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كاتب: خطاب أردوغان فضح حقده على مصر والسعودية

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
أردوغان - صورة أرشيفية
أردوغان - صورة أرشيفية
وصف الكاتب الصحفي السعودي مشعل أبا الودع الحربي، خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"الأسوأ" حتى الآن، قائلا: "إنه فضح نفسه في خطابه بتدخله في شؤون الدول وحقده على الدول العربية، خاصة مصر والسعودية، إن أردوغان ما زال يتاجر بقضية اللاجئين السوريين ويبتز الدول الغربية بهذه القضية، بالإضافة إلى أنه يستخدم اللاجئين في لعبة إقامة منطقة آمنة في سوريا تحت عنوان حماية اللاجئين لكن الغرض الحقيقي له من إقامة هذه المنطقة يتمثل في احتلال جزء كبير من الأراضي السورية".
وأضلف الحربي، في مقاله بجريدة "السياسة" الكويتية، اليوم الأحد، تحت عنوان (أسوأ خطاب في الأمم المتحدة، أن أردوغان يدعي أمام العالم بأنه يريد الحفاظ على وحدة سوريا وأنه يسعى لمحاربة الإرهاب، والحقيقة أنه أول من عمل على تدمير سوريا وإدخال عناصر داعش إليها والتجارة مع التنظيم الإرهابي وسرقة نفط سوريا وبيعه
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السيسي (1)

السيسي: الإسلام ينبذ كل أنواع التطرف والإرهاب ويدعو للأمان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدين الإسلامي ينبذ كل أنواع التطرف والإرهاب ويحض على السلام والأمان والبناء والتعايش السلمي بين البشر، موجها بمواصلة العمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الأوقاف للتصدي للفكر المتطرف والمتشدد، وترسيخ الفهم الصحيح لجوهر الإسلام ومقاصده العليا وروحه السمحة، ونشر الفكر الوسطي الرشيد وتصحيح المفاهيم الخاطئة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
السيسي (4)

السيسي يوجه بتنفيذ المتحف المصري الكبير طبقًا للمعايير العالمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير وافتتاحه، مشددا على أن تتم إدارته وتشغيله وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم أجمع، في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة خاصة باعتبارها أصل الحضارة الإنسانية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الأحد، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني، والدكتورة رانيا المشاط، والدكتور عاصم الجزار، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء ترد على أحد متابعيها: من كتم حبه مات شهيدًا

علق الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين للصفحة الرسمية للإفتاء عبر موقع "فيسبوك"، والذي جاء خلاله، هل يجوز استرداد الخاطب للذهب من خطيبته بعد فسخ الخطبة؟ وعقب عبدالسميع، خلال البث المباشر للإجابة على استفسارات المتابعين، اليوم الأحد، قائلا: "إن المستقر عليه فقهًا أن الشبكة هي جزء من المهر، والمهر يستحق كاملا بالدخول، ويستحق نصفه بكتب الكتاب، ولو لم يكتب الكتاب ولم يدخل بها، فلا تستحق الشبكة ولا أي شيء من المهر".
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وقف قرار الرسوب الجماعي لطلاب «الفنية للتكنولوجيا»

قررت محكمة القضاء الإداري "الدائرة السادسة تعليم" بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بوقف قرار وزير التربية والتعليم الفني ووقف قرار إلغاء امتحانات 84 طالبا من طلبة دبلوم المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019 واعتبار هذا العام عام رسوب. واختصمت الدعوى المقامة من المحامي عمرو عبدالسلام، وكيلًا عن عدد من أولياء الأمور، والتي حملت رقم 52996 لسنة 73 قضائية كلا من وزير التربية والتعليم الفني ونائب وزير التعليم للقطاع الفني، وذكرت الدعوى، أن القرار جاء مخالفا للقانون والدستور ولم يستند على ثمة دلائل لإصدار القرار.
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السفير-علاء-يوسف

للمرة الثانية.. مصر تنجح في اعتماد قرار أممي حول الإرهاب وحقوق الإنسان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي، في جنيف للمرة الثانية، بتوافق الآراء قرارا تقدمت به مصر حول الإرهاب وحقوق الإنسان، في إطار الجهود المصرية لحشد المجتمع الدولي وحثه على اتخاذ موقف صارم في مواجهة الإرهاب وإبراز آثاره علي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقال السفير علاء يوسف المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن الدبلوماسية المصرية نجحت للمرة الثانية في توحيد صوت المجتمع الدولي لتمكينه من تناول ظاهرة الإرهاب من كافة جوانبها.
سامح-شكرى (2)

بقائمة اتهامات.. أول تحرك مصري ضد أردوغان في الأمم المتحدة

وجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء، بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، ردا قويا على ما جاء ببيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء في افتتاح الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي، وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن الرد الذي صدر في شكل خطاب رسمي موجه إلى كل من رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة، تضمن إعراب وفد جمهورية مصر العربية، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة، التي تأتي في ظاهرها بمظهر الدفاع عن قِيَمْ العدالة، بينما تعكس في باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.
سامح-شكري (1)

بالأدلة.. الخارجية تكشف «جرائم أردوغان»: يلعب دورا مشبوها

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا رسميا للرد، على تصريحات الرئيس التركي أردوغان خلال إحدى الفعاليات مؤخراً في نيويورك، بالإضافة إلى ما جاء في بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي، إذ أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم أردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَمْ العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.
السيسى (3)

السيسي: يجب محاسبة داعمي الإرهاب بالمال والسلاح والإعلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحل السياسي في سوريا، بات ضرورة ملحة لا تـحتمل المزيد من ضياع الوقت، والاستمرار في الحلقة المفرغة التي تعيشها سـوريا منذ ثمانية أعوام، مؤكدا خلال كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر إذ ترحب بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، فإنها تطالب ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء، كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم والقضاء التام على الإرهاب.
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