بـ1.5 مليون جنيه.. «المصيلحي» يفتتح مكتبين تموين بقليوب وشبرا
تحرير:هيثم بطاح
٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
علي المصيلحي
افتتح الدكتورعلي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، مكتبين لخدمة المواطنين بمدينتي قليوب وشبرا الخيمة بتكلفة 1.5 مليون جنيه على مساحة 85 مترا لكل مكتب، وذلك لخدمة أهالي تلك المدن والتيسير عليهم وتلقي أي شكاوى أو تظلمات بخصوص البطاقات التموينية ومنظومة الخبز.
ووجه المصيلحي، القائمين على المكتبين بحسن التعامل مع المواطنين والتيسير عليهم وحل مشاكلهم بشكل فوري وعدم التعنت وترك البيروقراطية والروتين واستيفاء الأوراق المطلوبة والتواصل مع المواطنين تليفونيا لمتابعة حل المشكلة.
وأضاف وزير التموين، أن الوزارة تعمل جاهدة على تنفيذ مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري ليعيش حياة كريمة مما استلزم توفير أماكن جديدة لتطبيق الخدمة تليق بالمواطن المصري وتطبيق منظومة التحول الرقمي عن طريق استخدام الحاسب الآلي والموبايل مما جعل الوزارة تضع خطة طموحة في شتى قطاعات الوزارة
وأضاف وزير التموين، أن الوزارة تعمل جاهدة على تنفيذ مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري ليعيش حياة كريمة مما استلزم توفير أماكن جديدة لتطبيق الخدمة تليق بالمواطن المصري وتطبيق منظومة التحول الرقمي عن طريق استخدام الحاسب الآلي والموبايل مما جعل الوزارة تضع خطة طموحة في شتى قطاعات الوزارة حيث تمتلك الوزارة أكثر من 2000 مكتب تموين علي مستوى الجمهورية وتم تطوير أكثر من 120 مكتب في القرى الأكثر احتياجا وبالمناطق الشعبية وسيتم الانتهاء من تطوير جميع المكاتب خلال 2021 لتأمين الخدمة ليصل الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن الوزارة استقبلت هذا العام 1.3 مليون طن قمح تم تخزينها بالصوامع الجديدة مما قلل من استخدام الشون الترابية التي تم استخدامها كنقط تجميع فقط كما أحدثت الوزارة طفرة كبيرة في صناعات الزيوت والسكر بحيث تصل الخدمة إلى المواطن بصورة لائقة وبجودة عالية خصوصا بمنظومة الخبز.
وأعطى الوزير تعليماته للموظفين بالمكاتب بضرورة حل مشكلة المواطن خلال 21 يوما وإذا تم تخطي هذه المدة فالمكتب ملتزم بصرف الخدمة بأي شكل يضمن وصول الدعم إلى المواطن.