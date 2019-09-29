جريمة

مصرع طالب تناول حبة حفظ الغلال بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م
جثة
جثة
لقى طالب مصرعه، اليوم الأحد، متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة انخفاض في ضغط الدعم، ناتج عن تناولها حبوب حفظ الغلال السامة داخل منزل أسرته بقرية منية قلين. تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قلين يفيد بوفاة "م.ع.ر" طالب ومقيم بقرية منية قلين التابعة لمركز قلين، بعد وصوله إلى مستشفى قلين المركزى، مصابًا بانخفاض كبير فى ضغط الدم، نتيجة تناولة لحبة حفظ الغلال.
على الفور انتقل رئيس مباحث مركز قلين، ومعاونيه، وعدد من القيادات الأمنية إلى مستشفى قلين المركزي، والقرية التى يقيم فيها، وبسؤال عدد من أهلية الطالب أفادوا أنه كان يمر بأزمة نفسية سيئة في الأيام الأخيرة، وأنه تناول حبة حفظ الغلال، ليتم نقله على الفور إلى مستشفى قلين المركزى، فى محاولة لإنقاذه، إلى أنه
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طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

في غياب والدتهما.. مصرع طفلين سقطا من شرفة عقار بالإسكندرية

شهدت منطقة غبريال بالرمل شرق الإسكندرية، اليوم الأحد، حادثا بشعا، حيث لقي طفلان مصرعهما عقب سقوطهما من نافذة الشقة سكنهما، أثناء لهوهما أعلى سرير مجاور لنافذة العقار أثناء غياب الأم لذهابها شراء زجاجة مياة غازية. كان اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلين من أعلى عقار بشارع ابن مؤنس بمنطقة غبريال ووفاتهما في الحال. على الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول الرمل إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثتي: «أحمد. أ»، 5 سنوات، وشقيقته «ساندي. أ»، 3 سنوات، بهما كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.
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«ضحّك علينا الناس».. فلاح وصديقه يقتلان عاملا بالبحيرة

وسط حالة من التشديدات الأمنية المكثفة داخل محكمة أبو المطامير بالبحيرة، اعترف فلاح باستدراج جاره العامل بغرض تعاطي مخدرات والانتقام منه بمساعدة صديقه قائلا: «علمت أن المجني عليه قام بضرب شقيقي في غيابي وقيده بالحبال، وضحك عليه الناس، فما كان مني إلا أن استدرجته بعد فترة لأخذ حق شقيقي لمعرفتي بالمجني عليه لأنه جاري»، مضيفًا: "اتفقت معه على الخروج لتعاطي المخدرات في سهرة على طريق قرية العشرة، واستقللنا "موتوسيكل"، وعند الوصول لمكان مهجور أخرجت سكينًا كانت معدة للجريمة، وطعنته عدة طعنات حتى انكسرت يد السكين من شدة الطعن.
جثة

شتمته في التليفون.. سباك يقتل خطيبته بالبحيرة

شهدت عزبة خالد التابعة لدائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، واقعة قتل مؤسفة، حيث تعدى سباك على خطيبته بالضرب حتى فارقت الحياة بسبب سبها له خلال مكالمة هاتفية بينهما، وتم نقلها على الفور لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بالقسم لمعاينة مكان الحادث وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لتولي التحقيقات، وتلقى اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا من مدير مباحث البحيرة، يفيد بوصول «نرمين. ف. خ. ا»، 20 عامًا، ربة منزل، وتقيم بعزبة خالد شارع المحكمة دائرة القسم، وبها إصابات متفرقة بالجسم وفارقت الحياة عقب وصولها المستشفى.
جثة

مصرع ربة منزل دهسًا أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

لقيت سيدة في العقد الثالث من العمر مصرعها، أسفل عجلات قطار كفر الشيخ، أثناء عبورها مزلقان كوبري دراج التابع لقرية جماجمون بمركز دسوق بكفر الشيخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. وتلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل تدعى «كاملة أحمد على حشاد»، 30 عامًا، وتقيم بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد.
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إجراء جديد من النيابة في جريمة نص الليل بالسيدة زينب

بعد قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم لمدة 15 يوما، استعجلت نيابة السيدة زينب تقرير الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، لجثة ربة منزل قتلها زوجها لإقامتها علاقة محرمة مع شابين، وذلك بعد تلقي مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بوجود قتيلة داخل أحد للمنازل، وانتقلت قوة من القسم بقيادة رئيس وحدة المباحث لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الجريمة، وعُثر على جثة ربة منزل تدعى "فاطمة" تبلغ من العمر 23 سنة، بها آثار اعتداء بعصا في الجمجمة وكسور متفرقة بأنحاء الجسم.
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الجريمة مش كاملة.. حل لغز «جثة القضبان»

دبت الخلافات بينهم وبسبب بطشه الشديد قرروا التخلص منه فقتلوه ولفوا الجثة بقطعة قماش ووضعوها بداخل كيس بلاستيكي يستخدم في جمع القمامة وألقوها على شريط السكة الحديد لتبدو كأن القطار صدمه. هكذا تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من كشف لغز العثور على عامل مسجل شقي خطر، سبق اتهامه فى 26 قضية متنوعة، مُقيم بمنطقة السيوف دائرة قسم ثان الرمل، إذ بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالعثور على جثة شخص نتيجة اصطدام القطار به، في أثناء عبوره السكة الحديدية ما بين محطتي المعمورة الشاطئ والمنتزة من مكان غير مخصص للمشاة.
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العثور على جثة نزيل في أحد الفنادق بالمنصورة

عثر أحد العاملين في فندق شهير بمدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، على جثة نزيل داخل غرفته التي استأجرها. حيث تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ للعميد حسام الجداوي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من مسئولى فندق في منطقة العباسي بمدينة المنصورة، يفيد بعثورهم على أحد النزلاء ويدعى "رزق ع. ز."، 49 عامًا، جثة هامدة وممد داخل غرفة الفندق التي استئجارها بالطابق الأول علوي.
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بسبب خلافات عائلية.. نقاش يقتل زوجته في المنوفية

في واقعة ليست الأولى من نوعها، شهد مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مقتل ربة منزل على يد زوجها متأثرة بإصابتها بعدة طعنات. تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث بركة السابع يفيد بمقتل "س.م" 29 سنة، ليسانس حقوق، ربة منزل ومصابة بعدة طعنات أدت إلى وفاتها.
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