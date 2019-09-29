لميس الحديدي تعود بـ«القاهرة الآن» على شاشة «الحدث»

لميس الحديدي: تغمرني السعادة لعودتي إلى بيتي الأول مجموعة قنوات العربية التي عملت بها لسنوات في بداية مسيرتي الإعلامية كمراسلة اقتصادية من القاهرة

تحرير:التحرير ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

لميس الحديدي

ظهور مختلف هذه المرة للإعلامية لميس الحديدي، اعتبارًا من يوم 20 أكتوبر المُقبل على فضائية "العربية الحدث"، حيث تطل على جمهورها في مصر والمنطقة ببرنامج فريد من نوعه على مستوى العالم العربي، يضع الشأنين المصري والإقليمي تحت المجهر بأسلوب مبتكر قادر على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وخاصة الشباب عبر منصات بث تفاعلية متعددة. البرنامج الذي سيحمل عنوان «القاهرة الآن»، يمثل عودة مميزة للإعلامية لميس الحديدي إلى بيتها الصحفي الأول الذي شهد انطلاقتها، والمتمثل في مجموعة قنوات العربية، بعد رحلة صحفية نادرة التمييز حصدت عبرها الكثير من الجوائز وسجلت خلالها إنجازات جعلتها واحدة من أبرز الإعلاميات على مستوى المنطقة.

الإطلالة المبتكرة للبرنامج ستعكس الأهمية التي توليها مجموعة قنوات العربية للتكنولوجيا الحديثة وتوجهات الشرائح الشبابية، إذ إن ساعته الأولى ستُبث مباشرة عبر شاشة الحدث، على أن يتحول في ساعته الثانية إلى البث المباشر live streaming عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي حصرا، مع فقرات خاصة ومبتكرة وميزات تفاعلية