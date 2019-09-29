البيئة: حياتنا على الكوكب تعتمد على الاقتصاد الأخضر

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد - صورة أرشيفية

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ضرورة التحول الحاسم والمحدد نحو الاقتصاد الأخضر الذي أصبح توجها عالميا ولم يعد مطلبا اختياريا، بل أصبح من الأمور الضرورية والملحة للحد من التدهور البيئي الذي وصل إلى مستويات عالمية غير مسبوقة، قائلة: "إن الجميع مشارك في قضية الاقتصاد الأخضر، فحياتنا على كوكب الأرض معتمدة على تغيير الفكر". جاء ذلك في كلمة ألقتها، اليوم الأحد، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "التحول نحو الاقتصاد الأخضر"، بحضور رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، ومستشار وزيرة البيئة حسين أباظة، وخبراء للبيئة والتجارة والصناعة.

وأشارت فؤاد إلى أن مصر تسعى -من خلال وزارة البيئة وبالتعاون مع الأجهزة كافة- إلى تنفيذ الالتزامات الأممية للتنمية المستدامة 2030، بحيث يكون البعد البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية، لافتة إلى 3 قطاعات رئيسية في مصر، هي: الطاقة، المخلفات، المحميات الطبيعية.وفيما يتعلق بالاستثمار