إصابة وكيل مدرسة ومُعلم في مشاجرة بينهما بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م

مشاجرة - أرشيفية

أصيب مدرسان بجروح وكدمات في مدرسة دكرنس الثانوية الصناعية التابعة لإدارة دكرنس التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، إثر مشادة نشبت بينهما أثناء اليوم الدراسي، تطورت إلى تبادل الألفاظ البذيئة واشتباكات بالأيدي لوجود خلافات بينهما عن نظام العمل. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى قسم شرطة دكرنس، عن وصول اثنين مصابين بجروح وكدمات متفرقة، ادعاء مشاجرة إلى مستشفى دكرنس.

على الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وجود الخلافات بين مدرس ووكيل المدرسة بسبب نظام اليوم الدراسي، وتطورت إلى اشتباكات بالأيدي.وتبين إصابة "جمعة.ش.ر.ز"، 48 عامًا، مقيم في قرية ديمشلت، مصابًا بخدوش وسجلت في الصدر والكتف، مدرس كهرباء بالمدرسة، مع الطرف الآخر "أنور. م.م. ع"، 47 عامًا، وكيل