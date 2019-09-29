جريمة

«اركب إحنا بوليس».. دورية توقع عصابة الشرطة المزيفة

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
دورية أمنية
دورية أمنية
3 عاطلين يعانون ويلات البطالة والفقر، جمعتهم جلسة ودية مع فرد أمن إداري وسائق، بحثوا خلالها تردي أوضاعهم المالية، واقترح أحدهم استغلال عددهم في تكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بانتحال صفة رجال الشرطة، واتخذوا منطقة البساتين مسرحا لنشاطهم الإجرامي، إلا أن دورية أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين تمكنت من ضبطهم لدى ملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة المعراج العلوى بالمعادى الجديدة بدائرة القسم، وذلك في أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية".
عُثر بحوزتهم على (طبنجة صوت معدلة - 3 طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى قدره 18 ألف جنيه - هاتف محمول)، واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، وأن المبلغ المالي والهاتف المحمول من متحصلات جرائمهم. أسفرت جهود قطاع
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طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

في غياب والدتهما.. مصرع طفلين سقطا من شرفة عقار بالإسكندرية

شهدت منطقة غبريال بالرمل شرق الإسكندرية، اليوم الأحد، حادثا بشعا، حيث لقي طفلان مصرعهما عقب سقوطهما من نافذة الشقة سكنهما، أثناء لهوهما أعلى سرير مجاور لنافذة العقار أثناء غياب الأم لذهابها شراء زجاجة مياة غازية. كان اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلين من أعلى عقار بشارع ابن مؤنس بمنطقة غبريال ووفاتهما في الحال. على الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول الرمل إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثتي: «أحمد. أ»، 5 سنوات، وشقيقته «ساندي. أ»، 3 سنوات، بهما كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.
جثه -علي-الطريق (2)

«ضحّك علينا الناس».. فلاح وصديقه يقتلان عاملا بالبحيرة

وسط حالة من التشديدات الأمنية المكثفة داخل محكمة أبو المطامير بالبحيرة، اعترف فلاح باستدراج جاره العامل بغرض تعاطي مخدرات والانتقام منه بمساعدة صديقه قائلا: «علمت أن المجني عليه قام بضرب شقيقي في غيابي وقيده بالحبال، وضحك عليه الناس، فما كان مني إلا أن استدرجته بعد فترة لأخذ حق شقيقي لمعرفتي بالمجني عليه لأنه جاري»، مضيفًا: "اتفقت معه على الخروج لتعاطي المخدرات في سهرة على طريق قرية العشرة، واستقللنا "موتوسيكل"، وعند الوصول لمكان مهجور أخرجت سكينًا كانت معدة للجريمة، وطعنته عدة طعنات حتى انكسرت يد السكين من شدة الطعن.
جثة

شتمته في التليفون.. سباك يقتل خطيبته بالبحيرة

شهدت عزبة خالد التابعة لدائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، واقعة قتل مؤسفة، حيث تعدى سباك على خطيبته بالضرب حتى فارقت الحياة بسبب سبها له خلال مكالمة هاتفية بينهما، وتم نقلها على الفور لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بالقسم لمعاينة مكان الحادث وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لتولي التحقيقات، وتلقى اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا من مدير مباحث البحيرة، يفيد بوصول «نرمين. ف. خ. ا»، 20 عامًا، ربة منزل، وتقيم بعزبة خالد شارع المحكمة دائرة القسم، وبها إصابات متفرقة بالجسم وفارقت الحياة عقب وصولها المستشفى.
جثة

مصرع ربة منزل دهسًا أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

لقيت سيدة في العقد الثالث من العمر مصرعها، أسفل عجلات قطار كفر الشيخ، أثناء عبورها مزلقان كوبري دراج التابع لقرية جماجمون بمركز دسوق بكفر الشيخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. وتلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل تدعى «كاملة أحمد على حشاد»، 30 عامًا، وتقيم بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد.
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سيولة-مرورية -

سيولة بمحاور القاهرة والجيزة.. حالة الطرق اليوم

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، سيولة مرورية ملحوظة، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري، والحرص على التواجد الفعال لمنع الكثافات المرورية، كما انتظمت حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذلك أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
وزارة-الداخلية

حلم الـ150 مليونا.. حيلة عاطلين للاستيلاء على قطعة أرض

ظن عاطلان أن نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والتزوير بقصد تسهيل الاستيلاء على قطع الأراضي لن تنكشف خباياه، واستبعدا فرضية القبض عليهما، إلا أن بلاغا أنهى تلك المغامرة، إذ تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى شركات الخدمات الطبية بمحافظة القاهرة بلاغا باكتشافها قيام مجهولين بتزوير محضر جمعية عمومية منسوب للشركة يتضمن تعيين أحد الأشخاص بوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومفوض ببيع قطعة أرض مملوكة للشركة كائنة بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، خلافا للحقيقة.
انقلاب ميكروباص

مفأجاة جديدة في حادث ميكروباص صفط اللبن

كشف تحقيقات وتحريات المباحث، مفأجاة جديدة في واقعة سقوط «ميكروباص» من أعلى محور صفط اللبن، نتيجة اختلال عجلة القيادة، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الحديدي وسقوطها أسفل المحور، وهي أن السائق حاول تفادي الاصطدام بموتوسيكل ساقط على الطريق، ولم يستطيع التحكم بعجلة القيادة فسقط من فوق الكوبري، وأسفر الحادث عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين. كما قدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجميع قيادات المحافظة التنفيذية، العزاء لأسر المتوفين.
حريق-اثار-حريق وكاله-البلح- تصوير هانى-شمشون (4)

حريق وكالة البلح.. لحظات رعب انتهت بـ«ربنا يعوض عليا»

حالة من الفزع سيطرت على "وكالة البلح" في بولاق أبو العلا بالقاهرة، اليوم الإثنين، فور اندلاع حريق في محل أقمشة ومفروشات ارتفعت معه ألسنة اللهب إلى سماء وغطت الأدخنة السوداء المنطقة، وقال شهود عيان، إن النيران نشبت في الطابق الأول والتهمت محتوياته، ونجحت جهود رجال الإطفاء في محاصرته ومنع امتداده لمحتويات الطابقين الثاني والثالث والمحلات المجاورة، وتقليل حجم الخسائر التي قدرها عاملون في المحل بنخو 4 ملايين جنيه، ولم يعلق صاحب المحل إلا بالقول "ربنا يعوض عليا".
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