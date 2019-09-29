مصرع طالب تناول حبة حفظ الغلال بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

جثة

لقى طالب مصرعه، اليوم الأحد، متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة انخفاض في ضغط الدعم، ناتج عن تناولها حبوب حفظ الغلال السامة داخل منزل أسرته بقرية منية قلين. تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قلين يفيد بوفاة "م.ع.ر" طالب ومقيم بقرية منية قلين التابعة لمركز قلين، بعد وصوله إلى مستشفى قلين المركزى، مصابًا بانخفاض كبير فى ضغط الدم، نتيجة تناولة لحبة حفظ الغلال.

على الفور انتقل رئيس مباحث مركز قلين، ومعاونيه، وعدد من القيادات الأمنية إلى مستشفى قلين المركزي، والقرية التى يقيم فيها، وبسؤال عدد من أهلية الطالب أفادوا أنه كان يمر بأزمة نفسية سيئة في الأيام الأخيرة، وأنه تناول حبة حفظ الغلال، ليتم نقله على الفور إلى مستشفى قلين المركزى، فى محاولة لإنقاذه، إلى أنه