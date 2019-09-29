المتحف الكبير يستقبل أول رحلة مدرسية

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

المتحف المصري الكبير - صورة أرشيفية

نظم المتحف المصري الكبير أولى فعاليات برنامجه التوعوي لطلاب مرحلة التعليم الأساسي الحكومي، تحت عنوان "استكشف المتحف المصري الكبير" إذ استقبل المتحف طلاب مدرسة الأهرام، الموجودة بمحيط المتحف لتعريفهم بعظمة المشروع المصري. وقام الطلاب بجولة داخل الموقع الإنشائي للمتحف وموقع تمثال رمسيس ومركز ترميم الآثار الخاص به والطرق العلمية الحديثة المستخدمة لحفظ وصيانة القطع الأثرية، وذلك لتعريفهم بالمتحف وبعض مقتنياته بالإضافة إلى التعرف عن قرب على الجهد المبذول لبناء هذا الصرح العظيم الذي هو هدية مصر للعالم.

كما قام الأطفال ببعض الأنشطة التثقيفية والتطبيق العملي منها؛ عمل تماثيل مثل الموجودة بالمعمل بالصلصال الحراري. وفي نهاية اليوم، قام اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، بتسليم الطلاب شهادات تقدير لمشاركتهم في هذه الفعالية، وسجل الطلاب بعض الكلمات تعبر عن مدى