مورينيو يستعد لعودته للتدريب بالتمارين البدنية

تحرير:علي الزيني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

مورينيو

بدأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في اتخاذ أولى الخطوات من أجل العودة إلى مقعد القيادة الفنية، عبر الاستعداد البدني، حيث التقطته بعض العدسات وهو يؤدي تمارين بدنية في إحدى حدائق العاصمة البريطانية لندن، بتمديدات الساق، واستعرضت صحيفة "صن" البريطانية بعض الصور لمورينيو وهو يؤدي بجدية تدريبات رياضية وعمليات إطالة، في ظل تقارير أكدت اقترابه من العودة لاستكمال مشواره التدريبي خلال الفترة المقبلة، لكن لم تكشف عن وجهته.

وظهر مورينيو خلال أدائه التدريبات البدنية في زي رياضي بحت، وهو ما تكهنت معه الصحيفة بقرب عودته مجددا للتدريب، معتبرة هذه التدريبات أشبه بالإحماءات التي يقوم بها اللاعبون قبل المشاركة في المباريات. ورحل المدرب البالغ من العمر 56 عامًا، عن قيادة مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، وأكدت تقارير حصول مورينيو