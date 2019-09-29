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الخارجية: الحكم بأحقية مصر في طابا نصر تاريخي

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
طابا - صورة أرشيفية
طابا - صورة أرشيفية
أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع (تويتر)، اليوم الأحد، أن حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في طابا عام 1988، يعد نصرا دبلوماسيا وقانونيا، توج تضحيات أبناء القوات المسلحة البواسل وشعب مصر الكريم في سبيل عودة سيناء الحبيبة، قائلا: "إنه في ذكرى صدور حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في طابا عام 1988، نتذكر بكل تقدير وفخر جهود أبناء مصر الأوفياء في استعادة ذلك الجزء العزيز من أرض بلادنا".
يذكر أنه في 13 مايو 1985 صدر قرار رئيس الوزراء رقم 641 بتشكيل اللجنة القومية لطابا برئاسة عصمت عبد المجيد وعضوية 24 خبيرا، منهم 9 من خبراء القانون، و2 من علماء الجغرافيا والتاريخ، و5 من كبار الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، و8 من العسكريين وخبراء المساحة العسكرية، وعهدت وزارة الخارجية المصرية بمهمة إعداد
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السيسي (1)

السيسي: الإسلام ينبذ كل أنواع التطرف والإرهاب ويدعو للأمان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدين الإسلامي ينبذ كل أنواع التطرف والإرهاب ويحض على السلام والأمان والبناء والتعايش السلمي بين البشر، موجها بمواصلة العمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الأوقاف للتصدي للفكر المتطرف والمتشدد، وترسيخ الفهم الصحيح لجوهر الإسلام ومقاصده العليا وروحه السمحة، ونشر الفكر الوسطي الرشيد وتصحيح المفاهيم الخاطئة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
السيسي (4)

السيسي يوجه بتنفيذ المتحف المصري الكبير طبقًا للمعايير العالمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير وافتتاحه، مشددا على أن تتم إدارته وتشغيله وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم أجمع، في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة خاصة باعتبارها أصل الحضارة الإنسانية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الأحد، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني، والدكتورة رانيا المشاط، والدكتور عاصم الجزار، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء ترد على أحد متابعيها: من كتم حبه مات شهيدًا

علق الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين للصفحة الرسمية للإفتاء عبر موقع "فيسبوك"، والذي جاء خلاله، هل يجوز استرداد الخاطب للذهب من خطيبته بعد فسخ الخطبة؟ وعقب عبدالسميع، خلال البث المباشر للإجابة على استفسارات المتابعين، اليوم الأحد، قائلا: "إن المستقر عليه فقهًا أن الشبكة هي جزء من المهر، والمهر يستحق كاملا بالدخول، ويستحق نصفه بكتب الكتاب، ولو لم يكتب الكتاب ولم يدخل بها، فلا تستحق الشبكة ولا أي شيء من المهر".
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وقف قرار الرسوب الجماعي لطلاب «الفنية للتكنولوجيا»

قررت محكمة القضاء الإداري "الدائرة السادسة تعليم" بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بوقف قرار وزير التربية والتعليم الفني ووقف قرار إلغاء امتحانات 84 طالبا من طلبة دبلوم المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019 واعتبار هذا العام عام رسوب. واختصمت الدعوى المقامة من المحامي عمرو عبدالسلام، وكيلًا عن عدد من أولياء الأمور، والتي حملت رقم 52996 لسنة 73 قضائية كلا من وزير التربية والتعليم الفني ونائب وزير التعليم للقطاع الفني، وذكرت الدعوى، أن القرار جاء مخالفا للقانون والدستور ولم يستند على ثمة دلائل لإصدار القرار.
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المصريون في الأردن

وزارة الخارجية توجه رسالة للمصريين في الأردن

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المقيمين في الأردن ولا يحملون تصريح عمل سارٍ، بالاستفادة من الفرصة الأخيرة التي ستتيحها وزارة العمل في الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، خاصة أن النظام الذي أقرته الحكومة الأردنية لفترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة يتضمن العديد من الحوافز، أهمها الإعفاء من أية رسوم عن السنوات السابقة في قطاع الزراعة، وتحصيل 20% من رسوم السنوات الـ5 الأخيرة فقط في قطاعي التشييد والخدمات المرتبطة بالنقل، وإعفاء العمالة الراغبة في المغادرة النهائية من أية رسوم عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى حوافز مشابهة في قطاعات العمل الأخرى، واستحداث تصريح عمل حر لا يرتبط بصاحب العمل.
سامح-شكري-وزير-الخارجية-ونظيره-الأردني-أيمن-الصفدي (1)

شكري ونظيره الأردني يبحثان التحديات الإقليمية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردني أيمن الصفدي، للوقوف على آخر مستجدات مسار التعاون بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا آخر مستجدات مسار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، واستطلاع آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح شعبي مصر والأردن.
علم-مصر-يعود-لقلعة-قايتبا (2)

التحقيق مع 12 مدير مدرسة بينهم 3 لم يجددوا علم مصر

أحال محمد رمضان مدير عام إدارة الفشن التعليمية جنوب بني سويف، اليوم الأربعاء، 9 من مديري المدارس الابتدائية والإعدادية للتحقيق بسبب عدم انضباط العمل داخل تلك المدارس وذلك لاستقبال العام الدراسي الجديد، وقام مدير عام إدارة الفشن التعليمية يرافقه عصام أبو عرب وكيل الإدارة بزيارة مفاجئة لـ12 مدرسة ابتدائية وإعدادية لمتابعة استعدادات تلك المدارس للعام الدراسي الجديد حيث تبين من الزيارات، وجود مخالفات في 9 مدارس منها عدم الاهتمام بنظافة المدارس ودفاتر الحضور والانصراف غير منضبطة وجود حشائش وبعض الأثاثات الخشبية في فناء هذه المدارس.
الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو

إيران تعتزم إطلاق سراح أفراد من طاقم ناقلة بريطانية

أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، أن طهران ستطلق سراح 7 من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة "ستينا إمبيرو". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، إنه تقرر إطلاق سراح السبعة لأسباب إنسانية ويمكنهم مغادرة إيران على الفور. واحتجزت طهران الناقلة يوم 19 يوليو الفائت بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق الخاضعة للحكم البريطاني. وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية في أغسطس. وأظهر موقع لتتبع السفن الناقلة الإيرانية التي كانت متوقفة، الأحد، قبالة السواحل السورية، وقد بدأت تتحرك مرة أخرى.
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