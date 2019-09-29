ميتشو يحذر لاعبي الزمالك من خدعة جينيراسيون

تحرير:علي الزيني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

ميتشو

حذر المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للزمالك، لاعبي الفارس الأبيض من مفاجأة جينيراسيون فوت السنغالي، مؤكدًا أن الاستعداد للمباراة يسير بشكل طبيعي، مطالبا إياهم بالتركيز وعدم الانشغال بالأحداث التي تدور بخصوص المباراة. جاء ذلك خلال المعسكر الحالي ببرج العرب استعدادًا لمواجهة إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلا: "حضور الفريق السنغالي وارد في أي وقت، وعليكم أن تكونوا في كامل تركيزكم وجاهزيتكم من أجل خوض المباراة".

ولم يحضر مندوب الفريق السنغالي، الاجتماع الفني للمباراة، وفي المقابل حضر مندوب الزمالك الاجتماع الفني، بجانب المراقب التشادي قدري صالح، والحكم المالي محمدو كيتا، وسجل مراقب المباراة غياب مندوب الفريق الضيف عن الاجتماع الفني، كما تم الاتفاق على ارتداء الزمالك اللون الأبيض بشكل طبيعي، وأن يحضر الفريق