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سحب قطعة أرض من «الإذاعة والتليفزيون» بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
الإسماعيلية - أرشيفية
الإسماعيلية - أرشيفية
أصدر المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية، قرارا برقم 554 لسنة 2019 بسحب قطعة أرض تبلغ مساحتها 1723 مترا مربعا والسابق تخصيصها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية. ونص القرار على سحب القطعة رقم 73 ومساحتها 1723م2 من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة.
وفى حالة رغبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى استمرار التخصيص لإقامة محطة الإرسال يتم نقله إلى مساحة بديلة تتناسب مع الغرض من التخصيص خارج الكتلة السكنية وذلك بمعرفة مركز ومدينة الإسماعيلية بعد العرض والموافقة وإصدار قرار بذلك.وتضمن القرار التوجيه على مركز ومدينة الإسماعيلية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية
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غادة-والى-وزيرة-التضامن

وزيرة التضامن توجه برعاية شقيقة الطفلة جنة ووالدها

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، برعاية الطفلة أماني محمد سمير شقيقة الطفلة جنة ضحية حادث تعذيبها على يد جدتها وخالها، وذلك عقب قرار النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني، كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم للطفلة وأسرتها، وشكلت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وفريق التدخل السريع بالوزارة، فريق للدعم النفسي لبدء جلسات تأهيلية مع وضع برنامج طبي لعلاج آثار التعذيب. ووجهت الوزيرة أيضا بتوفير كافة الخدمات للمواطن محمد سمير حافظ والد الطفلة إذ تم تسجيله ببرنامج تكافل وكرامة وتم حجز كشف طبى له بالمجالس الطبية بالمنصورة.
المتحف-المصري-الكبير

المتحف الكبير يستقبل أول رحلة مدرسية

نظم المتحف المصري الكبير أولى فعاليات برنامجه التوعوي لطلاب مرحلة التعليم الأساسي الحكومي، تحت عنوان "استكشف المتحف المصري الكبير" إذ استقبل المتحف طلاب مدرسة الأهرام، الموجودة بمحيط المتحف لتعريفهم بعظمة المشروع المصري. وقام الطلاب بجولة داخل الموقع الإنشائي للمتحف وموقع تمثال رمسيس ومركز ترميم الآثار الخاص به والطرق العلمية الحديثة المستخدمة لحفظ وصيانة القطع الأثرية، وذلك لتعريفهم بالمتحف وبعض مقتنياته بالإضافة إلى التعرف عن قرب على الجهد المبذول لبناء هذا الصرح العظيم الذي هو هدية مصر للعالم.
الفسيخ (1)

تسمم 18 شخصًا لتناولهم فسيخ فاسد بالإسكندرية

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الاسكندرية، إن مركز السموم التابع لكلية الطب وموقعه بمستشفيات جامعة الإسكندرية، استقبل مؤخرا 18 حالة تسمم نتيجة تناول فسيخ فاسد، محذرا من تناول الفسيخ فى هذه الفترة، لاسيما أن الميكروب يعد شديد الخطورة. وأشار الكردي في تصريحات صحفية إلى أن مركز السموم بالجامعة يخدم خمس محافظات وهي "الإسكندرية والبحيرة ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ"، لافتا إلى أن الحالات المصابة التى تم استقبالها من دسوق وإدكو وبرج العرب والإسكندرية.
أماني شقيقة الطفلة جنة

شيخ الأزهر يتبنى حالة شقيقة الطفلة «جنة»

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تبني فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لحالة الطفلة شقيقة ضحية التعذيب "جنة" والمقيمة بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، حيث عرض فضيلته التكفل برعاية الطفلة وتقديم كافة سبل الدعم لها من علاج وإعادة تأهيل نفسي ورعاية دراسية، لإخراجها من حالة الخطر المعرضة لها بالتعاون مع المجلس. وتوجهت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر لمبادرته الكريمة ولاهتمامه بحالة الطفلة بشكل خاص وقضايا الطفولة بشكل عام.
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كفر الشيخ

«احنا معاك يا سيسي».. مسيرات مؤيدة للرئيس بالمحافظات

مسيرات حاشدة انطلقت على مستوى محافظات الجمهورية، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه لمحاربة الإرهاب والقضاء على كافة أشكاله، فضلا عن حماية البلاد من الفوضى مرددين هتافات مؤيدة للرئيس، إلى جانب وجود دعم نسائي كبير.
مجلس-النواب (1)

سؤال للحكومة عن حوادث طريق «السويس - الإسماعيلية»

تقدمت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن إجراءات الحكومة لتلافي الحوادث المتكررة على طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي، قائلة إن طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي، يشهد العديد من الحوادث التي تكون بشكل شبه يومي، وذلك دون تدخل الجهات المعنية، ما يؤدي إلى وفاة العشرات سنويا جراء الحوادث على هذا الطريق، وآخر تلك الحوادث هي مصرع 4 أفراد من أسرة واحدة في حادث على الطريق، وغير ذلك الكثير خلال الفترة الماضية.
حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

لظروفه الصحية.. محافظ الإسماعيلية يتقدم باستقالته رسميا

أكدت مصادر داخل ديوان عام محافظة الإسماعيلية، أن اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، تقدم باستقالته من منصبه وفي انتظار الإعلان عن اسم المحافظ الجديد. وذكرت مصادر، أن محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان، تقدم باستقالته منتصف ليل اليوم الإثنين. وقالت المصادر، إن محافظ الإسماعيلية غادر من المحافظة ليلاً، وأنه من المنتظر إعلان الاستقالة اليوم الإثنين رسميًا.
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