبيع، و16.42 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك سئيب بواقع قرشين ليسجل نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء.
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