الخارجية: الحكم بأحقية مصر في طابا نصر تاريخي

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

طابا - صورة أرشيفية

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع (تويتر)، اليوم الأحد، أن حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في طابا عام 1988، يعد نصرا دبلوماسيا وقانونيا، توج تضحيات أبناء القوات المسلحة البواسل وشعب مصر الكريم في سبيل عودة سيناء الحبيبة، قائلا: "إنه في ذكرى صدور حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في طابا عام 1988، نتذكر بكل تقدير وفخر جهود أبناء مصر الأوفياء في استعادة ذلك الجزء العزيز من أرض بلادنا".

يذكر أنه في 13 مايو 1985 صدر قرار رئيس الوزراء رقم 641 بتشكيل اللجنة القومية لطابا برئاسة عصمت عبد المجيد وعضوية 24 خبيرا، منهم 9 من خبراء القانون، و2 من علماء الجغرافيا والتاريخ، و5 من كبار الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، و8 من العسكريين وخبراء المساحة العسكرية، وعهدت وزارة الخارجية المصرية بمهمة إعداد