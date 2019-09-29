والدة ضحيتا التعذيب بالدقهلية: «أمي بتحبهم ومتقصدش»

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

جنازة الطفلة جنة

رفضت "أسماء"، والدة الطفلتين"جنة"، 5 سنوات، و"أماني"، 6 سنوات، من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، ضحايا تعذيب جدتهما بحرقهم في أماكن متفرقة من جسده وتشويه أعضائهم التناسلية، إدانة والدتها واتهامها بتعذيب ابنتيها أمام النيابة، قائلة: "أمي تحبهم وتريدهم أحسن ناس في الدنيا ولم تقصد تعذيبهم ولكن تهذبهم بطريقتها خوفًا عليهما"، وأمرت النيابة بإخلاء سبيلها وشقيقيها الثلاثة أكبرهم 16 عامًا وأبيها، من ديوان المركز وليس من سرايا النيابة.

وأوضح المحامي رضا الدنبوقي، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الجميع كانوا على أقوال واحدة بأنها لم تكن تقصد تعذيبهم، ولم تتهم "أماني" والدتها أو أخوالها أو الجد بتعذيبهم لإدانتهم، وكل كلامها كان موجه عن الجدة وبشاعتها في التعذيب بسبب التبول اللاإرادي وفتح الثلاجة وتناول مزيد من الطعام.وأضاف: "أن الأم