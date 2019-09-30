مشكلات صحية تؤثر في جيل الألفية.. ما السبب؟

على الرغم من توافر الخدمات الصحية الجيدة لجيل الألفية مقارنة بالأجيال السابقة، تشير النتائج إلى أن جيل الألفية سيكون أقل صحة بكثير مع تقدم العمر

تحرير:فيروز ياسر ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

هناك فجوة كبيرة بين جيل الألفية والأجيال السابقة، فالتقدم التكنولوجي والحياة الحالية هيأت سهولة كبيرة في أنماط الحياة المختلفة. وتشير دراسة جديدة من جمعية بلو كروس بلو شيلد (BCBSA) إلى أن جيل الألفية قد يكون أقل صحة بكثير مع تقدم العمر، إذ لدى الجيل الحالي زيادة مضاعفة في التشخيصات لـ8 من 10 حالات صحية، كما يتأثر هذا الجيل بظروف الصحة السلوكية أكثر من الجسدية، مع أعلى الزيادات في معدلات الاكتئاب الشديد وفرط النشاط. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".

على الرغم من توافر الخدمات الصحية الجيدة لجيل الألفية مقارنة بالأجيال السابقة، تشير النتائج التي توصلت إليها جمعية بلو كروس بلو شيلد (BCBSA) إلى أن جيل الألفية سيكون أقل صحة بكثير مع تقدم العمر، كما يعرف التقرير بأن هناك 10 حالات صحية تؤثر فيهم، تتمثل في الاكتئاب الشديد، واضطراب تعاطي المخدرات، بالإضافة

على الرغم من توافر الخدمات الصحية الجيدة لجيل الألفية مقارنة بالأجيال السابقة، تشير النتائج التي توصلت إليها جمعية بلو كروس بلو شيلد (BCBSA) إلى أن جيل الألفية سيكون أقل صحة بكثير مع تقدم العمر، كما يعرف التقرير بأن هناك 10 حالات صحية تؤثر فيهم، تتمثل في الاكتئاب الشديد، واضطراب تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم، وفرط النشاط، إلى جانب الذهان ومرض كرون والتهاب القولون التقرحي، وداء السكري من النوع 2.

أوضحت فينسنت نيلسون، نائبة رئيس الشؤون الطبية في BCBSA، أنه على الرغم من أن الحالات السابق ذكرها ليست مفاجئة، فإن الصادم في الأمر هو معدلات انتشارها في جيل الألفية، ولأن التحديات الصحية الكبيرة آخذة في الازدياد بين جيل الألفية قبل الأجيال السابقة، فيجب علينا معالجة هذه القضايا الآن.

المشكلات العقلية لجيل الألفية



أكثر ما يؤثر في جيل الألفية المشكلات الصحية العقلية، التي تنتشر بسرعة كبيرة؛ كالاكتئاب الشديد وفرط النشاط، إذ قالت ديبورا سيراني، أستاذة علم النفس، إن انتشار هذه المشكلات الصحية بين جيل الألفية لا يفاجئها؛ وذلك لأن الظروف التي نشأ فيها هذا الجيل هى السبب، وهي كالآتي:

1- التقدم التكنولوجي



بسبب التكنولوجيا الموجودة منذ ولادة هذا الجيل، فإنهم يكبرون دون تعلم كيفية الحفاظ على اتصال العين، أو أن يكونوا بارعين في قراءة تعبيرات الوجه، ونقص الوعي العاطفي أدى إلى عدم فهم هذا الجيل لأفكاره ومشاعره.

2- وسائل الإعلام الزائدة

أوضحت "سيراني" أن الانفجار الإعلامي ووجود الإنترنت سهّل على جيل الألفية الوصول إلى الأخبار المخيفة أو الخطيرة، فقصص الإرهاب والكوارث الطبيعية أو الكوارث التي لم تكن موجودة منذ أجيال، متاحة الآن على مدار الساعة، مشيرة إلى أن مشاعر العجز واليأس والخوف تلاشت بشأن هذه الأحداث في عالم جيل الألفية.

3- الأسر ذات الدخلين



من أجل تلبية متطلبات الأبناء، فإن الآباء يعملون بجهد أكبر، ومن ثم فإن جيل الألفية شهد تغييرا لم يكن على الأجيال السابقة القيام به؛ كعدم تناول الطعام على مائدة واحدة، وعطلات الأسبوع المتغيرة؛ ما خلق عالما انفراديا ومعزولا لهذا الجيل.

4- غير محدد جداول العمل



في حين أن العديد من جيل الألفية الأكبر سنا لديهم الفرصة للعمل في مهن لا تحدد جداول زمنية ويسمح لهم بالوصول عن بُعد، يقول "سيراني" إن الجانب السلبي هو أنهم يجدون أنفسهم يعملون في عطلات نهاية الأسبوع، ما يجعلهم معرضين للضغط وعدم تجديد طاقتهم، ومن ثم زيادة الخطر على الجسد والعقل.

وقال جوناثان أفيري، مدير الطب النفسي، إن جيل الألفية هذه الأيام لديه مجموعة من الضغوطات، ويمكن أن يكون أكثر عزلة، ويتعرض لمجموعة من الأجهزة الجديدة.

كيف يمكن أن يساعد جيل الألفية أنفسهم؟



يقول "نيلسون" إن أفضل ما يمكن أن يفعله جيل الألفية من أجل صحته هو البحث عن رعاية وقائية حتى يتلقوا التشخيص والعلاج المناسبين قبل أن تصبح الحالة غير قابلة للإدارة أو مهددة للحياة.

كما تشجع "سيراني" جيل الألفية على ممارسة الرعاية الذاتية، فهي سلوك مكتسب من خلال التركيز على تناول الأكل الصحي والنوم جيدا، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة.

ويضيف أفيري أن جيل الألفية يمكن أن يساعد في تقليل وصمة العار حول المرض العقلي عن طريق إعطاء الأولوية لصحتهم العقلية، والانفتاح على نضالاتهم، والحصول على المساعدة عندما يشعرون بتوعك أو توتر، فلا أحد محصن ضد الأمراض العقلية.