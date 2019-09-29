رياضة

جينيراسيون يغيب عن الاجتماع الفني لمباراة الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
جينيراسيون
جينيراسيون
انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب، وحضر مندوب الفارس الأبيض الاجتماع الفني، بينما غاب عنه ممثل الفريق السنغالي، وحضر المراقب التشادي قدري صالح، إلى جانب الحكم المالي محمدو كيتا، وسجل مراقب المباراة غياب مندوب الفريق الضيف عن الاجتماع الفني، كما تم الاتفاق على ارتداء الزمالك اللون الأبيض بشكل طبيعي، وأن يحضر الفريق فى الملعب في تمام الساعة السادسة مساءً.
وأصدر النادي السنغالي بيانًا رسميا، أعلن خلاله تمسكه برفضه التام لخوض اللقاء، اليوم الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب، بعدما كان مقررًا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، وتم نقله لدواعٍ أمنية، وقال النادي في بيانه إن الدواعي الأمنية التي تم الاستناد إليها لتغيير ونقل موعد المباراة وهمية. ووصلت بعثة فريق
اقرأ المزيد
أيمن يونس

أيمن يونس يهاجم مسؤولى فريق جينيراسيون السنغالى

هاجم أيمن يونس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطنى السابق بعثة فريق جينيراسيون بطل السنغال، وذلك عقب إصرار مسئولى النادى على عدم الذهاب لملعب المباراة المقرر إقامتها اليوم الأحد أمام الفريق الأبيض فى تمام الساعة الثامنة مساء في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب، حيث أكد أن تصرفاتهم غير مقبولة أو مفهومة من عدم خوضهم للقاء وتمسكهم باللعب على ملعب بتروسبورت بالرغم من موافقة الكاف على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لتقام اليوم الأحد في برج العرب بدلا من مساء أمس السبت.
مازيمبى

مازيمبي يتخطى عقبة فوسا جونيور ويتأهل لدور المجموعات

نجح فريق مازيمبي الكنغولى فى التأهل لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا وذلك بعد تغلبه على فوسا جونيور بطل مدغشقر، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة الإياب التى جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب فريدريك كيباسا فى كونغو فى إطار مواجهات دور الـ32 من البطولة الإفريقية. وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب فوس جونيور (ألكسندر رابيمانجارا) بمدغشقر، لكن مازيمبي نجح اليوم فى خطف فوز مهم وغالٍ على ملعبه ليتأهل لدور المجموعات.
فرج-عامر (2)

فرج عامر يهاجم لجنة الحكام بعد مباراة المقاولون

شن فرج عامر رئيس نادى سموحة هجوما على لجنة الحكام بعد مباراة فريقه أمام المقاولون العرب التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب الجبل الأخضر، فى إطار الجولة الـثانية من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بهدفين لكل منهما، حيث كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر": "انا لن ازايد علي ماحدث من حكم مباراةً المقاولين والمصري ولكنني اؤكد ان هناك ضربة جزاء واضحة تمامًا لسموحة عندما شد امير عابد مدافع المقاولون يد رجب نبيل داخل منطقة جزاء المقاولون ، ارجو ان تشاهدها لجنة الحكام واذا كان صحيح ما اقول اتمنى ان تتخذ القرار المناسب.
اقرأ المزيد من الأخبار
جينيراسيون فوت

جينيراسيون: الأهلي يدعم موقفنا في أزمة الزمالك

ما زالت أزمة موقعة فريق الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، تتصاعد بعدما أصدر النادي السنغالي بيانا رسميا، أعلن خلاله تمسكه برفضه التام لخوض اللقاء اليوم الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب، بعدما كان مقررًا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، وتم نقله لدواعٍ أمنية، وقال النادي في بيانه إن "كاف" وافق على طلب الأمن، وأرسل إليه خطابًا يوم الجمعة 27 سبتمبر، قبل يوم من الموعد المحدد لإقامة المباراة، ورد النادي على الخطاب بأن أمر الدواعي الأمنية الذي تم الاستناد إليه لتغيير ونقل موعد المباراة وهمي.
المصري- البورسعيدي‎

المصري في نزهة مع بطل زنجبار بالكونفيدرالية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، نظيره ماليندي، بطل زنجبار، في الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ويدير المواجهة طاقم تحكيم سوداني مكون من صبري محمد فضل حكمًا للساحة، ويعاونه كل من عبد الجابر محمد عبد الجابر مساعدًا أول، والمعز علي مساعدا ثانيا، ومعهما معتز عبد الباسط حكما رابعا، والغاني مونكايلا ناسام آدم مراقبًا للقاء.
هدف -الزمالك (5)

بداية ساحلية وقمة مبكرة.. مشوار الزمالك في الدوري

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصيف اللقب في النسخة الماضية، عن عدة مواجهات صعبة في بداية المسابقة المحلية، حيث سيبدأ الفارس الأبيض مشواره من خلال بمواجهة ساحلية مع الاتحاد السكندري بالأسبوع الأول، وسيخرج إلى الفيوم لملاقاة فريق مصر المقاصة في الجولة الثانية، بعدها يستقبل الوافد الجديد إف سي مصر في الأسبوع الثالث، قبل أن يصطدم مع غريمه التقليدي الأهلي في قمة مبكرة من الأسبوع الرابع.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

بعد التتويج بالكأس.. الزمالك يسخر من سيد عبد الحفيظ

سخر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على تويتر من التصريح الشهير لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الفوز الذي حققه الفريق الأبيض، على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة في نهائي كأس مصر، اليوم الأحد، بملعب برج العرب في الإسكندرية.. وأدلى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بتصريحات مثيرة للجدل من قبل خلال تواجده في قناة الأهلي، قال فيه للزمالك : "عندما تخسر بالثلاثة أو بالخمسة في قارة افريقيا أخبرنا وسنفوز على من هزمك وسنعيد لك حقك".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]