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مشكلات صحية تؤثر في جيل الألفية.. ما السبب؟

على الرغم من توافر الخدمات الصحية الجيدة لجيل الألفية مقارنة بالأجيال السابقة، تشير النتائج إلى أن جيل الألفية سيكون أقل صحة بكثير مع تقدم العمر
تحرير:فيروز ياسر ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
مشكلات صحية تصيب المراهقين
مشكلات صحية تصيب المراهقين
هناك فجوة كبيرة بين جيل الألفية والأجيال السابقة، فالتقدم التكنولوجي والحياة الحالية هيأت سهولة كبيرة في أنماط الحياة المختلفة. وتشير دراسة جديدة من جمعية بلو كروس بلو شيلد (BCBSA) إلى أن جيل الألفية قد يكون أقل صحة بكثير مع تقدم العمر، إذ لدى الجيل الحالي زيادة مضاعفة في التشخيصات لـ8 من 10 حالات صحية، كما يتأثر هذا الجيل بظروف الصحة السلوكية أكثر من الجسدية، مع أعلى الزيادات في معدلات الاكتئاب الشديد وفرط النشاط. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
على الرغم من توافر الخدمات الصحية الجيدة لجيل الألفية مقارنة بالأجيال السابقة، تشير النتائج التي توصلت إليها جمعية بلو كروس بلو شيلد (BCBSA) إلى أن جيل الألفية سيكون أقل صحة بكثير مع تقدم العمر، كما يعرف التقرير بأن هناك 10 حالات صحية تؤثر فيهم، تتمثل في الاكتئاب الشديد، واضطراب تعاطي المخدرات، بالإضافة
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«لهجة مسيطرة».. لماذا يهمل المراهق واجباته المدرسية؟

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