جريمة

إخلاء سبيل والدة الطفلتين ضحيتا تعذيب الجدة وأخوالهم

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
جنازة الطفلة جنة
جنازة الطفلة جنة
انتهت نيابة شربين العامة، الأحد، من استجواب أخوال وجد الطفلتين جنة وأماني ضحيتا تعذيب الجدة بكيهم بالنار بآلة حادة في مناطق حساسة وتسببت في وفاة طفلة وتشويه الأخرى، وأمرت باستعجال تقرير الطبيب الشرعي مع استمرار حبس الجدة على ذمة التحقيقات. واستعمت النيابة، إلى كل من جد الطفلة لوالدتها "عامر. م. "، 48 عاما، ووالدة الطفلة، "أسماء. ع. م."، 20 عاما، ربة منزل، وأخواتها الثلاثة، في الاتهامات المنسوبة إلى والدتهم، وتم إخلاء سبيلهم. وكان والد الطفلتين "أماني"، 6 سنوات، و "جنة"، 5 سنوات، اتهم والد زوجته وأخوالهم بالتورط في تعذيب طفلتيه وهتك عرضهما.
كما أمرت النيابة، بإيداع الطفلة أماني محمد سمير، 6 سنوات، في أحد دور الرعاية ضحية تعذيب جدتها من قرية بساط الدين دائرة شربين بمحافظة الدقهلية هي وشقيقتها المتوفاة "جنة"، وذلك عقب انتهاء الاستماع لأقوالها، لتلقي الرعاية اللازمة بعد أن سقطت حضانة الجدة من الأم "صفاء" 40 عامًا،  لعدم أمانتها، والتي
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طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

في غياب والدتهما.. مصرع طفلين سقطا من شرفة عقار بالإسكندرية

شهدت منطقة غبريال بالرمل شرق الإسكندرية، اليوم الأحد، حادثا بشعا، حيث لقي طفلان مصرعهما عقب سقوطهما من نافذة الشقة سكنهما، أثناء لهوهما أعلى سرير مجاور لنافذة العقار أثناء غياب الأم لذهابها شراء زجاجة مياة غازية. كان اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلين من أعلى عقار بشارع ابن مؤنس بمنطقة غبريال ووفاتهما في الحال. على الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول الرمل إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثتي: «أحمد. أ»، 5 سنوات، وشقيقته «ساندي. أ»، 3 سنوات، بهما كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.
جثه -علي-الطريق (2)

«ضحّك علينا الناس».. فلاح وصديقه يقتلان عاملا بالبحيرة

وسط حالة من التشديدات الأمنية المكثفة داخل محكمة أبو المطامير بالبحيرة، اعترف فلاح باستدراج جاره العامل بغرض تعاطي مخدرات والانتقام منه بمساعدة صديقه قائلا: «علمت أن المجني عليه قام بضرب شقيقي في غيابي وقيده بالحبال، وضحك عليه الناس، فما كان مني إلا أن استدرجته بعد فترة لأخذ حق شقيقي لمعرفتي بالمجني عليه لأنه جاري»، مضيفًا: "اتفقت معه على الخروج لتعاطي المخدرات في سهرة على طريق قرية العشرة، واستقللنا "موتوسيكل"، وعند الوصول لمكان مهجور أخرجت سكينًا كانت معدة للجريمة، وطعنته عدة طعنات حتى انكسرت يد السكين من شدة الطعن.
جثة

شتمته في التليفون.. سباك يقتل خطيبته بالبحيرة

شهدت عزبة خالد التابعة لدائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، واقعة قتل مؤسفة، حيث تعدى سباك على خطيبته بالضرب حتى فارقت الحياة بسبب سبها له خلال مكالمة هاتفية بينهما، وتم نقلها على الفور لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بالقسم لمعاينة مكان الحادث وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لتولي التحقيقات، وتلقى اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا من مدير مباحث البحيرة، يفيد بوصول «نرمين. ف. خ. ا»، 20 عامًا، ربة منزل، وتقيم بعزبة خالد شارع المحكمة دائرة القسم، وبها إصابات متفرقة بالجسم وفارقت الحياة عقب وصولها المستشفى.
جثة

مصرع ربة منزل دهسًا أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

لقيت سيدة في العقد الثالث من العمر مصرعها، أسفل عجلات قطار كفر الشيخ، أثناء عبورها مزلقان كوبري دراج التابع لقرية جماجمون بمركز دسوق بكفر الشيخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. وتلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل تدعى «كاملة أحمد على حشاد»، 30 عامًا، وتقيم بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد.
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أثار تعذيب أماني شقيقة الطفلة جنة

مش هسيبها.. والد ضحية تعذيب جدتها يرفض إيداعها دار رعاية

قال سمير محمد، عم الطفلة أماني ضحية تعذيب جدتها لها بالكي بالنار في أعضائها التناسلية وتشويه جسدها بآلة حادة هي وشقيقتها، إن والدها "كفيف" يرفض تركها ويحتضنها في المستشفى ومتأثر بقرار نقلها إلى دار رعاية، مشيرًا إلى أنه أولى برعايتها فقد عاشت الطفلة في كنفه تحت رعاية أبيه وأمه في أمان لعدة سنوات قبل نقلها لحضانة جدتها "صفاء" هي وشقيقتها منذ أقل من عام، مشيرًا إلى أن الأب في حالة نفسية سيئة ومقهورًا لما حل بطفلتيه من حروق وتعذيب، ماتت أحدهما والأخرى مهدد بالحرمان منها.
أماني شقيقة الطفلة جنة

تايم لاين| «جنة وأماني» ضحايا قسوة جدتهما بالدقهلية

"جنة" و "أماني" طفلتين في عمر الزهور من أبوين كفيفين في قرية بساط الدين بمحافظة الدقهلية، لم يدم زواجهما لأكثر من عامين وانفصلا عن بعضهما منذ ما يقرب من 3 سنوات، انتهت الزيجة بالانفصال وتركت الأم الطفلتين وأكبرهما في عامها الثاني، ثم تمكنت من نزع حضانة الطفلتين بحكم قضائي لصالحها العام الماضي، وضمت الطفلتين لها في رعاية والدتها ووالدها، ليهتز الرأي العام من بشاعة تفاصيل تعذيب الطفلتين بوحشية على جريمة البراءة وحرقهما بالنار في أماكن متفرقة من الجسد وتشويه أعضائهم التناسلية.
أماني شقيقة الطفلة جنة

بسبب التبول وفتح الثلاجة.. ضحية تعذيب جدتها تروي تفاصيل حرقها

أدلت "أماني"، 6 سنوات، بالصف الأول الابتدائي، شقيقة الطفلة جنة، من بساط الدين بمحافظة الدقهلية، ضحايا تعذيب جدتهما لهما، السبت، بأقوالها أمام النيابة، واتهمت الطفلة جدتها بتعذيبها هي وشقيقتها بتسخين آلة حادة على النار وكيهما في أماكن حساسة بجسدهما ونزع أظافرهم، وذكرت الطفلة عدد من الوقائع التي عذبت فيها وشقيقتها "جنة"، منها شربهما الكثير من المياه وتبولهما اللإرادي على الفراش ليلًا، وتناول "أماني" الكثير من الطعام وكثرة فتح الثلاجة دون استئذان.
أماني شقيقة الطفلة جنة

والد جنة ضحية التعذيب: خدوها من حضني وحُرمت من جنازتها

قال محمد سمير حافظ، والد الطفلتين جنة وأماني ضحايا تعذيب جدتهما لهما بالكي بالنار في أماكن متفرقة من جسدهم وأعضائهم التناسلية والتعذيب بآلة حادة والمقيمين بقرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، إنه حُرم منها ومن رؤيتها بعد أن انتزعت من أحضانه ورعايته منذ العام الماضي، بحكم قضائي لصالح الجدة بحضانة الطفلتين إذ أن الأم كفيفة، ولم يراها إلا وهي في المستشفى لا حول لها ولا قوة، كما حرم من حضور مراسم تشييعها لانشغاله بالتحقيقات وصحة شقيقتها أماني.
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