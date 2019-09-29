سحب قطعة أرض من «الإذاعة والتليفزيون» بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

الإسماعيلية - أرشيفية

أصدر المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية، قرارا برقم 554 لسنة 2019 بسحب قطعة أرض تبلغ مساحتها 1723 مترا مربعا والسابق تخصيصها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية. ونص القرار على سحب القطعة رقم 73 ومساحتها 1723م2 من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة.

وفى حالة رغبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى استمرار التخصيص لإقامة محطة الإرسال يتم نقله إلى مساحة بديلة تتناسب مع الغرض من التخصيص خارج الكتلة السكنية وذلك بمعرفة مركز ومدينة الإسماعيلية بعد العرض والموافقة وإصدار قرار بذلك.وتضمن القرار التوجيه على مركز ومدينة الإسماعيلية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية