بـ1.5 مليون جنيه.. «المصيلحي» يفتتح مكتبين تموين بقليوب وشبرا

تحرير:هيثم بطاح ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

علي المصيلحي

افتتح الدكتورعلي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، مكتبين لخدمة المواطنين بمدينتي قليوب وشبرا الخيمة بتكلفة 1.5 مليون جنيه على مساحة 85 مترا لكل مكتب، وذلك لخدمة أهالي تلك المدن والتيسير عليهم وتلقي أي شكاوى أو تظلمات بخصوص البطاقات التموينية ومنظومة الخبز. ووجه المصيلحي، القائمين على المكتبين بحسن التعامل مع المواطنين والتيسير عليهم وحل مشاكلهم بشكل فوري وعدم التعنت وترك البيروقراطية والروتين واستيفاء الأوراق المطلوبة والتواصل مع المواطنين تليفونيا لمتابعة حل المشكلة.

وأضاف وزير التموين، أن الوزارة تعمل جاهدة على تنفيذ مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري ليعيش حياة كريمة مما استلزم توفير أماكن جديدة لتطبيق الخدمة تليق بالمواطن المصري وتطبيق منظومة التحول الرقمي عن طريق استخدام الحاسب الآلي والموبايل مما جعل الوزارة تضع خطة طموحة في شتى قطاعات الوزارة