«أماني» تنهي فحوصات الطب الشرعي لمواجهة إنكار الجدة

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م

الطفلة اماني

انتهت الطفلة "أماني"، 6 سنوات، اليوم الأحد، من توقيع الكشف الطبي عليها، لبيان صحة إنكار الجدة "صفاء"، 40 عامًا، أمام نيابة شربين بمحافظة الدقهلية، أثناء مواجهتها بأقوال الطفلة بأنها عذبتها بتسخين آلة حادة على النار وحرقها هي وشقيقتها "جنة" في أعضائهم التناسلية وقرصها ببنسة كهرباء في مواضع العفة وثديها وقضم أظافرها، إذ أنكرت الجدة وادعت عدم التعرض لـ "أماني" وأن الطفلة بها حروق حديثة تعود لفترة حجزها في السجن وليست قديمة أثناء إقامتها معها.

وانتهت نيابة شربين، من استجواب والدة الطفلة وجدها وأبنائه الثلاثة، وأمرت بإخلاء سبيلهم، كما أودعت الطفلة "أماني"، في أحد دور الرعاية، بعد أن سقطت حضانة الجدة من الأم "صفاء" 40 عامًا، لعدم أمانتها، والتي تولت حضانتها هي وشقيقتها بحكم قضائي العام الماضي. وتسعى أسرة الطفلة إلى تقديم طلب ضم حضانتها لجدتها