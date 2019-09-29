الصحة: 90% دعم لأسعار وسائل تنظيم الأسرة

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

وسائل تنظيم الأسرة - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى قطاع السكان وتنظيم الأسرة، عن توافر مخزون استراتيجى من وسائل تنظيم الأسرة يكفى لمدة عام لتغطية 5 آلاف و925 وحدة صحية ثابتة وعيادة متنقلة، إضافة إلى المستشفيات الجامعية، بسعر رمزى مدعوم بأكثر من 90% من السعر الأصلي للوسيلة، ويأتي هذا في إطار دعم الاستراتيجية القومية للسكان والمتضمنة تأمين توافر وسائل تنظيم الأسرة طبقا للمعايير القياسية. وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن الرصيد الحالى من أقراص تنظيم الأسرة الأحادية والمركبة الهرمون متوفرة طبقا للمعايير القياسية.

وأوضحت السنباطي أن الكميات تكفي لتغطية احتياجات المحافظات، لافتة إلى أنه يوجد مخزون استراتيجي من أقراص تنظيم الأسرة الأحادية الهرمون (لاكتيفينور) يكفى لمدة 12 شهرا، كما سيتم ضخ 9 ملايين شريط من الأقراص المركبة الهرمون (ميكروجينست)، ما يساهم في زيادة المخزون الاستراتيجي للصنف ذاته.وأضافت أنه يتوافر مخزون