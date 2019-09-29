جريمة

إصابة وكيل مدرسة ومُعلم في مشاجرة بينهما بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
أصيب مدرسان بجروح وكدمات في مدرسة دكرنس الثانوية الصناعية التابعة لإدارة دكرنس التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، إثر مشادة نشبت بينهما أثناء اليوم الدراسي، تطورت إلى تبادل الألفاظ البذيئة واشتباكات بالأيدي لوجود خلافات بينهما عن نظام العمل. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى قسم شرطة دكرنس، عن وصول اثنين مصابين بجروح وكدمات متفرقة، ادعاء مشاجرة إلى مستشفى دكرنس.
على الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وجود الخلافات بين مدرس ووكيل المدرسة بسبب نظام اليوم الدراسي، وتطورت إلى اشتباكات بالأيدي.وتبين إصابة "جمعة.ش.ر.ز"، 48 عامًا، مقيم في قرية ديمشلت، مصابًا بخدوش وسجلت في الصدر والكتف، مدرس كهرباء بالمدرسة، مع الطرف الآخر "أنور. م.م. ع"، 47 عامًا، وكيل
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طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

في غياب والدتهما.. مصرع طفلين سقطا من شرفة عقار بالإسكندرية

شهدت منطقة غبريال بالرمل شرق الإسكندرية، اليوم الأحد، حادثا بشعا، حيث لقي طفلان مصرعهما عقب سقوطهما من نافذة الشقة سكنهما، أثناء لهوهما أعلى سرير مجاور لنافذة العقار أثناء غياب الأم لذهابها شراء زجاجة مياة غازية. كان اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلين من أعلى عقار بشارع ابن مؤنس بمنطقة غبريال ووفاتهما في الحال. على الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول الرمل إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثتي: «أحمد. أ»، 5 سنوات، وشقيقته «ساندي. أ»، 3 سنوات، بهما كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.
جثه -علي-الطريق (2)

«ضحّك علينا الناس».. فلاح وصديقه يقتلان عاملا بالبحيرة

وسط حالة من التشديدات الأمنية المكثفة داخل محكمة أبو المطامير بالبحيرة، اعترف فلاح باستدراج جاره العامل بغرض تعاطي مخدرات والانتقام منه بمساعدة صديقه قائلا: «علمت أن المجني عليه قام بضرب شقيقي في غيابي وقيده بالحبال، وضحك عليه الناس، فما كان مني إلا أن استدرجته بعد فترة لأخذ حق شقيقي لمعرفتي بالمجني عليه لأنه جاري»، مضيفًا: "اتفقت معه على الخروج لتعاطي المخدرات في سهرة على طريق قرية العشرة، واستقللنا "موتوسيكل"، وعند الوصول لمكان مهجور أخرجت سكينًا كانت معدة للجريمة، وطعنته عدة طعنات حتى انكسرت يد السكين من شدة الطعن.
جثة

شتمته في التليفون.. سباك يقتل خطيبته بالبحيرة

شهدت عزبة خالد التابعة لدائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، واقعة قتل مؤسفة، حيث تعدى سباك على خطيبته بالضرب حتى فارقت الحياة بسبب سبها له خلال مكالمة هاتفية بينهما، وتم نقلها على الفور لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بالقسم لمعاينة مكان الحادث وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لتولي التحقيقات، وتلقى اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا من مدير مباحث البحيرة، يفيد بوصول «نرمين. ف. خ. ا»، 20 عامًا، ربة منزل، وتقيم بعزبة خالد شارع المحكمة دائرة القسم، وبها إصابات متفرقة بالجسم وفارقت الحياة عقب وصولها المستشفى.
جثة

مصرع ربة منزل دهسًا أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

لقيت سيدة في العقد الثالث من العمر مصرعها، أسفل عجلات قطار كفر الشيخ، أثناء عبورها مزلقان كوبري دراج التابع لقرية جماجمون بمركز دسوق بكفر الشيخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. وتلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل تدعى «كاملة أحمد على حشاد»، 30 عامًا، وتقيم بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد.
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حبس-كلابشات

نيابة الدقهلية تستمع لأقوال والدة وخال وجد طفلتي التعذيب

تستمع نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إلى شهادة وأقوال جد وخال ووالدة الطفلتين "جنة وأماني"، من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، في الاتهامات المنسوبة إليهم من والد الطفلتين من التورط في تعذيبهما لإخفاء جريمة اغتصابهما، كما استعجلت النيابة تقرير الطبيب الشرعي بخصوص حالة الطفلة "جنة"، التي وافتها المنية فجر اليوم، متأثرة بجراحها وببتر قدمها في مستشفى المنصورة العام الجديد، إثر تعذيبها بوحشية من جدتها ادعاء التبول اللإرادي.
لغز طعن عريس في الدقهلية (2)

دماء في شقة الزوجية.. لغز طعن عريس في الدقهلية (صور)

«الحقني بابا».. آخر كلمتين نطق بها شاب في العقد الثاني من العمر، لم يمر على زواجه أكثر من 25 يومًا، من قرية السماحية الكبرى التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ دخل في غيبوبة شديدة ويرقد بغرفة العناية المركزة في مستشفى المنصورة الدولي، إثر تلقيه 4 طعنات بسكين، في الكتف والبطن تسببت طعنة نافذة في تهتك الكلى اليسرى واستئصالها وأخرى في قطع بصباع اليد. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بالحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
طعن

بعد أيام من الزفاف.. عروس تطعن زوجها وتتسبب في استئصال كليته

أقدمت عروس من قرية السماحية التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، على طعن زوجها عدة طنعات في البطن بسكين المطبخ، أثر خلافات حادة نشبت بينهما، أسفرت عن إصابته بقطع في أصبع يده وتهتك الكلى اليسرى واستئصالها، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى اللواء هيثم حجي، مأمور قسم شرطة بلقاس، عن وصول شاب في العقد الثاني من العمر، مصاب بعدة طعنات حالته خطيرة، ادعاء تعدي من آخرين.
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مصرع عامل بسبب خلاف على جمع القمامة في شبرا الخيمة

لقى عامل مقيم في شبرا الخيمة مصرعه، إثر نشوب مشاجرة مع آخر للخلاف على جمع القمامة فتدخل أحد الأشخاص لمناصرة الأخير وطعن الأول بمطواة فسقط غارقا فى دمائه وسط ذهول المارة ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى. تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "أيمن ا م - 38 عاما - عامل جمع قمامة" ومقيم بهتيم دائرة القسم، مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسري، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.
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