الدولار يعاود الهبوط أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

سعر الدولار اليوم

عاودت أسعار الدولار الأمريكي الهبوط مرة أخرى أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك عقب صعودها الأسبوع الماضي. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 4 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع 5 قروش ليسجل أيضا نحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك