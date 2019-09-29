رياضة

مورينيو يستعد لعودته للتدريب بالتمارين البدنية

تحرير:علي الزيني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
مورينيو
مورينيو
بدأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في اتخاذ أولى الخطوات من أجل العودة إلى مقعد القيادة الفنية، عبر الاستعداد البدني، حيث التقطته بعض العدسات وهو يؤدي تمارين بدنية في إحدى حدائق العاصمة البريطانية لندن، بتمديدات الساق، واستعرضت صحيفة "صن" البريطانية بعض الصور لمورينيو وهو يؤدي بجدية تدريبات رياضية وعمليات إطالة، في ظل تقارير أكدت اقترابه من العودة لاستكمال مشواره التدريبي خلال الفترة المقبلة، لكن لم تكشف عن وجهته.
وظهر مورينيو خلال أدائه التدريبات البدنية في زي رياضي بحت، وهو ما تكهنت معه الصحيفة بقرب عودته مجددا للتدريب، معتبرة هذه التدريبات أشبه بالإحماءات التي يقوم بها اللاعبون قبل المشاركة في المباريات. ورحل المدرب البالغ من العمر 56 عامًا، عن قيادة مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، وأكدت تقارير حصول مورينيو
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أيمن يونس يهاجم مسؤولى فريق جينيراسيون السنغالى

هاجم أيمن يونس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطنى السابق بعثة فريق جينيراسيون بطل السنغال، وذلك عقب إصرار مسئولى النادى على عدم الذهاب لملعب المباراة المقرر إقامتها اليوم الأحد أمام الفريق الأبيض فى تمام الساعة الثامنة مساء في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب، حيث أكد أن تصرفاتهم غير مقبولة أو مفهومة من عدم خوضهم للقاء وتمسكهم باللعب على ملعب بتروسبورت بالرغم من موافقة الكاف على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لتقام اليوم الأحد في برج العرب بدلا من مساء أمس السبت.
مازيمبى

مازيمبي يتخطى عقبة فوسا جونيور ويتأهل لدور المجموعات

نجح فريق مازيمبي الكنغولى فى التأهل لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا وذلك بعد تغلبه على فوسا جونيور بطل مدغشقر، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة الإياب التى جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب فريدريك كيباسا فى كونغو فى إطار مواجهات دور الـ32 من البطولة الإفريقية. وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب فوس جونيور (ألكسندر رابيمانجارا) بمدغشقر، لكن مازيمبي نجح اليوم فى خطف فوز مهم وغالٍ على ملعبه ليتأهل لدور المجموعات.
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فرج عامر يهاجم لجنة الحكام بعد مباراة المقاولون

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أولي-جونار-سولسكاير (1)

سولسكاير يرد على مورينو: خسرنا هنا العام الماضى أيضا

علق النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني الحالى لمانشستر يونايتد، على الانتقادات التي وجهها له جوزيه مورينيو المدرب السابق للشياطين الحمر، عقب سقوط اليونايتد االيوم الأحد بثنائية نظيفة أمام فريق وست هام، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة البريميرليج، والتى أقيمت على ملعب النادى الأوليمبي. وجاء تصريح مورينيو عقب المباراة، قائلا: "لا أرى أي تحسن في الوقت الحالي لمانشستر يونايتد، ولم تكن هناك أي إيجابيات تُذكر في المباراة".
هولندا - ألمانيا‎

هولندا تسحق إستونيا في تصفيات يورو 2020

تمكن منتخب هولندا بقيادة مديره الفني رونالد كومان، من اكتساح مضيفه إستونيا بنتيجة 4- 0 خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «لي كوك أرينا»، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بتصفيات يورو 2020. سجل أهداف الطواحين كل من ريان بابل (هدفين) في الدقيقتين 17، و48، وممفيس ديباي في الدقيقة 76، وجورجينيو فينالدوم في الدقيقة 87 من عمر اللقاء. بهذا الفوز رفع منتخب هولندا بهذا الفوز رصيده إلى 9 نقاط، بعد أيام من الفوز على ألمانيا بنتيجة 4- 2، فيما ظلت إستونيا متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط.
المانيا-ايرلندا (2)

ألمانيا تنتزع الصدارة من أيرلندا في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب ألمانيا فوزا غاليا على حساب مضيفه أيرلندا الشمالية بنتيجة 2- 0 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب "ويندسور بارك" ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2020. جاء هدف الماكينات الألمانية عن طريق مارسيل هالستينبيرج في الدقيقة 48 من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس أصحاب الأرض. وحاول منتخب أيرلندا بقيادة مدربه مايكل أونيل، في الشوط الثاني تعديل النتيجة في الوقت الذي واصل فيه الضيوف ضغطهم لتعزيز التقدم، واستطاع سيرج جنابري أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بنتيجة 2- 0.
رونالدو

ساري يطالب رونالدو بالعودة إلى مستويات ريال مدريد

طالب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بتخطى حاجز الـ40 هدفًا هذا الموسم مع السيدة العجوز، وتكرار أرقامه التهديفية المبهرة التي سبق وأن حققها مع ريال مدريد على مدار 9 سنوات قضاها بين جدران قلعة سانتياجو بيرنابيو، ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إلى عقد ساري جلسة مؤخرًا مع رونالدو للتحدث عن دوره في الفريق، وهو الأمر الذي انعكس مباشرة في الجولة الماضية في الدوري الإيطالي، عندما سجل رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس في شباك نابولي.
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