«اركب إحنا بوليس».. دورية توقع عصابة الشرطة المزيفة

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

دورية أمنية

3 عاطلين يعانون ويلات البطالة والفقر، جمعتهم جلسة ودية مع فرد أمن إداري وسائق، بحثوا خلالها تردي أوضاعهم المالية، واقترح أحدهم استغلال عددهم في تكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بانتحال صفة رجال الشرطة، واتخذوا منطقة البساتين مسرحا لنشاطهم الإجرامي، إلا أن دورية أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين تمكنت من ضبطهم لدى ملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة المعراج العلوى بالمعادى الجديدة بدائرة القسم، وذلك في أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية".

عُثر بحوزتهم على (طبنجة صوت معدلة - 3 طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى قدره 18 ألف جنيه - هاتف محمول)، واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، وأن المبلغ المالي والهاتف المحمول من متحصلات جرائمهم. أسفرت جهود قطاع

عُثر بحوزتهم على (طبنجة صوت معدلة - 3 طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى قدره 18 ألف جنيه - هاتف محمول)، واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، وأن المبلغ المالي والهاتف المحمول من متحصلات جرائمهم.



أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن تحديد المجنى عليهم (صاحب شونة مواد بناء بمدينة المعراج بدائرة القسم - عاملان بالشونة ملك الأول)، وأقروا بأنهم في أثناء وجودهم في الشونة محل عملهم فوجئوا بحضور المتهمين مستقلين السيارة المضبوطة وقاموا باقتيادهم داخل السيارة بادعاء أنهم من رجال الشرطة وتفتيشهم والاستيلاء على المبلغ المالى من الأول والهاتف من الثالث، وتخلوا عنهم عقب ذلك بمنطقة المعراج السفلي، وفروا هاربين.



