إخلاء سبيل والدة الطفلتين ضحيتا تعذيب الجدة وأخوالهم

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

جنازة الطفلة جنة

انتهت نيابة شربين العامة، الأحد، من استجواب أخوال وجد الطفلتين جنة وأماني ضحيتا تعذيب الجدة بكيهم بالنار بآلة حادة في مناطق حساسة وتسببت في وفاة طفلة وتشويه الأخرى، وأمرت باستعجال تقرير الطبيب الشرعي مع استمرار حبس الجدة على ذمة التحقيقات. واستعمت النيابة، إلى كل من جد الطفلة لوالدتها "عامر. م. "، 48 عاما، ووالدة الطفلة، "أسماء. ع. م."، 20 عاما، ربة منزل، وأخواتها الثلاثة، في الاتهامات المنسوبة إلى والدتهم، وتم إخلاء سبيلهم. وكان والد الطفلتين "أماني"، 6 سنوات، و "جنة"، 5 سنوات، اتهم والد زوجته وأخوالهم بالتورط في تعذيب طفلتيه وهتك عرضهما.

كما أمرت النيابة، بإيداع الطفلة أماني محمد سمير، 6 سنوات، في أحد دور الرعاية ضحية تعذيب جدتها من قرية بساط الدين دائرة شربين بمحافظة الدقهلية هي وشقيقتها المتوفاة "جنة"، وذلك عقب انتهاء الاستماع لأقوالها، لتلقي الرعاية اللازمة بعد أن سقطت حضانة الجدة من الأم "صفاء" 40 عامًا، لعدم أمانتها، والتي