جينيراسيون يغيب عن الاجتماع الفني لمباراة الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

جينيراسيون

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب، وحضر مندوب الفارس الأبيض الاجتماع الفني، بينما غاب عنه ممثل الفريق السنغالي، وحضر المراقب التشادي قدري صالح، إلى جانب الحكم المالي محمدو كيتا، وسجل مراقب المباراة غياب مندوب الفريق الضيف عن الاجتماع الفني، كما تم الاتفاق على ارتداء الزمالك اللون الأبيض بشكل طبيعي، وأن يحضر الفريق فى الملعب في تمام الساعة السادسة مساءً.

وأصدر النادي السنغالي بيانًا رسميا، أعلن خلاله تمسكه برفضه التام لخوض اللقاء، اليوم الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب، بعدما كان مقررًا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، وتم نقله لدواعٍ أمنية، وقال النادي في بيانه إن الدواعي الأمنية التي تم الاستناد إليها لتغيير ونقل موعد المباراة وهمية. ووصلت بعثة فريق

وأصدر النادي السنغالي بيانًا رسميا، أعلن خلاله تمسكه برفضه التام لخوض اللقاء، اليوم الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب، بعدما كان مقررًا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، وتم نقله لدواعٍ أمنية، وقال النادي في بيانه إن الدواعي الأمنية التي تم الاستناد إليها لتغيير ونقل موعد المباراة وهمية.



ووصلت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت، مساء أمس السبت، لتأكيد تمسكهم بمواجهة الزمالك في الموعد المحدد سابقًا، ورفض الفريق السنغالي التوجه إلى الإسكندرية من أجل خوض اللقاء.



وأعلن الزمالك أنه حصل على موافقة من "كاف" بشأن نقل المباراة وإقامتها اليوم الأحد في برج العرب، بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت، إلا أن فريق جينيراسيون رفض التوجه للإسكندرية من أجل خوض اللقاء.



