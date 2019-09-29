سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

المتحف الكبير يستقبل أول رحلة مدرسية

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
المتحف المصري الكبير - صورة أرشيفية
المتحف المصري الكبير - صورة أرشيفية
نظم المتحف المصري الكبير أولى فعاليات برنامجه التوعوي لطلاب مرحلة التعليم الأساسي الحكومي، تحت عنوان "استكشف المتحف المصري الكبير" إذ استقبل المتحف طلاب مدرسة الأهرام، الموجودة بمحيط المتحف لتعريفهم بعظمة المشروع المصري. وقام الطلاب بجولة داخل الموقع الإنشائي للمتحف وموقع تمثال رمسيس ومركز ترميم الآثار الخاص به والطرق العلمية الحديثة المستخدمة لحفظ وصيانة القطع الأثرية، وذلك لتعريفهم بالمتحف وبعض مقتنياته بالإضافة إلى التعرف عن قرب على الجهد المبذول لبناء هذا الصرح العظيم الذي هو هدية مصر للعالم.
كما قام الأطفال ببعض الأنشطة التثقيفية والتطبيق العملي منها؛ عمل تماثيل مثل الموجودة بالمعمل بالصلصال الحراري.  وفي نهاية اليوم، قام اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، بتسليم الطلاب شهادات تقدير لمشاركتهم في هذه الفعالية، وسجل الطلاب بعض الكلمات تعبر عن مدى
اقرأ المزيد
غادة-والى-وزيرة-التضامن

وزيرة التضامن توجه برعاية شقيقة الطفلة جنة ووالدها

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، برعاية الطفلة أماني محمد سمير شقيقة الطفلة جنة ضحية حادث تعذيبها على يد جدتها وخالها، وذلك عقب قرار النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني، كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم للطفلة وأسرتها، وشكلت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وفريق التدخل السريع بالوزارة، فريق للدعم النفسي لبدء جلسات تأهيلية مع وضع برنامج طبي لعلاج آثار التعذيب. ووجهت الوزيرة أيضا بتوفير كافة الخدمات للمواطن محمد سمير حافظ والد الطفلة إذ تم تسجيله ببرنامج تكافل وكرامة وتم حجز كشف طبى له بالمجالس الطبية بالمنصورة.
استعدادات-الإسماعيلية-للأمم-الإفريقية‎ (7)

سحب قطعة أرض من «الإذاعة والتليفزيون» بالإسماعيلية

أصدر المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية، قرارا برقم 554 لسنة 2019 بسحب قطعة أرض تبلغ مساحتها 1723 مترا مربعا والسابق تخصيصها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية. ونص القرار على سحب القطعة رقم 73 ومساحتها 1723م2 من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة.
الفسيخ (1)

تسمم 18 شخصًا لتناولهم فسيخ فاسد بالإسكندرية

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الاسكندرية، إن مركز السموم التابع لكلية الطب وموقعه بمستشفيات جامعة الإسكندرية، استقبل مؤخرا 18 حالة تسمم نتيجة تناول فسيخ فاسد، محذرا من تناول الفسيخ فى هذه الفترة، لاسيما أن الميكروب يعد شديد الخطورة. وأشار الكردي في تصريحات صحفية إلى أن مركز السموم بالجامعة يخدم خمس محافظات وهي "الإسكندرية والبحيرة ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ"، لافتا إلى أن الحالات المصابة التى تم استقبالها من دسوق وإدكو وبرج العرب والإسكندرية.
أماني شقيقة الطفلة جنة

شيخ الأزهر يتبنى حالة شقيقة الطفلة «جنة»

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تبني فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لحالة الطفلة شقيقة ضحية التعذيب "جنة" والمقيمة بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، حيث عرض فضيلته التكفل برعاية الطفلة وتقديم كافة سبل الدعم لها من علاج وإعادة تأهيل نفسي ورعاية دراسية، لإخراجها من حالة الخطر المعرضة لها بالتعاون مع المجلس. وتوجهت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر لمبادرته الكريمة ولاهتمامه بحالة الطفلة بشكل خاص وقضايا الطفولة بشكل عام.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير-الاثار-خالد-العنانى-أشرف-صبحى-

الآثار: الكشف عن أطلال معبد بطليموس الرابع في سوهاج

كشفت حفائر الإنقاذ التي قامت بها بعثة أثرية من وزارة الآثار بمنطقة كوم شقاو بمدينة طما شمالي محافظة سوهاج عن بقايا معبد للملك بطليموس الرابع، والتي تم الكشف عن بعض أحجاره في أثناء أعمال الحفر الخاصة بإمداد خطوط للصرف الصحي بالقرية أوائل الشهر الحالي. وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له، اليوم الأحد، إلى أنه تم علي الفور وقف أعمال الحفر لمد مواسير الصرف الصحي في تلك البقعة، وتم تكليف فريق عمل من وزارة الآثار لإجراء حفائر إنقاذ.
معرض- توت- عنخ -آمون (3)

معرض توت عنخ آمون يحطم الأرقام القياسية في تاريخ فرنسا

أرقاما غير مسبوقة حققها معرض "توت عنخ آمون.. كنز الفرعون"، الذي أغلق أبوابه مساء الأحد، في باريس، بعدما أصبح الأكثر استقطابًا للزوار في تاريخ فرنسا، بعدما زاره 1.42 مليون شخص، وقال القائمون على تنظيم المعرض، في بيان اليوم الأحد، إنه في خلال 6 أشهر، توافد 1423170 شغوفًا بتاريخ مصر القديمة إلى لا فيليت في شمال شرق باريس، حيث قدّمت 150 قطعة عثر عليها في مقبرة الفرعون اليافع، بينها 60 قطعة عرضت لأول مرة خارج مصر، وفقا لسكاي نيوز.
سفينة-خوفو (2)

3 شركات وطنية لنقل مركب خوفو للمتحف الكبير

قال عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، إنه جاري حاليا إجراء الدراسات لنقل مركب خوفو الأولى من موقعه الحالي بمنطقة أهرامات الجيزة إلى قاعة مخصصة لمراكب خوفو بالمتحف، موضحا أن هناك 3 شركات وطنية ستتولى عملية نقل المركب، مضيفًا أنه جاري كذلك تصميم المبنى الخاص بالمراكب بالمتحف للانتهاء منه بالتوازي مع عملية نقل المركب، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 90% من عملية رفع الأخشاب الخاصة بمركب خوفو الثانية والتي سيتم وضعها مع مركب خوفو الأولى بالمتحف الكبير.
الدكتور-مصطفي-وزيري (2)

الآثار: إنجاز 93% من أعمال المتحف الكبير بالهرم

قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إنه تم إنجاز 93% من أعمال مشروع المتحف المصري الكبير بمنطقة الهرم،وتم نقل ما يقرب من 48 ألفا و401 قطعة أثرية إليه. وأضاف وزيري في مؤتمر صحفي اليوم السبت، في البهو العظيم بالمتحف الكبير، أنه تم ترميم 35 ألف قطعة أثرية من القطع المنقولة للمتحف.. لافتا إلى أنه يجري نقل بقية القطع من المخازن والمواقع الأثرية المختلفة. وأوضح الدكتور الطيب العباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف، أنه سيتم وضع 87 تمثالا على الدرج العظيم، طبقا لسيناريو العرض المتحفي، مشيرا إلى أنه تم نقل 45 تمثالا منها حتى الآن.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]